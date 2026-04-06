Ива Христова: Морбили ще гори, докато има горивен материал

Ива Христова: Морбили ще гори, докато има горивен материал

6 Април, 2026 09:12 1 022 16

При всички случаи разпространението у нас ще нарасне“, каза директорът на НЦЗПБ

Кадър бТВ
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Общо 72 са случаите на морбили до момента в България. Единият е „вносен“ – през февруари дете идва у нас от Великобритания болно. Останалите случаи са от средата на март досега, каза в „Тази сутрин“ по бТВ проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

Основната част от заболелите са от област Враца – 59. Седем случая са в Плевен, три – в Ловеч, един е в Софийска област и един в София-град.

Най-засегната група са деца от 5 до 9 години. В тази възрастова група болните са 25.

10 са случаите на заболели деца под 1 година. Между 1 и 4 години случаите са 19. При деца от 10 до 14 години има 9 случая, а от 15 до 19 години – три.

По един случай е във всяка възрастова група нагоре. Дори над 40 години има болен, каза Ива Христова.

„При всички случаи разпространението ще нарасне. Навсякъде, където има неваксинирани и неболедували деца, те са от огромен риск и много трудно може да се изплъзнат от заразяване“, каза още тя.

Следят се случаите и в Европа. По думите ѝ в Румъния става въпрос за немалка епидемия. Във Франция, Испания и Италия също има доста случаи и бързо ги удвояват, поясни Христова.

„Не е късно да се ваксинират децата дори и вече до 72 часа след контакт с болен“, допълни директорът на Националния център по заразни и паразитни болести.

„Първо е имунопрофилактиката – най-добрата защита. Второ, вече се издирват контактните, тяхната изолация. В детските градини, ако има деца, които не са ваксинирани и не са преболедували, по-добре е те да останат вкъщи, за да не са под риск“, посъветва Ива Христова.

По думите ѝ покритието на ваксината трябва да е над 95%, така че всички да са в безопасност. У нас то е под 90%, а с двете ваксини е под 85%.

„Морбили ще гори, докато има горивен материал – деца без имунитет“, каза Христова.

Тя обясни, че морбили дава няколко основни усложнения, особено при деца с хронични заболявания. Може да се стигне до вирусна пневмония или вторична бактериална пневмония.

„Възпаления всякакви – ларингити, отит на средното ухо, което е много сериозно при деца. Най-тежките усложнения, макар и редки, са възпаление на главния мозък – остър енцефалит“, обясни още Ива Христова.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    13 0 Отговор
    В хода на Съвета по Евгенетика в рамките на СЗО през 2009 година Хенри Кисинджър каза:
    "Когато стадото приеме ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА и ПРИНУДИТЕЛНА ВАКСИНАЦИЯ, ИГРАТА Ще Бъде ЗАВЪРШЕНА! Те ще приемат ВСИЧКО -Насилствено Донорство на Кръв или Донорство на Органи- и това всичко за "ВСЕОБЩОТО БЛАГО".Ние можем Генетически да Модифициране ДЕЦАТА И ДА ГИ СТЕРИЛИЗИРАМЕ-- за "ВСЕОБЩОТО БЛАГО".Контролирайте ума на овцете! И Вие ще може да Управлявате Стадото!Производителите на Ваксини ще Заработят Милиарди,и Много от Вас ,присъстващи днес в тази зала ще бъдете Инвеститори! ТОВА ЩЕ БЪДЕ ПЕЧЕЛИВШ ХОД! Ние ще разредим Стадото -А ТЕ ЩЕ НИ ПЛАТЯТ ЗА УСЛУГАТА ПО ТЯХНОТО УНИЩОЖИНИЕ."

    09:16 06.04.2026

  • 2 Диво прасе

    8 0 Отговор
    С Кантарджиев се съревновавате кой ще изрече по-интересни определения. Всъщност през февруари във Великобритания не беше ли бумът на менингококова инфекция, а не на морбили?

    09:18 06.04.2026

  • 3 честен ционист

    9 0 Отговор
    Сухи съчки останаха ли в България след геноцида?

    09:19 06.04.2026

  • 4 пожарникаря

    2 0 Отговор
    ами щом гори изгаряте ги и да се свършва какво само ревете по медиите

    09:19 06.04.2026

  • 5 Сталин

    10 0 Отговор
    Чфутите разпространяват зараза ,както заразиха децата в Либия със СПИН и после обвиниха нашите медици там

    Коментиран от #7

    09:19 06.04.2026

  • 6 др Гей Билтс

    8 0 Отговор
    Ивчето е специалистка по кърлежите, и точно нейният кумир чичко Гейтс е генномодифицирал кърлежи да заразяват американците и правят алергични към консумация на месо. Само да се изпролети и Ивчето ще е в разгара си с нейните гадинки буболечки.

    09:22 06.04.2026

  • 7 българинът убива за пари от край време

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Я обвиниха, я предадоха.

    09:23 06.04.2026

  • 8 с Ковид вакса са 10% половината фалшиви

    3 0 Отговор
    "По думите ѝ покритието на ваксината трябва да е над 95%, така че всички да са в безопасност. У нас то е под 90%, а с двете ваксини е под 85%."

    09:26 06.04.2026

  • 9 1488

    2 0 Отговор
    матряла обаче е кофти

    09:56 06.04.2026

  • 10 Фори

    3 0 Отговор
    Ами след като Мангаров , шефа на инфекциозна болница изрази съмнение във ваксините , какво остава за всякакви интернет "експерти"

    Коментиран от #12

    09:57 06.04.2026

  • 11 Епдемиолог

    1 0 Отговор
    Ами г-жа Ива, да унищожим материала и болестта ще изчезне

    09:59 06.04.2026

  • 12 Генчу

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Фори":

    Баце, има ваксини, но Ковид компотите не бяха такива! Кой компрометира ваксинините? Питам и отговор не ща!

    10:01 06.04.2026

  • 13 Оффф ,

    7 0 Отговор
    ама госпожата била дЕректор , че и професор ? Като че ли някой го интересува това ?!

    10:02 06.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ужасна болест

    0 0 Отговор
    пъпки и сърби много . оставя белези като акнето . прилича на едра шарка . треска , потене, температура , пъпки . миналата година една мацка лятото мина покрай мен . къси гащета . пъпка до пъпка . не се беше карантинирала . а може да ги пускат по улиците . но е заразно .

    11:00 06.04.2026

  • 16 Шмекзин

    1 0 Отговор
    някога ще ви кажат ли за новия щам наковид "Цикада" ,който се е появил от Ваксините????Мога да ви кажа -НЕ!вече не говорят за ковид , а той е със същите характеристики като първия вариант, но е 75% различен в структурата си.Много малко хора имат естествен имунитет срещу него и за разлика от гриповете и ковида този може да се появи веднага след уж излекуване...симптомите са като при първия включая и загуба на обоняние и вкус.Тези ,които са преборили ковид първи вариант са с имунитет!Всички ваксинирани отиват на цикада....

    11:27 06.04.2026