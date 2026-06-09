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Москва настоява: Американските ядрени оръжия трябва да бъдат изтеглени от Европа

Москва настоява: Американските ядрени оръжия трябва да бъдат изтеглени от Европа

9 Юни, 2026 19:39 1 864 61

  • андрей белоусов-
  • русия-
  • нато-
  • пентагон-
  • ракети-
  • дронове-
  • ядрени оръжия

Като се има предвид потенциалът за поразяване на критична гражданска и военна инфраструктура на руска територия, американските ядрени оръжия, разположени в Европа, са по същество стратегически, заяви Андрей Белоусов

Москва настоява: Американските ядрени оръжия трябва да бъдат изтеглени от Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия настоява американските ядрени оръжия да бъдат изтеглени от Европа и цялата инфраструктура за разполагането им в тази част на света да бъде демонтирана.

Това заяви ръководителят на руската делегация на Конференцията за преглед на Договора за неразпространение на ядрените оръжия (ДНЯО), посланикът по специални положения на руското външно министерство Андрей Белоусов, предаде ТАСС, цитирана от Фокус.

"Като се има предвид потенциалът за поразяване на критична гражданска и военна инфраструктура на руска територия, американските ядрени оръжия, разположени в Европа, са по същество стратегически“, заяви дипломатът.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    24 13 Отговор
    Българските Ф16 ще носят ядрени оръжия.

    Коментиран от #18, #21, #60

    19:40 09.06.2026

  • 2 село тръстиково

    46 22 Отговор
    маzква да се изтегли от Украйна!

    Коментиран от #48

    19:43 09.06.2026

  • 3 копейка с чалма

    41 10 Отговор
    И ще направим както с Украйна,
    след като й взехме ядр. оръжия.

    19:43 09.06.2026

  • 4 az СВО Победа 81

    17 25 Отговор
    Като се изтеглят от Европа, американците ще си приберат и атомните бомби...

    Неизбежно е!

    Коментиран от #31, #35

    19:43 09.06.2026

  • 5 Демократ

    38 17 Отговор
    Кои са тия мизеръбълс да настояват съдраните галоши руски.

    Коментиран от #16

    19:43 09.06.2026

  • 6 6135

    20 29 Отговор
    Крайно време е Русия да даде ядрени оръжия на Куба и Венецуела, ей тъй чисто за самозащита.

    Коментиран от #17, #40

    19:44 09.06.2026

  • 7 България с Ядрено оръжие

    20 7 Отговор
    Педофила и Алкашорете нека си скимтят!

    Коментиран от #36

    19:45 09.06.2026

  • 8 Само да попитам

    29 10 Отговор
    А Рошата ще направи ли същото

    19:46 09.06.2026

  • 9 Ония

    32 9 Отговор
    На Русия всичко им пречи:)

    Коментиран от #42

    19:47 09.06.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    21 8 Отговор
    иначе кво?

    19:47 09.06.2026

  • 11 Да бе!

    23 7 Отговор
    Мужикът Белоусов познава мъжко магаре под опашката.

    19:48 09.06.2026

  • 12 Смешки

    35 6 Отговор
    Значи в Европа не може а в Беларус може

    19:48 09.06.2026

  • 13 хихи

    32 9 Отговор
    огромен страх тресе ватенките. сложили са по два памперса.

    19:48 09.06.2026

  • 14 Пешо Мастиката

    24 9 Отговор
    Нали Фашагите кремльовски, оповръщаняка и пен ДЕЛ Фашагите от кремля ТВ, до обед фъргат АТОМА по ЕВРОПА а следобед...по целия СВЕТ!
    Оти не искат ЯДРОТО у ЕВРОПА?!?

    19:48 09.06.2026

  • 15 Айляк

    7 25 Отговор
    Правилна позизия на Русия.
    Като ще искаш победа, резни главата на змея.

    Коментиран от #46

    19:48 09.06.2026

  • 16 Атина Палада

    9 16 Отговор

    До коментар #5 от "Демократ":

    Е как кои са? Тия,които в момента определят дневният ред в света .

    Коментиран от #20, #23

    19:48 09.06.2026

  • 17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    14 2 Отговор

    До коментар #6 от "6135":

    ааа на Венецуела-не/на Куба нали опитаха?

    19:49 09.06.2026

  • 18 оня с коня

    16 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Нещо не си в час:Много ограничени Модели Самолети на Света могат да носят ЯО,като Ф-16 с каквито Турция,Гърция и Румъния са въоръжени примерно НЕ са сред тях.Нашите Ф-16 Блок 70 обаче които са съвсем Ново поколение /нищо че са модел от 70-те г според Русофилстващите/, МОГАТ.

    Коментиран от #26

    19:51 09.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ха-ха-ха

    19 4 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    ВТОРАЯ у СИРИЯ и УКРАЙНА определя единствено къде напикаващия се Фюрер Педофил ще... Фулира ДЕРМО чемоданчика!
    АааааааХахахаха
    Тоа импотентен Недорасляк Избега посред нощ само по трусики от некаков ГОТВАЧ!!
    Ама така.. хЕРОЙСКИ Избега..като деревянска Шлю ХА
    АааааааХахахаха
    Абе зае БИ ...

    19:54 09.06.2026

  • 21 Мими Кучева🐕

    9 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не,българските Ф-16 ще носят само бахур и халва.🤔🥳🤣👍

    19:56 09.06.2026

  • 22 Ала бала

    18 3 Отговор
    никой не ви пита и никой не се съобразява с диви ва тен ки

    19:56 09.06.2026

  • 23 Я пъ тая

    12 3 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    Тия същите дето "определят дневният ред в света"
    Ги спукват от БОМБЕНЕ.

    19:58 09.06.2026

  • 24 Да бе!

    13 3 Отговор
    Мужикът Белоусов познава мъжко магаре под опашката.

    19:58 09.06.2026

  • 25 😂😂😂😂😂😂

    5 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    19:59 09.06.2026

  • 26 Кузо

    1 7 Отговор

    До коментар #18 от "оня с коня":

    Ти ли щеше да се жениш за един шахматист, Котарака ли? Съвсем Ви обърках!

    Коментиран от #30

    19:59 09.06.2026

  • 27 мдааааа

    14 4 Отговор
    Моска да га дуе , Герге ..

    20:00 09.06.2026

  • 28 Механик

    16 4 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    Коментиран от #29

    20:01 09.06.2026

  • 29 Кузо

    3 5 Отговор

    До коментар #28 от "Механик":

    Пападурка!

    20:03 09.06.2026

  • 30 оня с коня

    5 2 Отговор

    До коментар #26 от "Кузо":

    Аре като си оправиш "обърканото" пак Заповядай.

    Коментиран от #34

    20:04 09.06.2026

  • 31 А да де

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "az СВО Победа 81":

    Ама нема да си жив да го видиш.

    20:05 09.06.2026

  • 32 Така е правилно

    5 10 Отговор
    Русия и САЩ да си държат ракетите на техни територии!

    Коментиран от #45

    20:07 09.06.2026

  • 33 Тодар Живков

    15 5 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти.

    20:07 09.06.2026

  • 34 Кузо

    2 5 Отговор

    До коментар #30 от "оня с коня":

    Не мога бе! Вие сте голямо семейство тролиерите и се менкате постоянно!

    20:07 09.06.2026

  • 35 Ма верно ли?

    8 3 Отговор

    До коментар #4 от "az СВО Победа 81":

    Тропни с краченце и се разсърди.🤪😜

    20:11 09.06.2026

  • 36 ЯЕЦ

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "България с Ядрено оръжие":

    Бг има ядрено оръжие. Последните два блока на Козлодуй.

    20:14 09.06.2026

  • 37 Бе то и аз настоявам

    9 1 Отговор
    джуджето да хваща самолета за Хага, ама не ми се получава.

    20:24 09.06.2026

  • 38 Дедо

    12 0 Отговор
    Те руснаците вече почти разгромиха украинците, сега ще громят американците, ако не се уплашат

    20:25 09.06.2026

  • 39 ХаХаХа

    12 1 Отговор
    Путин яко го тресе страха! Шобето е голям страх. Нали бяха много велики и силни? Защо напълниха гащите? А Европа дори още не е започнала да се въоръжава....!

    20:29 09.06.2026

  • 40 ХаХаХа

    5 4 Отговор

    До коментар #6 от "6135":

    Ако има какво да даде! Една жена в автобуса ми каза, че руските ядрени оръжия били картонени макети, за да плашат гаргите.

    20:32 09.06.2026

  • 41 Ха-ха

    11 2 Отговор
    Русийката пак се обажда без да я питат. Така имитира, че нейното мнение уж има някакво значение.!

    20:34 09.06.2026

  • 42 Да.........

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ония":

    На калпав х.й, вълната му пречи.

    20:34 09.06.2026

  • 43 Тия степни Орки!

    11 2 Отговор
    На какво основание поставят ултиматуми?!

    20:36 09.06.2026

  • 44 Скоро

    9 2 Отговор
    в Европа няма да бъдат допускани рузнаци, които са воювали в Украйна. Много добре!

    20:37 09.06.2026

  • 45 СВО 1 566 дни РЕЗИЛ

    10 0 Отговор

    До коментар #32 от "Така е правилно":

    Лукашенко не иска и ще се сърди.

    Коментиран от #47

    20:38 09.06.2026

  • 46 Путлер

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Айляк":

    За толкова кратко "мнение" не плащам дори копейка. Напищи нещо по-дълго - поне 2-3 страници, ако искаш да ти приведа 1 рубла.

    20:39 09.06.2026

  • 47 Ти разкарай злото САЩ

    0 11 Отговор

    До коментар #45 от "СВО 1 566 дни РЕЗИЛ":

    Не го мисли Лукашенко! Или не ти изнасяй, че няма да се излагаш. 😄

    20:40 09.06.2026

  • 48 Коста

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "село тръстиково":

    Сънувай!

    20:40 09.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 където има такива оръжия ако има

    2 8 Отговор
    трябва да им се даде срок да ги махнат или да бъдат бомбардирани и категорично унищожени , който ги е взел на своя територия да си носи последствията , никой не е длъжен да го мисли

    20:43 09.06.2026

  • 51 ХЪ ХЪ ЪЪ

    11 2 Отговор
    Нямате думата да поставяте условия, пУТИНЧО е на колене и ще го поема мощно украинския. Да се предава вече дорде не е късно за мАСКВА.

    20:44 09.06.2026

  • 52 Нямат край

    9 2 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и СТРАХ, нямат...😂

    20:49 09.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Наблюдател

    5 0 Отговор
    Путин показваше анимации, как руските ядрени ракети поразяват Щатите, един академичен хор изпя в Исакиевския събор в Санкт Петербург весела песен как Русия ще унищожи Америка, ипрочути телевизионни пропагандисти редовно обещават ядрена война, а най-активен в заплахите е бившият президент Медведев. Дори в най-студените периоди на Студената война не е използван такъв език, може да е било лъжа и лицемерие, но тогава Съветският съюз се бореше за мир.

    21:05 09.06.2026

  • 56 Цуцко

    2 0 Отговор
    Гойдаааа

    21:06 09.06.2026

  • 57 Милен

    4 0 Отговор
    След 4 години в Украйна и да поставят условия, след като войната вече е на руска територия???

    21:07 09.06.2026

  • 58 Цуци

    2 0 Отговор
    Нравится не нравится потерпи красавица

    21:07 09.06.2026

  • 59 Нека да пиша

    3 2 Отговор
    Когато махнат ядрените си от Беларус,и Калининград ,тогава Сащ ще ги махне.

    21:19 09.06.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Факти

    1 1 Отговор
    Първо Русия да изтегли ядрените си оръжия от Европа и тогава.

    21:23 09.06.2026

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