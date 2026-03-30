Морбили в Бяла Слатина, инфекциозното отделение е пълно

Нови случаи на морбили бяха регистрирани в Белослатинско, а здравните власти предприеха извънредни мерки, за да ограничат разпространението на заразата. Целта е огнището да остане локализирано в рамките на общината, но рискът от прехвърляне към съседни райони остава. В инфекциозното отделение на болницата в Бяла Слатина са настанени 13 деца с морбили, съобщава бТВ.

По думите на директора на лечебното заведение д-р Светлана Тодорова, само през уикенда са хоспитализирани още 8 деца. Особено притеснителен е случай на дете от село в Козлодуй, за което няма данни да е било в контакт със заразени или да посещава детско заведение.

Инфекциозното отделение е единственото в района и вече работи над капацитета си. Отворени са допълнителни легла, но ресурсите са ограничени. Лекарите предупреждават, че при част от децата болестта не протича леко.

Наблюдават се усложнения като пневмонии и висока температура. Морбили е силно заразно заболяване - един болен може да зарази до 15-20 души.

В опит да се ограничи разпространението, се прилага карантина в училища и детски градини.

Към момента 4 групи в детски градини са карантинирани, 6 училищни паралелки също са под карантина. Част от тях вече учат дистанционно.

В района е започнала извънредна имунизационна кампания. Мобилни екипи посещават населени места, за да поставят ваксини на деца.

„Нашата цел е да запознаем родителите с безопасността на ваксините, за да вземат информирано решение“, обясняват от екипите на терен.

Първоначалната цел на властите е била заразата да остане локализирана в Бяла Слатина.

Новите случаи обаче показват, че има риск от разпространение в други общини. Вече се наблюдават случаи извън първоначалното огнище

Здравните власти призовават при симптоми да се търси лекар, да не се укрива информация за ваксинационния статус, както и да се извършва имунизация при липса на такава.