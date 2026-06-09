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Научният титан от световна величина проф. д-р Ивайло Търнев с поредно признание

Научният титан от световна величина проф. д-р Ивайло Търнев с поредно признание

9 Юни, 2026 09:45 731 4

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Отличават светилата в медицината на церемонията Medical Awards 2026

Научният титан от световна величина проф. д-р Ивайло Търнев с поредно признание - 1
Снимка: VIP Communication
Оля Ал-Ахмед Оля Ал-Ахмед Автор във Fakti.bg
Един от най-влиятелните учени, лекари и общественици в историята на съвременната българска медицина – проф. д-р Ивайло Търнев, дмн, е сред финалистите за златните статуетки на 11-ото издание на Балканските медицински награди (Medical Awards 2026).
На официалната гала вечер, която ще се проведе на 10 юни 2026 г. в столичния Astoria Grand Hotel, той ще получи престижно отличие. Призът се присъжда за неговите епохални научни постижения, въвеждането на европейски медицински стандарти и над 30-годишната му хуманитарна дейност на терен.
Научен принос от световен мащаб и българска школа
Проф. д-р Ивайло Търнев ръководи Клиниката по нервни болести към УМБАЛ „Александровска” от 2010 г. и е професор в МУ-София и НБУ. Той е основател на българската школа по клинична неврогенетика, подготвила поколения изследователи, като под негово ръководство 20 докторанти са защитили успешно дисертации. Научното му творчество включва респектиращите 402 оригинални публикации (192 в чужбина и 210 у нас), 10 монографии и 6 учебника. С над 13 000 цитирания (от които над 12 000 в чужди списания), h-index 53 и общ импакт фактор над 1000, проф. Търнев утвърждава научно сътрудничество с най-авторитетните международни институции и е изнесъл над 700 доклада по целия свят.
Революция в лечението на редките болести
Специализирал в Оксфорд, той създава първия у нас Експертен център по генетични нервни и метаболитни заболявания към МЗ, интегриран в две европейски референтни мрежи. Като председател на Комисията по редки заболявания към МЗ, той въвежда иновативни терапии, пътува и консултира пациенти на терен из цялата страна, провежда национални епидемиологични проучвания и създава първите регистри на наследствените невромускулни заболявания в България в рамките на мрежата TREAT-NMD.
Социална мисия и професията „Здравен медиатор“
Проф. Търнев е ръководител на 111 проекта (67 научно-изследователски и 44 социални). Преди повече от две десетилетия той преобръща модела на общественото здравеопазване у нас, като въвежда и утвърждава професията „Здравен медиатор“ в България. Към днешна дата 370 здравни медиатори работят активно в 160 български общини, служейки като ключов мост за превенция, скрининг и достъп до здравеопазване на уязвими групи, включително по отношение на редките болести.
Организаторите на Medical Awards 2026, които тази година празнуват 20-годишен юбилей, подчертават съвместно с партньорите си от Global Media, че присъствието на учен от ранга на проф. Търнев е от особено значение за престижната селекция на утрешната церемония.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво докторе

    5 0 Отговор
    Нито един коментар за този изключителен доктор.Поклон пред него.Ако беше статия за някой политик,щеше да има десетки коментари,и лоши и добри.

    09:52 09.06.2026

  • 2 Аааааа

    2 0 Отговор
    За такива хора обичам да се говори.
    Бъди жив и здрав професор Търнев!

    10:20 09.06.2026

  • 3 поклон

    2 0 Отговор
    Докато имаме такива личности, ще има и надежда за България.

    10:26 09.06.2026

  • 4 1111

    1 0 Отговор
    Помислих, че ще връчват награда на невзоров за Али Баба и 40 разбойника във Варна

    10:28 09.06.2026