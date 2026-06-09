Москва настоява: Американските ядрени оръжия трябва да бъдат изтеглени от Европа

Русия настоява американските ядрени оръжия да бъдат изтеглени от Европа и цялата инфраструктура за разполагането им в тази част на света да бъде демонтирана.
Това заяви ръководителят на руската делегация на Конференцията за преглед на Договора за неразпространение на ядрените оръжия (ДНЯО), посланикът по специални положения на руското външно министерство Андрей Белоусов, предаде ТАСС, цитирана от Фокус.
"Като се има предвид потенциалът за поразяване на критична гражданска и военна инфраструктура на руска територия, американските ядрени оръжия, разположени в Европа, са по същество стратегически“, заяви дипломатът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #18, #21, #60
19:40 09.06.2026
2 село тръстиково
Коментиран от #48
19:43 09.06.2026
3 копейка с чалма
след като й взехме ядр. оръжия.
19:43 09.06.2026
4 az СВО Победа 81
Неизбежно е!
Коментиран от #31, #35
19:43 09.06.2026
5 Демократ
Коментиран от #16
19:43 09.06.2026
6 6135
Коментиран от #17, #40
19:44 09.06.2026
7 България с Ядрено оръжие
Коментиран от #36
19:45 09.06.2026
8 Само да попитам
19:46 09.06.2026
9 Ония
Коментиран от #42
19:47 09.06.2026
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
19:47 09.06.2026
11 Да бе!
19:48 09.06.2026
12 Смешки
19:48 09.06.2026
13 хихи
19:48 09.06.2026
14 Пешо Мастиката
Оти не искат ЯДРОТО у ЕВРОПА?!?
19:48 09.06.2026
15 Айляк
Като ще искаш победа, резни главата на змея.
Коментиран от #46
19:48 09.06.2026
16 Атина Палада
До коментар #5 от "Демократ":Е как кои са? Тия,които в момента определят дневният ред в света .
Коментиран от #20, #23
19:48 09.06.2026
17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #6 от "6135":ааа на Венецуела-не/на Куба нали опитаха?
19:49 09.06.2026
18 оня с коня
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Нещо не си в час:Много ограничени Модели Самолети на Света могат да носят ЯО,като Ф-16 с каквито Турция,Гърция и Румъния са въоръжени примерно НЕ са сред тях.Нашите Ф-16 Блок 70 обаче които са съвсем Ново поколение /нищо че са модел от 70-те г според Русофилстващите/, МОГАТ.
Коментиран от #26
19:51 09.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ха-ха-ха
До коментар #16 от "Атина Палада":ВТОРАЯ у СИРИЯ и УКРАЙНА определя единствено къде напикаващия се Фюрер Педофил ще... Фулира ДЕРМО чемоданчика!
АааааааХахахаха
Тоа импотентен Недорасляк Избега посред нощ само по трусики от некаков ГОТВАЧ!!
Ама така.. хЕРОЙСКИ Избега..като деревянска Шлю ХА
АааааааХахахаха
Абе зае БИ ...
19:54 09.06.2026
21 Мими Кучева🐕
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не,българските Ф-16 ще носят само бахур и халва.🤔🥳🤣👍
19:56 09.06.2026
22 Ала бала
19:56 09.06.2026
23 Я пъ тая
До коментар #16 от "Атина Палада":Тия същите дето "определят дневният ред в света"
Ги спукват от БОМБЕНЕ.
19:58 09.06.2026
24 Да бе!
19:58 09.06.2026
25 😂😂😂😂😂😂
19:59 09.06.2026
26 Кузо
До коментар #18 от "оня с коня":Ти ли щеше да се жениш за един шахматист, Котарака ли? Съвсем Ви обърках!
Коментиран от #30
19:59 09.06.2026
27 мдааааа
20:00 09.06.2026
28 Механик
Коментиран от #29
20:01 09.06.2026
29 Кузо
До коментар #28 от "Механик":Пападурка!
20:03 09.06.2026
30 оня с коня
До коментар #26 от "Кузо":Аре като си оправиш "обърканото" пак Заповядай.
Коментиран от #34
20:04 09.06.2026
31 А да де
До коментар #4 от "az СВО Победа 81":Ама нема да си жив да го видиш.
20:05 09.06.2026
32 Така е правилно
Коментиран от #45
20:07 09.06.2026
33 Тодар Живков
20:07 09.06.2026
34 Кузо
До коментар #30 от "оня с коня":Не мога бе! Вие сте голямо семейство тролиерите и се менкате постоянно!
20:07 09.06.2026
35 Ма верно ли?
До коментар #4 от "az СВО Победа 81":Тропни с краченце и се разсърди.🤪😜
20:11 09.06.2026
36 ЯЕЦ
До коментар #7 от "България с Ядрено оръжие":Бг има ядрено оръжие. Последните два блока на Козлодуй.
20:14 09.06.2026
37 Бе то и аз настоявам
20:24 09.06.2026
38 Дедо
20:25 09.06.2026
39 ХаХаХа
20:29 09.06.2026
40 ХаХаХа
До коментар #6 от "6135":Ако има какво да даде! Една жена в автобуса ми каза, че руските ядрени оръжия били картонени макети, за да плашат гаргите.
20:32 09.06.2026
41 Ха-ха
20:34 09.06.2026
42 Да.........
До коментар #9 от "Ония":На калпав х.й, вълната му пречи.
20:34 09.06.2026
43 Тия степни Орки!
20:36 09.06.2026
44 Скоро
20:37 09.06.2026
45 СВО 1 566 дни РЕЗИЛ
До коментар #32 от "Така е правилно":Лукашенко не иска и ще се сърди.
Коментиран от #47
20:38 09.06.2026
46 Путлер
До коментар #15 от "Айляк":За толкова кратко "мнение" не плащам дори копейка. Напищи нещо по-дълго - поне 2-3 страници, ако искаш да ти приведа 1 рубла.
20:39 09.06.2026
47 Ти разкарай злото САЩ
До коментар #45 от "СВО 1 566 дни РЕЗИЛ":Не го мисли Лукашенко! Или не ти изнасяй, че няма да се излагаш. 😄
20:40 09.06.2026
48 Коста
До коментар #2 от "село тръстиково":Сънувай!
20:40 09.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 където има такива оръжия ако има
20:43 09.06.2026
51 ХЪ ХЪ ЪЪ
20:44 09.06.2026
52 Нямат край
20:49 09.06.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Наблюдател
21:05 09.06.2026
56 Цуцко
21:06 09.06.2026
57 Милен
21:07 09.06.2026
58 Цуци
21:07 09.06.2026
59 Нека да пиша
21:19 09.06.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Факти
21:23 09.06.2026