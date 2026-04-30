Екипи на ВМА и „Пирогов“ спасиха 9-годишно дете след изключително сложна операция

Екипи на Военномедицинска академия (ВМА) и УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ обединиха усилия при лечението на 9-годишно момиче с рядък чернодробен тумор, като съвместната работа между двете лечебни заведения завърши с извършването на сложна високорискова операция.

Става дума за сарком на черния дроб – изключително рядък тумор, особено в детска възраст.

"Диагнозата е поставена в началото на февруари. Малко по-късно детето претърпява операция в Националната кардиологична болница, при която от предсърдията са отстранени тромби, най-вероятно вследствие на притискане на долната празна вена от тумора", обяснява проф. Никола Владов, началник на Клиника по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология на ВМА.

След това е проведен курс на химиотерапия в Клиниката по детска клинична хематология и онкология на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“. Поради минимален ефект от лечението, както и настъпили усложнения с прогресия на тумора, е взето решение детето да бъде насочено за лечение в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.

Случаят е обсъден на разширен интердисциплинарен консилиум, на който се взема решение оперативната интервенция да бъде извършена във ВМА, въпреки високия анестезиологичен и хирургичен риск.

Няколко дни преди операцията специалист от УМБАЛ „Света Анна” извърши емболизация на дясна хепатална артерия, след което се пристъпи към оперативната интервенция.

"Туморът беше с много големи размери и притискаше долната празна вена, която беше тромбозирала. Извършихме дясна хепатектомия с отстраняване на тумора и изключване на черния дроб от кръвообращението за ревизия и почистване на тромбите от долната празна вена", казва проф. Владов и допълва:

"Това е една от най-сложните операции в коремната хирургия, още повече че беше комбинирана с интервенция върху този голям кръвоносен съд. Той и екипът му разполагат със значителен опит в този тип интервенции. Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология към ВМА е сред малкото в страната, където се извършват операции върху долната празна вена, като има и една от най-големите серии от подобни случаи в световен мащаб".