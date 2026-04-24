Екип на ВМА трансплантира черен дроб на 31-годишна жена

На 23 април 2026 г. специалисти от Военномедицинска академия (ВМА), част от екипа на проф. Никола Владов, извършиха чернодробна трансплантация на 31-годишна жена. Донорът също е жена – на 48 години.
Операцията протече добре, в момента пациентката е в стабилно състояние, екстубирана, контактна и адекватна, коментира проф. Васил Михайлов, ръководител на трансплантационния екип.
До извършването на сложната интервенция се стигна след донорска ситуация в УМБАЛ „Свети Георги“-Пловдив. Органната експлантация бе направена от екип, начело с д-р Цветан Тричков.
Ръководството на ВМА изказва своята изключителна признателност към близките на донора, които в един от най-тежките моменти в живота си намират сили и великодушие да дадат живот. Признателност за професионализма на специалистите от ВМА, ангажирани на всички етапи, както и към ИА „Медицински надзор“ и медиците от УМБАЛ „Свети Георги“-Пловдив за отличната координация при реализирането на процеса.
С извършването на тази трансплантация и благодарение на опита, високата експертиза и отличната организация на екипите, ВМА за пореден път доказа водещата си роля в развитието на трансплантационната програма в България.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кирил
Коментиран от #3
11:10 24.04.2026
2 кой мy дpeмe
Коментиран от #4, #7
11:14 24.04.2026
3 др Гей Билтс
До коментар #1 от "Кирил":Няма значение, нали са усвоили пътеката и пратили още един ненужен лапач в отвъдното, като са го изтърбушили.
11:18 24.04.2026
4 др Гей Билтс
До коментар #2 от "кой мy дpeмe":Не постъпвай в болница дори и да е животозастрашаващо.
11:20 24.04.2026
7 Па съм я бе
До коментар #2 от "кой мy дpeмe":Полирай бастоня и нема да се плашиш!🤗
12:55 24.04.2026
