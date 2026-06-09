Москва настоява: Американските ядрени оръжия трябва да бъдат изтеглени от Европа

Русия настоява американските ядрени оръжия да бъдат изтеглени от Европа и цялата инфраструктура за разполагането им в тази част на света да бъде демонтирана.

Това заяви ръководителят на руската делегация на Конференцията за преглед на Договора за неразпространение на ядрените оръжия (ДНЯО), посланикът по специални положения на руското външно министерство Андрей Белоусов, предаде ТАСС, цитирана от Фокус.

"Като се има предвид потенциалът за поразяване на критична гражданска и военна инфраструктура на руска територия, американските ядрени оръжия, разположени в Европа, са по същество стратегически“, заяви дипломатът.