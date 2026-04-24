Новини
Здраве »
Здравеопазване »
Екип на ВМА трансплантира черен дроб на 31-годишна жена

Екип на ВМА трансплантира черен дроб на 31-годишна жена

24 Април, 2026 11:09 874 8

  • вма-
  • 31-годишна жена-
  • черен дроб

Ръководството на ВМА изказва своята изключителна признателност към близките на донора, които в един от най-тежките моменти в живота си намират сили и великодушие да дадат живот

Екип на ВМА трансплантира черен дроб на 31-годишна жена - 1
Снимка: ВМА
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

На 23 април 2026 г. специалисти от Военномедицинска академия (ВМА), част от екипа на проф. Никола Владов, извършиха чернодробна трансплантация на 31-годишна жена. Донорът също е жена – на 48 години.

Операцията протече добре, в момента пациентката е в стабилно състояние, екстубирана, контактна и адекватна, коментира проф. Васил Михайлов, ръководител на трансплантационния екип.

До извършването на сложната интервенция се стигна след донорска ситуация в УМБАЛ „Свети Георги“-Пловдив. Органната експлантация бе направена от екип, начело с д-р Цветан Тричков.

Ръководството на ВМА изказва своята изключителна признателност към близките на донора, които в един от най-тежките моменти в живота си намират сили и великодушие да дадат живот. Признателност за професионализма на специалистите от ВМА, ангажирани на всички етапи, както и към ИА „Медицински надзор“ и медиците от УМБАЛ „Свети Георги“-Пловдив за отличната координация при реализирането на процеса.

С извършването на тази трансплантация и благодарение на опита, високата експертиза и отличната организация на екипите, ВМА за пореден път доказа водещата си роля в развитието на трансплантационната програма в България.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    2 1 Отговор
    Дали ще пишат, като си отиде след една седмица?

    Коментиран от #3

    11:10 24.04.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    1 0 Отговор
    аз кат съм на 35 и ни пия, ни пуша, че и по жени ни ходя, ко да прая

    Коментиран от #4, #7

    11:14 24.04.2026

  • 3 др Гей Билтс

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кирил":

    Няма значение, нали са усвоили пътеката и пратили още един ненужен лапач в отвъдното, като са го изтърбушили.

    11:18 24.04.2026

  • 4 др Гей Билтс

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "кой мy дpeмe":

    Не постъпвай в болница дори и да е животозастрашаващо.

    11:20 24.04.2026

  • 5 Статистиката е единственно точна наука!

    3 0 Отговор
    Имате ли статистика за ПРЕЖИВАЕМОСТА на пациентите с присаден черен дроб и ако имате защо не го пишете.......Ако нямате такава статистика то е задължително да я направите защото така никого не убеждавате колко е полезно това ,което вършите.ПС.Синът ни бе погубен от рак 3-4степен и немските лекари му даваха преживаемост 4-6 месеца......той живя 7години и 5години имашеМного пълноценен Живот!Ако не бе задължителната ваксина срещу ковид в германия 2 според мен щеше и беше преборил тази присъда-рак!! Ето това е статистика.на велинов му присадиха черен дроб и след колко години почина защо не напишете???

    11:40 24.04.2026

  • 6 Силиций

    1 0 Отговор
    Странно,че в България против волята на пациента ли му се трансплантира черен дроб? Мисля,че ако някой не иска,не би трябвало да му трансплантират. Цирозата,асцита и уремията едва ли дават по-голяма преживяемост и комфорт на българите в края на живота им в сравнение с посттрансплантационната такава,но избора на българина често е "да не се мине",а след това му трябва някой възкресител.

    11:58 24.04.2026

  • 7 Па съм я бе

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "кой мy дpeмe":

    Полирай бастоня и нема да се плашиш!🤗

    12:55 24.04.2026

  • 8 Клетви докторски

    0 0 Отговор
    Да им се връща!

    13:07 24.04.2026