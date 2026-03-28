Учени откриха главните причинители на рак на стомаха

28 Март, 2026 19:19 7 328 22

Ракът на стомаха остава петият най-често срещан вид рак и четвъртата водеща причина за смърт от онкологични заболявания

Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Международен екип учени от Duke-NUS Medical School представи нови данни за сложните механизми, които стоят в основата на развитието на рак на стомаха – едно от най-смъртоносните онкологични заболявания в световен мащаб.

Изследването показва, че рискът от заболяването не се определя от един фактор, а е резултат от продължително взаимодействие между стареенето, тютюнопушенето, генетичните промени и състава на бактериалната флора в устната кухина и стомаха. Данните се вписват в глобалната статистика на Световна здравна организация, според която ракът на стомаха остава петият най-често срещан вид рак и четвъртата водеща причина за смърт от онкологични заболявания.

Заболяването се развива бавно, често в рамките на десетилетия. Процесът обикновено започва с хронично възпаление на стомашната лигавица, което може да прогресира до чревна метаплазия – състояние, при което нормалните клетки на стомаха се трансформират в клетки, наподобяващи чревната тъкан. Въпреки че това състояние се счита за предраково, към момента медицината разполага с ограничени инструменти за точно прогнозиране кои пациенти ще развият карцином.

В рамките на изследването са анализирани над 1500 проби от шест държави, което позволява сравнение между популации с различен риск. Един от ключовите изводи е ролята на клонална хематопоеза – процес, при който кръвните стволови клетки натрупват мутации с напредване на възрастта. Това състояние, по-често срещано при възрастни хора, се свързва с повишена вероятност от развитие на рак на стомаха и дава допълнително обяснение защо заболяването се диагностицира по-често в по-късна възраст.

Анализът показва още, че при тези пациенти се наблюдават по-високи нива на орални бактерии, включително стрептококи, в стомашната среда. В комбинация с отслабен имунен отговор това създава условия за хронично възпаление – ключов механизъм за канцерогенеза.

Изследователите идентифицират и 47 гена с повишена честота на мутации в клетките с чревна метаплазия. Особено внимание се обръща на гена ARID1A, чиито изменения се асоциират с по-висок риск и по-неблагоприятна прогноза. Установен е и специфичен модел на ДНК увреждане, известен като SBS17, който е тясно свързан с оксидативен стрес – процес, при който реактивни молекули увреждат клетките. Този тип увреждане се засилва при тютюнопушене и метаболитни нарушения.

Съвременни изследвания потвърждават, че освен добре известния фактор Helicobacter pylori инфекция, ролята на микробиома – включително бактерии от устната кухина – става все по-значима в оценката на риска. Това отваря нови възможности за ранна диагностика и превенция чрез контрол на възпалителните процеси.

Паралелно с това екипът изследва и потенциални терапевтични подходи. Лекарството пирвиний, използвано традиционно срещу паразитни инфекции, показва способност да потиска растежа на клетки с чревна метаплазия. На тази база се подготвят клинични проучвания в рамките на Сингапурския консорциум за рак на стомаха.

Специалистите подчертават, че натрупването на рискови фактори в продължение на години е ключово за развитието на заболяването. Това включва възрастови промени, тютюнопушене, генетична предразположеност и хронични инфекции. Именно поради тази мултифакторна природа, съвременната медицина насочва усилията си към по-ранно откриване, персонализирана оценка на риска и комбинирани превантивни стратегии.


  • 1 Помак

    Отговор
    Всички симптоми...поне да стана 60 :(

    Коментиран от #3, #17

    19:20 28.03.2026

  • 2 Хирург

    Отговор
    Без да чета знам, че причината е канцерогенният отпадък, наричан (незнайно защо) на Територията "храна".

    Коментиран от #4

    19:22 28.03.2026

  • 3 Сила

    Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    От нерви и стрес ...точно този тип рак е от това !!! Донт уори , би хепи....

    19:23 28.03.2026

  • 4 Помак

    Отговор

    До коментар #2 от "Хирург":

    Наистина ли ...какво трябва да ядем бате ,сподели ???

    Коментиран от #5, #20

    19:25 28.03.2026

  • 5 Хирург

    Отговор

    До коментар #4 от "Помак":

    Можете да ядете, каквото пожелаете и ви е по джоба, за предпочитане, собствено производство. С минимални химически интервенции по културите и животните.
    Ако не бе унищожено селското стопанство, такъв въпрос нямаше да съществува. Докато си купувате хранителни продукти от големите вериги, които ви пробутват всякакви залежали и замразени "храни", които освен всичко друго са наблъскани с химия, аз ще продължавам да упражнявам професията си. За съжаление.
    Преди няколко години гледах (от специализиран сайт) ексхумация на близо едногодишен труп. Човекът бе буквално консервиран, некроза почти нямаше.

    Коментиран от #6

    19:42 28.03.2026

  • 6 Яшар

    Отговор

    До коментар #5 от "Хирург":

    Нищо не знаеш докторе. Преди 90 всичко се пръскаше с силно токсични химикали в огромни количества. Животните се тъпчеха с всякакви химикали , първо проучи и тогава пиши ..юпреди 90 в огромни количества токсични и от ТКЗС то крадяхме и за в къщи ..всичко миришеше на химикал !

    Коментиран от #8, #11, #13, #15, #16, #19

    19:46 28.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хирург

    Отговор

    До коментар #6 от "Яшар":

    Мисля, че сте пропуснали "с минимални химически интервенции" в коментара ми. Това обяснява много неща. Не съм казал, че е нямало използвани вредни пестициди (най-вече), но има едно нещо като лимит на количеството им. Което по него време бе под държавен контрол, малко или много. Достатъчно добре съм запознат с документите за контрол и качество на храните от онова време.
    Напълно наясно съм как се е крадяло и тогава от ТКЗС-тата, не мислете, че всички доктори отпреди 90-те сме граждани и аристокрация.

    Коментиран от #12, #22

    19:54 28.03.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    Отговор
    Пре ди почт и 100 годи ни е откр ит метод за справяне с рака поср едством резонан сна честот а❗
    Ф АР/МА/Ф ИЯТА унищожав а ВСИ ЧКО ‼️

    19:55 28.03.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    Отговор
    Д-р Райф открива, че всяка клетка се влияе от определена честота на трептене.Така както оперните певци могат единствено с гласа си да счупят стъкло, така и всяка една клетка може да бъде разрушена от дадена вибрация. Още през далечната 1920 година той открива вируса на рака, изследва го и го инжектира в 400 плъха, като след въздействие с определена честота на трептене всички животни са излекувани. Нарекъл го „Cryptosides primordiales“.

    20:00 28.03.2026

  • 11 тези може да минат

    Отговор

    До коментар #6 от "Яшар":

    пред децата ама пред нас няма как да стане

    20:09 28.03.2026

  • 12 Яшар

    Отговор

    До коментар #8 от "Хирург":

    Със самолети пръскаха цяла пролет,лято и есен дано

    20:19 28.03.2026

  • 13 Лкййхгф

    Отговор

    До коментар #6 от "Яшар":

    Още мирише ли ти или ти размина?Глупостите са прекрасно нещо особено в събота вечер.

    21:19 28.03.2026

  • 14 истина ти казвам

    Отговор
    Ми я съм на 60г. и от известно време се чуда какво ше е името на ракчето на билетчето?????? Ай на здравичката!!!! Все от нещо ше се мре!

    23:08 28.03.2026

  • 15 Лекар

    Отговор

    До коментар #6 от "Яшар":

    Затова ли 89та на 9 милиона има 80 хиляди умрели, а сега на 5 милиона има 100 хиляди умрели бе експертино неграмотен 😉 при условие, че медицината и техниката са напреднали десетократно

    00:00 29.03.2026

  • 16 Дйкдек

    Отговор

    До коментар #6 от "Яшар":

    Преди морето цъфтеше - свръх развитие на водорасли.
    След 90-та морето е все по-чисто.

    00:15 29.03.2026

  • 17 УдоМача

    Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    Спрете всичко сладко/подсладено, хляба и тестеното. Също така Не използвайте слънчогледово олио, дори без нагряване, то е провъзпалително заради Омега 6 и до преди столетие не сее използвало като мазнина у нас. Зеленчуци, яйца, месо, риба - ако се храните така, вероятността да регресирате започнали процеси става огромна. Ще спрете да боледувате и от други възпалителни и не само заболявания. Бъдете здрав!

    Коментиран от #18

    01:05 29.03.2026

  • 18 Помак

    Отговор

    До коментар #17 от "УдоМача":

    Благодаря ви докторе !

    01:23 29.03.2026

  • 19 БАТКО

    Отговор

    До коментар #6 от "Яшар":

    Нищо подобно.Преди 90 на година се пръскаше нормално с допустими препарати разстит.защита и в допустими норми изкуствени торове.Имаше много животни в обществения и частен сектор.Сега по селата никой или много малко стопани сеят зеленчуци.Дадоха си земите за рента на едни почти некомпетентни земеделски производители и професията агроном и вет.лекар почти изчезнаха. Пенсионерите ги събраха в пенсионерски клубове за да ги манипулират за изборите и да играят карти по центровете на населените места.Никой не работи,чакат помощи и безплатни общински обади.Младите избягаха в чужбина.Това е.

    08:59 29.03.2026

  • 20 Ккики

    Отговор

    До коментар #4 от "Помак":

    Дървото

    10:51 29.03.2026

  • 21 Всичко е Химия !

    Отговор
    Всичко е Химия !

    И Явно Новите храни !

    Не Допринасят !

    Много за Добрия изход от ситуацията !

    Процесите в нервно - мозъчната комуникация !

    Също !

    11:31 29.03.2026

  • 22 Бачо

    Отговор

    До коментар #8 от "Хирург":

    Че не си хирург е ясно. Сега да ти кажа за пестицидите. Един палет пестициди струва колкото едногодишното ми Ауди. Сега се сети ще завиша ли нормата, за да рискувам да ми бракуват стоката, или ще си направя точно сметката? Отклонения се получават ако тороразпръсквачката не е регулирана добре. Моята е с компютър и веднага дава сигнал ако нещо не е в норми.

    12:07 29.03.2026