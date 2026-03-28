Учени откриха главните причинители на рак на стомаха

Международен екип учени от Duke-NUS Medical School представи нови данни за сложните механизми, които стоят в основата на развитието на рак на стомаха – едно от най-смъртоносните онкологични заболявания в световен мащаб.
Изследването показва, че рискът от заболяването не се определя от един фактор, а е резултат от продължително взаимодействие между стареенето, тютюнопушенето, генетичните промени и състава на бактериалната флора в устната кухина и стомаха. Данните се вписват в глобалната статистика на Световна здравна организация, според която ракът на стомаха остава петият най-често срещан вид рак и четвъртата водеща причина за смърт от онкологични заболявания.
Заболяването се развива бавно, често в рамките на десетилетия. Процесът обикновено започва с хронично възпаление на стомашната лигавица, което може да прогресира до чревна метаплазия – състояние, при което нормалните клетки на стомаха се трансформират в клетки, наподобяващи чревната тъкан. Въпреки че това състояние се счита за предраково, към момента медицината разполага с ограничени инструменти за точно прогнозиране кои пациенти ще развият карцином.
В рамките на изследването са анализирани над 1500 проби от шест държави, което позволява сравнение между популации с различен риск. Един от ключовите изводи е ролята на клонална хематопоеза – процес, при който кръвните стволови клетки натрупват мутации с напредване на възрастта. Това състояние, по-често срещано при възрастни хора, се свързва с повишена вероятност от развитие на рак на стомаха и дава допълнително обяснение защо заболяването се диагностицира по-често в по-късна възраст.
Анализът показва още, че при тези пациенти се наблюдават по-високи нива на орални бактерии, включително стрептококи, в стомашната среда. В комбинация с отслабен имунен отговор това създава условия за хронично възпаление – ключов механизъм за канцерогенеза.
Изследователите идентифицират и 47 гена с повишена честота на мутации в клетките с чревна метаплазия. Особено внимание се обръща на гена ARID1A, чиито изменения се асоциират с по-висок риск и по-неблагоприятна прогноза. Установен е и специфичен модел на ДНК увреждане, известен като SBS17, който е тясно свързан с оксидативен стрес – процес, при който реактивни молекули увреждат клетките. Този тип увреждане се засилва при тютюнопушене и метаболитни нарушения.
Съвременни изследвания потвърждават, че освен добре известния фактор Helicobacter pylori инфекция, ролята на микробиома – включително бактерии от устната кухина – става все по-значима в оценката на риска. Това отваря нови възможности за ранна диагностика и превенция чрез контрол на възпалителните процеси.
Паралелно с това екипът изследва и потенциални терапевтични подходи. Лекарството пирвиний, използвано традиционно срещу паразитни инфекции, показва способност да потиска растежа на клетки с чревна метаплазия. На тази база се подготвят клинични проучвания в рамките на Сингапурския консорциум за рак на стомаха.
Специалистите подчертават, че натрупването на рискови фактори в продължение на години е ключово за развитието на заболяването. Това включва възрастови промени, тютюнопушене, генетична предразположеност и хронични инфекции. Именно поради тази мултифакторна природа, съвременната медицина насочва усилията си към по-ранно откриване, персонализирана оценка на риска и комбинирани превантивни стратегии.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помак
Коментиран от #3, #17
19:20 28.03.2026
2 Хирург
Коментиран от #4
19:22 28.03.2026
3 Сила
До коментар #1 от "Помак":От нерви и стрес ...точно този тип рак е от това !!! Донт уори , би хепи....
19:23 28.03.2026
4 Помак
До коментар #2 от "Хирург":Наистина ли ...какво трябва да ядем бате ,сподели ???
Коментиран от #5, #20
19:25 28.03.2026
5 Хирург
До коментар #4 от "Помак":Можете да ядете, каквото пожелаете и ви е по джоба, за предпочитане, собствено производство. С минимални химически интервенции по културите и животните.
Ако не бе унищожено селското стопанство, такъв въпрос нямаше да съществува. Докато си купувате хранителни продукти от големите вериги, които ви пробутват всякакви залежали и замразени "храни", които освен всичко друго са наблъскани с химия, аз ще продължавам да упражнявам професията си. За съжаление.
Преди няколко години гледах (от специализиран сайт) ексхумация на близо едногодишен труп. Човекът бе буквално консервиран, некроза почти нямаше.
Коментиран от #6
19:42 28.03.2026
6 Яшар
До коментар #5 от "Хирург":Нищо не знаеш докторе. Преди 90 всичко се пръскаше с силно токсични химикали в огромни количества. Животните се тъпчеха с всякакви химикали , първо проучи и тогава пиши ..юпреди 90 в огромни количества токсични и от ТКЗС то крадяхме и за в къщи ..всичко миришеше на химикал !
Коментиран от #8, #11, #13, #15, #16, #19
19:46 28.03.2026
8 Хирург
До коментар #6 от "Яшар":Мисля, че сте пропуснали "с минимални химически интервенции" в коментара ми. Това обяснява много неща. Не съм казал, че е нямало използвани вредни пестициди (най-вече), но има едно нещо като лимит на количеството им. Което по него време бе под държавен контрол, малко или много. Достатъчно добре съм запознат с документите за контрол и качество на храните от онова време.
Напълно наясно съм как се е крадяло и тогава от ТКЗС-тата, не мислете, че всички доктори отпреди 90-те сме граждани и аристокрация.
Коментиран от #12, #22
19:54 28.03.2026
11 тези може да минат
До коментар #6 от "Яшар":пред децата ама пред нас няма как да стане
20:09 28.03.2026
12 Яшар
До коментар #8 от "Хирург":Със самолети пръскаха цяла пролет,лято и есен дано
20:19 28.03.2026
13 Лкййхгф
До коментар #6 от "Яшар":Още мирише ли ти или ти размина?Глупостите са прекрасно нещо особено в събота вечер.
21:19 28.03.2026
14 истина ти казвам
23:08 28.03.2026
15 Лекар
До коментар #6 от "Яшар":Затова ли 89та на 9 милиона има 80 хиляди умрели, а сега на 5 милиона има 100 хиляди умрели бе експертино неграмотен 😉 при условие, че медицината и техниката са напреднали десетократно
00:00 29.03.2026
16 Дйкдек
До коментар #6 от "Яшар":Преди морето цъфтеше - свръх развитие на водорасли.
След 90-та морето е все по-чисто.
00:15 29.03.2026
17 УдоМача
До коментар #1 от "Помак":Спрете всичко сладко/подсладено, хляба и тестеното. Също така Не използвайте слънчогледово олио, дори без нагряване, то е провъзпалително заради Омега 6 и до преди столетие не сее използвало като мазнина у нас. Зеленчуци, яйца, месо, риба - ако се храните така, вероятността да регресирате започнали процеси става огромна. Ще спрете да боледувате и от други възпалителни и не само заболявания. Бъдете здрав!
Коментиран от #18
01:05 29.03.2026
18 Помак
До коментар #17 от "УдоМача":Благодаря ви докторе !
01:23 29.03.2026
19 БАТКО
До коментар #6 от "Яшар":Нищо подобно.Преди 90 на година се пръскаше нормално с допустими препарати разстит.защита и в допустими норми изкуствени торове.Имаше много животни в обществения и частен сектор.Сега по селата никой или много малко стопани сеят зеленчуци.Дадоха си земите за рента на едни почти некомпетентни земеделски производители и професията агроном и вет.лекар почти изчезнаха. Пенсионерите ги събраха в пенсионерски клубове за да ги манипулират за изборите и да играят карти по центровете на населените места.Никой не работи,чакат помощи и безплатни общински обади.Младите избягаха в чужбина.Това е.
08:59 29.03.2026
20 Ккики
10:51 29.03.2026
22 Бачо
До коментар #8 от "Хирург":Че не си хирург е ясно. Сега да ти кажа за пестицидите. Един палет пестициди струва колкото едногодишното ми Ауди. Сега се сети ще завиша ли нормата, за да рискувам да ми бракуват стоката, или ще си направя точно сметката? Отклонения се получават ако тороразпръсквачката не е регулирана добре. Моята е с компютър и веднага дава сигнал ако нещо не е в норми.
12:07 29.03.2026