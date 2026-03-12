Джак Озбърн кръсти новороденото си дете на баща си Ози (СНИМКА)

Джак Озбърн отдаде почит на покойния си баща, рок легендата Ози Озбърн, като кръсти новороденото си дете на него. Новината беше съобщена от самия Джак чрез публикация в социалните мрежи.

В кратко черно-бяло видео, публикувано в профила му в Instagram, се вижда новороденото бебе, което носи името Ози Матилда Озбърн. Детето е родено на 5 март 2026 г. в 8:49 часа сутринта, с тегло 3,5 килограма и ръст около 48 сантиметра. До бебето е поставена картичка с надпис „Hello, World“, а в кадъра се вижда и плюшена играчка във формата на прилеп.

Играчката е символична препратка към един от най-известните моменти в кариерата на Ози Озбърн – инцидента по време на концерт през 1982 г., когато музикантът ухапва глава на прилеп на сцената, превръщайки се в една от най-обсъжданите фигури в историята на хеви метъла и фронтмен на групата Black Sabbath.

В публикацията Джак Озбърн не уточнява дали новороденото е момче или момиче, а негови представители не дадоха допълнителна информация по темата. Въпреки това фенове и приятели в коментарите се обръщат към бебето с "тя" и "нея".

Бебето е петото дете на 40-годишния телевизионен продуцент и предприемач. Той има четири по-големи дъщери – Пърл Клементайн, Анди Роуз и Мини Теодора от брака си с Лиса Стели, както и Мейпъл Артемис от настоящата си съпруга Ари Гиърхарт. Джак и Гиърхарт сключиха брак през септември 2023 г.

През декември миналата година Озбърн потвърди, че семейството очаква дете в интервю за британския таблоид The Sun. Тогава той сподели, че новината за бременността е била съобщена на баща му преди смъртта му през юли на 76-годишна възраст.

Според Джак очакването на новото попълнение в семейството е помогнало на близките да преминат по-леко през периода на скръб. Той описва събитието като своеобразен „пълен кръг“ в живота на семейството – момент, който носи надежда в труден период. В същото интервю той отбеляза, че със съпругата му са били силно развълнувани от предстоящото раждане. „Искахме това да се случи и по някакъв начин стана“, каза той.

По-рано, в епизод на подкаста Hate to Break it to Ya, Джак Озбърн разказа и за последните дни на баща си. Той посочи, че въпреки продължителните здравословни проблеми на рок музиканта, включително диагнозата болест на Паркинсон, смъртта му през юли е дошла по-бързо от очакваното.

„Всички знаехме, че е болен, но не очаквахме да стане толкова бързо“, каза той. По думите му последните часове на Ози Озбърн не са били драматични – музикантът е прекарал сутринта спокойно, закусил е и е бил в обичайното си състояние малко преди края.