Морбили в Бяла Слатина, инфекциозното отделение е пълно

30 Март, 2026 08:20

Има карантинирани класове и извънредна имунизация

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Нови случаи на морбили бяха регистрирани в Белослатинско, а здравните власти предприеха извънредни мерки, за да ограничат разпространението на заразата. Целта е огнището да остане локализирано в рамките на общината, но рискът от прехвърляне към съседни райони остава. В инфекциозното отделение на болницата в Бяла Слатина са настанени 13 деца с морбили, съобщава бТВ.

По думите на директора на лечебното заведение д-р Светлана Тодорова, само през уикенда са хоспитализирани още 8 деца. Особено притеснителен е случай на дете от село в Козлодуй, за което няма данни да е било в контакт със заразени или да посещава детско заведение.

Инфекциозното отделение е единственото в района и вече работи над капацитета си. Отворени са допълнителни легла, но ресурсите са ограничени. Лекарите предупреждават, че при част от децата болестта не протича леко.

Наблюдават се усложнения като пневмонии и висока температура. Морбили е силно заразно заболяване - един болен може да зарази до 15-20 души.

В опит да се ограничи разпространението, се прилага карантина в училища и детски градини.

Към момента 4 групи в детски градини са карантинирани, 6 училищни паралелки също са под карантина. Част от тях вече учат дистанционно.

В района е започнала извънредна имунизационна кампания. Мобилни екипи посещават населени места, за да поставят ваксини на деца.

„Нашата цел е да запознаем родителите с безопасността на ваксините, за да вземат информирано решение“, обясняват от екипите на терен.

Първоначалната цел на властите е била заразата да остане локализирана в Бяла Слатина.

Новите случаи обаче показват, че има риск от разпространение в други общини. Вече се наблюдават случаи извън първоначалното огнище

Здравните власти призовават при симптоми да се търси лекар, да не се укрива информация за ваксинационния статус, както и да се извършва имунизация при липса на такава.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 д-р Бацилкова

    8 0 Отговор
    Циганчетата от ул Латинка са се прибрали от гурбет за великден и са се омешали с местните.

    08:26 30.03.2026

  • 2 Седящият Бик

    8 3 Отговор
    Ние червенокожите не си ваксинирваме чаветата, и което оживее е добре дошло. Ако си замине, ново ша напраим. Само да са живи и здрави тримата велики вождове Дебелия Шопар и Тигъра на Бистрица и Пиян Проскубан Сокол. Да ни пазят от бледоликите шарифи с каруците Опел Астра син буркан и нинджите с черните каляски с тъмен джам. И ша са упраим.

    Коментиран от #4

    08:33 30.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ваксината на демокрацията

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Седящият Бик":

    Интересно как циганите не се ваксинират и се развъдиха от 100хил до 1млн, а ваксаните българи се стопиха от 8млн до 5млн ?

    Коментиран от #7, #9

    08:51 30.03.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор
    Да са се ваксинирали. Някое чаве може да умре.

    08:52 30.03.2026

  • 6 мнение

    9 0 Отговор
    Някои хора са санитарна опасност, а хигиената им е нула. Важното е кючекът да върви.

    08:53 30.03.2026

  • 7 Седящият Бик

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "ваксината на демокрацията":

    Ние като оплакваме умрелите, пиим много бира Камеминджа, и на пияна глава в траур, забъркваме ново чаве. Обичаме стихотворения, взели сме за девиз "един умря, ще се родят нови двама, едно от жената и едно от мама".

    08:55 30.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "ваксината на демокрацията":

    Ами проблема е, че за деца в България трябват мъже. А в България почти не са останали.

    09:43 30.03.2026

  • 10 Хахахаха

    4 0 Отговор
    И да питам още нещо! Защо не са ваксинирани? При Тошово време нямаше неваксинирани. Жалко за антиваксърите, ама нямаше да съществуват по Тошово време. Не че ми харесва това време, но просто пиша фактите.

    09:45 30.03.2026

  • 11 вярно ли е

    0 0 Отговор
    че дребната шарка води до дребна шишарка?

    13:17 30.03.2026