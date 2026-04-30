Екипи на ВМА и „Пирогов“ спасиха 9-годишно дете след изключително сложна операция

30 Април, 2026 10:59

Става дума за сарком на черния дроб

Снимка: Пирогов
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Екипи на Военномедицинска академия (ВМА) и УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ обединиха усилия при лечението на 9-годишно момиче с рядък чернодробен тумор, като съвместната работа между двете лечебни заведения завърши с извършването на сложна високорискова операция.

Става дума за сарком на черния дроб – изключително рядък тумор, особено в детска възраст.

"Диагнозата е поставена в началото на февруари. Малко по-късно детето претърпява операция в Националната кардиологична болница, при която от предсърдията са отстранени тромби, най-вероятно вследствие на притискане на долната празна вена от тумора", обяснява проф. Никола Владов, началник на Клиника по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология на ВМА.

След това е проведен курс на химиотерапия в Клиниката по детска клинична хематология и онкология на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“. Поради минимален ефект от лечението, както и настъпили усложнения с прогресия на тумора, е взето решение детето да бъде насочено за лечение в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.

Случаят е обсъден на разширен интердисциплинарен консилиум, на който се взема решение оперативната интервенция да бъде извършена във ВМА, въпреки високия анестезиологичен и хирургичен риск.

Няколко дни преди операцията специалист от УМБАЛ „Света Анна” извърши емболизация на дясна хепатална артерия, след което се пристъпи към оперативната интервенция.

"Туморът беше с много големи размери и притискаше долната празна вена, която беше тромбозирала. Извършихме дясна хепатектомия с отстраняване на тумора и изключване на черния дроб от кръвообращението за ревизия и почистване на тромбите от долната празна вена", казва проф. Владов и допълва:

"Това е една от най-сложните операции в коремната хирургия, още повече че беше комбинирана с интервенция върху този голям кръвоносен съд. Той и екипът му разполагат със значителен опит в този тип интервенции. Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология към ВМА е сред малкото в страната, където се извършват операции върху долната празна вена, като има и една от най-големите серии от подобни случаи в световен мащаб".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лекар

    3 3 Отговор
    Ваксано дете

    Коментиран от #2

    11:05 30.04.2026

  • 2 честен ционист

    0 8 Отговор

    До коментар #1 от "Лекар":

    С пласебо и невидим тумор. Само пътеката е реална.

    11:09 30.04.2026

  • 3 Директора👨‍✈️

    7 0 Отговор
    Браво на докторите.
    Дано детето оздравее напълно!

    11:37 30.04.2026

  • 4 🐧Орела🐧

    4 1 Отговор
    В коментарите винаги има по някой, който се прави на интересен, а е жалък!

    11:38 30.04.2026