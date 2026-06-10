Контрера: „Топлофикация София“ трябва да се прехвърли на държавата, за да спре рекетът над софиянци

Тези констатации прави отново общинският съветник в Столичния общински съвет Карлос Контрера в коментар във фейсбук, относно поредното повишаване на цената на парното в София.
На принципа „Тука е така“ сагата с „Топлофикация София“ си върви от времената, когато държавата я прехвърли на Столична община да се оправя с цялата каша. Още тогава дружеството дойде с един огромен дълг, който само продължи да нараства, припомня общинарят от ВМРО.
ВМРО многократно е повдигала темата с трайното решение на проблема с парното в столицата. За да спре непрестанният рекет на софиянци има едно държавническо решение – „Топлофикация София“ да бъде прехвърлена на държавата на принципа „дълг срещу собственост“. За целта БЕХ трябва да влезе в правата на собственик съразмерно на вземанията, които има. Друг вариант да се изчисти трупаният дълг няма. Няма и вариант при сегашната регулаторна рамка Столична община да осигури нужните инвестиции за когенерации, подмяна на мрежа и котли, реконструкция на трасета и т.н. палиативни действия.
Смятам, че пътят трябва да бъде следният - решение на СОС кметът на Столична община да проведе преговори с представители на държавата, възлагане на оценка на активите и пасивите на „Топлофикация София“, преговори с Министерството на енергетиката и БЕХ, решение на СОС за прехвърляне на собствеността, дава стъпките, по които да тръгне СОС, предлага зам.-председателят на ВМРО Контрера.
В качеството си на общински съветник той заедно с екип юристи към ВМРО – София подготвят доклад, с който да бъдат възложени на кмета конкретни задачи, мерки и стъпки в тази посока. Дали той ще бъде приет е съвсем друга тема. Но генерално друго структурно, мащабно и целесъобразно решение за „Топлофикация София“ няма!
Прилагаме и пълния текст на позицията на Карлос Контрера:
Пак фонов шум около цени на парно, топла вода, „Топлофикация София“. Получава се обичайната картинка, с която толкова вече е свикнало обществото, че го приема като рутинно, обичайно повтарящо се действие, което дразни, но е част от пейзажа.
На принципа „Тука е така“ сагата с „Топлофикация София“ си върви от времената, когато държавата я прехвърли на Столична община да се оправя с цялата каша. Още тогава дружеството дойде с един огромен дълг, който само продължи да нараства.
Държавническото решение е „Топлофикация София“ да бъде прехвърлена на държавата на принципа „дълг срещу собственост“, като БЕХ влезе в правата на собственик съразмерно на вземанията, които има. Друг вариант да се изчисти трупаният дълг няма. Няма и вариант при сегашната регулаторна рамка Столична община да осигури нужните инвестиции за когенерации, подмяна на мрежа и котли, реконструкция на трасета и прочие.
Многократно съм развил тази теза в общинския съвет, но продължава да битува едно мнение, че като общината дадяла на концесия столичната Топлофикация, нещата ще цъфнат и ще вържат. Лично аз съм скептик към този вариант по ред причини, свързани с регулаторна рамка, дълг, размер на инвестициите.
Смятам, че пътят трябва да бъде следният - решение на СОС кметът на Столична община да проведе преговори с представители на държавата, възлагане на оценка на активите и пасивите на „Топлофикация София“, преговори с Министерството на енергетиката и БЕХ, решение на СОС за прехвърляне на собствеността. С екип юристи към ВМРО - София подготвяме доклад, с който да възложим на кмета конкретни задачи, мерки и стъпки в тази посока. Дали той ще бъде приет е съвсем друга тема. Но генерално друго структурно, мащабно и целесъобразно решение за „Топлофикация София“ няма!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Закривай мафията "Топлофикация"
11:21 10.06.2026
2 ДрайвингПлежър
Софиянци да си плащат масрафите! Няма цяла България да ви поема задълженията щото вие там сте все крадливи и некадърни селяци! 3-4 милиарда вече сме наляли от провинцията в софийската топлофикация - време е да си се оправяте сами! Като не ви изнася - затваряйте я и мръзнете!
Коментиран от #6
11:21 10.06.2026
3 хаха
Комундета ошлякани и некадърни.
11:23 10.06.2026
4 Кирил
11:43 10.06.2026
5 Не само
11:44 10.06.2026
6 Ами то
До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":Всички селяни вече сте тук, в София. Ако не вие, то децата ви, братчедите ви и т.н.
11:45 10.06.2026
7 Перо
11:50 10.06.2026
8 Къде е логиката
11:51 10.06.2026
9 Перо
11:53 10.06.2026
10 Топлофикация
Коментиран от #13, #17
11:55 10.06.2026
11 Вальо Топлото
11:59 10.06.2026
12 софийските тецове
12:04 10.06.2026
13 Я у лево
До коментар #10 от "Топлофикация":Я у лево бе,провокатор неграмотен.Тръгнал да ми лансира големите " ползи " от концесията със французите за Софийска вода.Знаеш ли лъолъо,какво съдържа договора? Бил търговска тайна,по засекретен от архивите на ЦРУ.Дори депутатски питания ,да видят договора са отхвърляни десетки пъти.Изтече инфо,че за кубик вода,която нито добиват,при ползване на изградена инфраструктура още през Социализма,на гравитачен принцип ( нямат нужда от изграждането на помпени станции) ни плащат Огромната концесионна такса от 2 евроцента (4 стотинки) за кубик вода.И заради подобни на теб лъохмани,ни е препродават за 4,60 лева/ 2,30 евро на кубик.Печалба над хиляда процента.Шматарок зомбиран.Що не отидат във Франция,да въртят тези номера.Но там,в Конституцията е записано, че водата е държавна собственост,и държавата контролира цената
12:12 10.06.2026
14 Цвете
12:19 10.06.2026
15 Григор
Тоест, парното на софиянци да се плаща от държавния бюджет, защото те видиш ли масово не си плащат. Какъв е дългът на "Топлофикация-София" и как е натрупан? Защо всички трябва да плащаме?
"ТОПЛОФИКАЦИЯ-СОФИЯ" ТРЯБВА ДА СЕ ПРИВАТИЗИРА И СОБСТВЕНИКЪТ ПО СЪДЕБЕН ПЪТ ДА СИ СЪБЕРЕ ВЗЕМАНИЯТА ОТ НЕРЕДОВНИТЕ КЛИЕНТИ! Какво лошо има? Нали всички вие подскачащи полуидиоти твърдяхте, че държавно било лоша дума, че истината била само в частното? Сега защо не искате приватизация, а пак опряхте до държавата?
Коментиран от #16
12:21 10.06.2026
16 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #15 от "Григор":До 1993г. "Топлофикация София"/ТС/, или както беше СЕК "София", БЕШЕ ДЪРЖАВНА И СЕ СУБСИДИРАШЕ НА 60%.Беше забатачена невъобразимо, заради престъпни "управленски" решения, чрез които се наливаха пари на държавни предприятия и "наши момчета". Ставайки ОБЩИНСКА,ТС се измъкна от мъртвата хватка, а не последва съдбата на БГА „Балкан“, ЗТМ ”Радомир”, „Балканкар” и много други емблематични предприятия и организации. Държавна „Топлофикация София”, е равносилно на смърт за нея и всички произтичащи от това последствия.
Коментиран от #18
12:45 10.06.2026
17 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #10 от "Топлофикация":Безумие е, при наличието на катедра "ВиК" към "Хидротехническия факултет" в УАСГ, да не може да си управляваме водата в София, а да разчитаме на чуждестранна фирма!
12:48 10.06.2026
18 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #16 от "ПРИПОМНЯНЕ":...грешка:... КТМ "Червена могила" до гр. Радомир.
12:52 10.06.2026