Директорът на "Пирогов": Всеки спасен живот е медицинско чудо

В навечерието на Великденските празници в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" отново се организират акции за кръводаряване – тема, която остава ключова за работата на най-голямата спешна болница у нас. Изпълнителният директор д-р Валентин Димитров подчерта в студиото на "Денят започва", че кръводаряването трябва да се възприема като личен и морален акт, а не като търговска дейност.

"Кръводаряването е доброволен акт. Той не може да бъде регулиран законово и не може да бъде администриран по никакъв начин, защото в крайна сметка става въпрос за биопродукт, който се произвежда единствено и само от нас, от хората. Кръводаряването е акт, който трябва човек да има вътрешното усещане за него, но винаги трябва да знаем, когато говорим за него, че това спасява човешки животи", каза д-р Димитров.

Той допълни, че макар да съществуват практики, при които кръвта се превръща в бизнес, решението е в обществената нагласа и редовното даряване:

"Сега, че има хора, които са го превърнали в някакъв бизнес – мисля, че при една регулация и при една настройка на обществото за системно кръводаряване, то ще отпадне от само себе си. Относно кръводаряването, хората трябва да знаят едно – то не може да навреди на човешкото здраве. Напротив, може да подобри здравето и дори да подмлади организма."

В дните преди Великден, той обърна внимание и на темата за вярата и чудесата в медицината:

"Всеки спасен живот е медицинско чудо. При приключването на всяка една тежка операция хирурзите казват "ранен следоперативен период", защото те са направили всичко, което науката и медицинските възможности позволяват. Обаче в следващия момент трябва да се случи чудото на живота."

Според него вярата на пациента играе ключова роля в процеса на възстановяване:

"Има една максима, че в стаята са пациентът, лекарят, болестта и Господ. И ако пациентът избере и вярва, че ще оздравее, нещата се получават по-лесно. Вярата и желанието за живот са огромна част от оздравителния процес, защото лекарите не са Господ."

Въпреки усилията на медиците, не всички случаи завършват успешно – нещо, което тежи силно на лекарите:

"Очаква се от лекаря да бъде силен и овладян, но всеки един лекар по собствен начин преживява всеки неуспех. За него успехът е спасеният живот. Най-тежко е, когато това са млади хора – когато животът е пред тях."

Д-р Димитров подчерта, че болницата работи в условията на общите проблеми в здравната система:

"Пирогов" работи в същите условия, в които работи цялото здравеопазване в държавата. Най-лесно е да започнем да се обвиняваме, по-трудно е да търсим варианти, в които да подобряваме с наличните средства това, което имаме."

Въпреки това, финансовото състояние на болницата е стабилно:

"Пари не дължим на никого, изплащаме заплатите и имаме необходимия ресурс, с който да обезпечим здравето на всеки един гражданин, който постъпи в болницата, без да се налага да търсим лекарства от първа необходимост."

Основният проблем остава недофинансирането на определени дейности и възнагражденията на персонала:

"Лекарите, сестрите и санитарите заслужават достойно възнаграждение. Това са хората, които правят болницата и здравеопазването. За да ги задържим, трябва да им дадем условия да се развиват и да не мислят за битовите си проблеми."

Като болница със стратегическо значение, "Пирогов" поддържа постоянна готовност за извънредни ситуации:

"Пирогов" е обект от националната сигурност на България. Ние сме в готовност 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината да посрещнем бедствия, аварии, тежки катастрофи и, не дай си Боже, ситуации, близки до военни конфликти."

Д-р Димитров отправи лично послание, свързано с празниците и съвременните предизвикателства:

"Моята молитва за България е война да няма. Няма по-тежко нещо от войната и от това да загубиш най-младите и най-здравите хора. Кризите преминават, но войната е кошмарът на съвремието."

Лекарите в "Пирогов" ще бъдат на работните си места и по време на Великденските празници, като традиционно се очаква натоварване.