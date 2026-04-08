Новини
Здраве »
Здравеопазване »
ВМА с трета чернодробна трансплантация в Световния ден на здравето

8 Април, 2026 09:46 516 2

  • трансплантация-
  • черен дроб-
  • вма

В момента пациентът е в стабилно състояние, контактен и адекватен

Снимка: ВМА
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В деня, в който отдаваме признание на здравните работници – хората, посветили живота си на най-ценната мисия, тази да спасяват други животи – специалистите от Военномедицинска академия (ВМА) отново доказаха смисъла на своя избор.

Под ръководството на проф. Никола Владов трансплантационният екип извърши поредна чернодробна трансплантация – трета от началото на годината.

До осъществяването на сложната интервенция се стигна след безупречна координация между няколко лечебни заведения. Координаторът по донорство в габровската МБАЛ „Тота Венкова” д-р Мирослав Новаков идентифицира потенциален донор и незабавно го насочва към д-р Сибила Маринова, която е регионален координатор за Северен централен регион. Пациентът е прехвърлен в МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов”-Велико Търново.

Рано сутринта на 7 април екип на ВМА, начело с д-р Радослав Костадинов, е транспортиран от дежурен екипаж на самолет C-27J "Спартан" от състава на авиобаза "Враждебна" до старопрестолната столица, където е извършена органната експлантация.

Реципиентът е млад мъж, на 34 години, в крайна фаза на чернодробно заболяване. Операцията протече в рамките на стандартното време и без усложнения. В нея участваха проф. Ивелин Такоров и проф. Васил Михайлов – утвърдени специалисти с дългогодишен принос в трансплантологията у нас. В момента пациентът е в стабилно състояние, контактен и адекватен, коментира проф. Владов.

Ръководството на ВМА изразява своята дълбока признателност към близките на донора, които в момент на тежка лична загуба са взели благородното решение да дарят живот.

Признателност за професионализма и екипния дух на десетките специалисти от Академията, ангажирани с реализирането на чернодробната трансплантация; към екипажа на авиобаза „Враждебна”, към ИА „Медицински надзор” и към медиците от МБАЛ „Тота Венкова” и МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов”, чиято отдаденост направи възможно осъществяването на тази животоспасяваща мисия.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  1 честен ционист

    Отговор
    ВМА са магьосници. Няма да забравя как Кунчо го връщаха поне няколко пъти от оня свят и поддържаха цели 3 месеца. Сигурно са изписали стотици хил здравни пътеки за професионализма си заради на Кунчо бустерицата.

    09:50 08.04.2026

  2 наподобява поточна линия на месоконбинат

    Отговор
    "д-р Мирослав Новаков идентифицира потенциален донор и незабавно го насочва към д-р Сибила Маринова, която е регионален координатор за Северен централен регион."

    09:52 08.04.2026