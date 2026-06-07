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Дори една чаша алкохол на ден качва риска от заболяване от 10 вида рак

Дори една чаша алкохол на ден качва риска от заболяване от 10 вида рак

7 Юни, 2026 19:14 1 241 22

  • алкохол-
  • рак-
  • риск-
  • заболяване

Изследване показва, че най-вероятно няма здравословен праг що се отнася до алкохола

Дори една чаша алкохол на ден качва риска от заболяване от 10 вида рак - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Консумацията на алкохол отдавна се възприема като навик, който носи определени рискове за здравето, като общоприетото схващане е, че умереността може да ограничи вредните последици. Все повече научни данни обаче поставят под съмнение съществуването на безопасно ниво на прием на алкохол.

Ново мащабно обзорно изследване, ръководено от учени от University of Washington, анализира връзката между употребата на алкохол и 20 значими здравни състояния. Резултатите показват, че дори ниски количества алкохол могат да бъдат свързани с повишен риск от редица заболявания, особено онкологични.

Особено категорични са данните относно раковите заболявания. Анализът установява повишен риск при всички десет вида рак, включени в изследването, като неблагоприятна връзка се наблюдава дори при консумация под едно питие дневно.

Високата употреба на алкохол е свързана с повишен риск при всички 20 разгледани здравни състояния. Сред тях са различни видове рак, Type 2 Diabetes, Alzheimer's Disease, сърдечносъдови заболявания и респираторни инфекции.

Изследователите са прегледали 843 научни публикации, публикувани в периода 1963–2023 г. За всяко заболяване е приложена система за оценка от 0 до 5 звезди, която отчита силата и последователността на наличните доказателства за връзка между алкохола и съответното състояние.

„Науката за връзката между алкохола и здравето е действително сложна“, посочва Emmanuela Gakidou. „Що се отнася до рака, доказателствата са последователни и недвусмислени – рискът нараства при всяко ниво на прием на алкохол.“

Разгледани са общо десет вида рак, като при всички е установена неблагоприятна връзка с употребата на алкохол. По правило по-високата консумация е свързана с по-висок риск.

Дори нисък прием – под едно питие дневно – е асоцииран с повишена вероятност от развитие на рак на фаринкса, дебелото черво и ректума, хранопровода, млечната жлеза, черния дроб, панкреаса и простатата.

Употребата на алкохол е свързана също с по-висок риск от панкреатит, цироза и други хронични чернодробни заболявания. Наблюдава се и по-слаба, но отчетлива връзка между консумацията на алкохол и инфекции на долните дихателни пътища, както и туберкулоза.

По отношение на сърдечносъдовите, метаболитните и неврологичните заболявания резултатите са по-нееднозначни. За тези състояния доказателствата са оценени с една или две звезди. Анализът показва, че ниската до умерена консумация на алкохол е свързана с по-нисък риск от някои състояния, включително диабет тип 2 и болестта на Алцхаймер.

Това е област, в която научните публикации от години представят противоречиви резултати относно възможните ползи от умерената употреба на алкохол. Според авторите са необходими допълнителни изследвания за по-категорични заключения.

„При някои кардиометаболитни заболявания и форми на деменция проучванията показват леко намаляване на риска при ниска до умерена консумация, но тези зависимости отслабват и се обръщат при по-високи нива на прием на алкохол“, обяснява Гакиду.

По думите ѝ резултатите не следва да се тълкуват като препоръка за консумация на алкохол, а като подробна карта на областите, в които доказателствата са силни, ограничени или противоречиви.

Авторите посочват и редица ограничения на анализа. Данните за консумацията на алкохол в разгледаните проучвания са базирани предимно на самоотчитане от участниците, което не винаги е надежден метод. Освен това между отделните изследвания съществуват значителни различия по отношение на контрола върху други фактори, влияещи върху здравето, като хранителни навици и тютюнопушене.

Въпреки това учените подчертават, че мащабът и обхватът на анализа го правят важен източник на информация за общественото здраве. Според тях използваният статистически подход е сравнително консервативен, което означава, че реалното неблагоприятно въздействие на алкохола може да бъде дори по-голямо от отчетеното.

Изследователите отбелязват също, че оценката на рисковете трябва да се разглежда в контекста на цялостната научна литература. Предишни проучвания са установили множество здравни ползи при хора, които са прекратили употребата на алкохол.

Авторите призовават за по-ясна и по-точна комуникация на рисковете, свързани с алкохола, както и за преразглеждане на препоръчителните нива на консумация, които се различават значително между отделните държави.

В публикуваната научна статия изследователите заключават, че съществуващите доказателства не подкрепят наличието на универсален праг на консумация на алкохол, който да осигурява максимални ползи за здравето при всички хора. Според тях препоръките за общественото здраве следва да бъдат съобразени с особеностите на отделните популации, както и с конкретната тежест на свързаните заболявания в различните възрастови и географски групи.

Изследването е публикувано в научното списание Nature Health.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Глупости

    26 0 Отговор
    Всички столетници са си пицвали.

    Коментиран от #17

    19:17 07.06.2026

  • 3 Денис Пецов

    15 0 Отговор
    Поркай си и да не ти пука.

    19:18 07.06.2026

  • 4 Помак

    13 0 Отговор
    Ас пия 10 чаши алкохол на ден ...на обед бира литър и половина , след обед половинка ракия или водка ...дали ще умра скоро :(

    Коментиран от #5

    19:19 07.06.2026

  • 5 Помак

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Помак":

    Забравих след септември почвам литър вино на обяд и пак 500 мл ракия след обяд ???

    19:22 07.06.2026

  • 6 Дориана

    20 1 Отговор
    Това не е вярно . Алкохола в разумни граници е полезен ,убива бактериите. А, бирата помага за изчистване на бъбреците от камъни. По тяхната логика досега всички които пият алкохол досега да са умрели от рак.

    19:23 07.06.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    15 2 Отговор
    На снимката пият бира. Какъв алкохол е бирата, бе? Векове хората са пиели само бира, щото водата е била бъкана с бактерии.

    19:23 07.06.2026

  • 8 Механик

    21 1 Отговор
    Само половин кренвирш на седмица и филия хляб от магазина, могат да ви причинят повече проблеми от бутилка водка на вечеря 7 дни в седмицата.
    За млякото без мляко и за сиренето от палми няма да говорим. За брашното от бръмбари, също.

    19:33 07.06.2026

  • 9 дядо поп

    12 3 Отговор
    Който не пие или е болен или е долен!

    19:36 07.06.2026

  • 10 кой му дреме

    12 1 Отговор
    вода ли да пия бе братко ?
    там има микроби

    доктор Радева МИ Е ЗАБРАНИЛА ДА ПИЯ ВОДА

    19:36 07.06.2026

  • 11 Хм.....

    11 0 Отговор
    Нищо, нищо! Това само качва риска, а аз познавах купища въздържали, които направо си умряха! Без риск!

    19:39 07.06.2026

  • 12 Може пък и да е вярно

    5 0 Отговор
    Вино без грозде, бира без ечемик, водка от промишлен спирт, уиски и ракии от същия спирт и есенция и други постижения на хранително-вкусовата химия.

    19:46 07.06.2026

  • 13 Дзак

    1 0 Отговор
    Устояхме на умората и без бира!

    Коментиран от #15

    19:48 07.06.2026

  • 14 нннн

    4 0 Отговор
    Това не важи за двойно препечена домашна ракия.

    19:53 07.06.2026

  • 15 А не

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Дзак":

    Е трябвало да се мъчите.

    19:55 07.06.2026

  • 16 1488

    3 0 Отговор
    без алкохол война ке има

    19:59 07.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Артилерист

    3 2 Отговор
    Алкохолизмът е заразна болест. С малко не можеш да се отървеш. С времето той те "задължава" да увеличаваш дозата. Виждал съм множество публично известни пияници, които пият не само да се напият, а докато има пиене на масата. Ако работата налага ограничение, след края на работното време, алкохоликът се нахвърля на бутилката като агънце на върналата му се от паша майка. В повечето случаи алкохолизма е лична и семейна драма. Като правило всички мъже, които имат лозе и асма, и наливат по 50-100 литра ракия и 200-300 л. вино са потенциални алкохолици, защото това ТРЯБВА да се изпие. Според мен умереното пиене и ползата от него е по-скоро заблуда. Опитвам се да не морализаторствам, а със съжаление споделям опита и наблюденията си от употребата и най-вече от злоупотребата с алкохол...

    20:28 07.06.2026

  • 19 Пловдив

    4 0 Отговор
    В други статии от този сайт четох,че от рак може да се разболееш от мръсен въздух, безсъние,вредни храни,лоши навици,от какво ли не.Водете долу -горе нормален живот,не прекалявайте с нищо ,а колко ще живеете Господ си знае работата.

    20:32 07.06.2026

  • 20 ОТ ЧАША

    1 0 Отговор
    ДО ЧАША ИМА ГОЛЯМА РАЗЛИКА...

    20:43 07.06.2026

  • 21 Затова

    0 0 Отговор
    пийте направо от бутилката. Малко е просташко, но поне е здравословно. Ако все пак успеете да хванете раци, стават чудесни мезета и салати.

    20:44 07.06.2026

  • 22 Митьо джибрата

    0 0 Отговор
    Ммааллееейй Ази значи съм уловил Сите раци по Сите земни кълбета...

    21:03 07.06.2026