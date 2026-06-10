Контрера: „Топлофикация София“ трябва да се прехвърли на държавата, за да спре рекетът над софиянци

Тези констатации прави отново общинският съветник в Столичния общински съвет Карлос Контрера в коментар във фейсбук, относно поредното повишаване на цената на парното в София.

На принципа „Тука е така“ сагата с „Топлофикация София“ си върви от времената, когато държавата я прехвърли на Столична община да се оправя с цялата каша. Още тогава дружеството дойде с един огромен дълг, който само продължи да нараства, припомня общинарят от ВМРО.

ВМРО многократно е повдигала темата с трайното решение на проблема с парното в столицата. За да спре непрестанният рекет на софиянци има едно държавническо решение – „Топлофикация София“ да бъде прехвърлена на държавата на принципа „дълг срещу собственост“. За целта БЕХ трябва да влезе в правата на собственик съразмерно на вземанията, които има. Друг вариант да се изчисти трупаният дълг няма. Няма и вариант при сегашната регулаторна рамка Столична община да осигури нужните инвестиции за когенерации, подмяна на мрежа и котли, реконструкция на трасета и т.н. палиативни действия.

Смятам, че пътят трябва да бъде следният - решение на СОС кметът на Столична община да проведе преговори с представители на държавата, възлагане на оценка на активите и пасивите на „Топлофикация София“, преговори с Министерството на енергетиката и БЕХ, решение на СОС за прехвърляне на собствеността, дава стъпките, по които да тръгне СОС, предлага зам.-председателят на ВМРО Контрера.

В качеството си на общински съветник той заедно с екип юристи към ВМРО – София подготвят доклад, с който да бъдат възложени на кмета конкретни задачи, мерки и стъпки в тази посока. Дали той ще бъде приет е съвсем друга тема. Но генерално друго структурно, мащабно и целесъобразно решение за „Топлофикация София“ няма!

Прилагаме и пълния текст на позицията на Карлос Контрера:

Пак фонов шум около цени на парно, топла вода, „Топлофикация София“. Получава се обичайната картинка, с която толкова вече е свикнало обществото, че го приема като рутинно, обичайно повтарящо се действие, което дразни, но е част от пейзажа.

На принципа „Тука е така“ сагата с „Топлофикация София“ си върви от времената, когато държавата я прехвърли на Столична община да се оправя с цялата каша. Още тогава дружеството дойде с един огромен дълг, който само продължи да нараства.

Държавническото решение е „Топлофикация София“ да бъде прехвърлена на държавата на принципа „дълг срещу собственост“, като БЕХ влезе в правата на собственик съразмерно на вземанията, които има. Друг вариант да се изчисти трупаният дълг няма. Няма и вариант при сегашната регулаторна рамка Столична община да осигури нужните инвестиции за когенерации, подмяна на мрежа и котли, реконструкция на трасета и прочие.

Многократно съм развил тази теза в общинския съвет, но продължава да битува едно мнение, че като общината дадяла на концесия столичната Топлофикация, нещата ще цъфнат и ще вържат. Лично аз съм скептик към този вариант по ред причини, свързани с регулаторна рамка, дълг, размер на инвестициите.

Смятам, че пътят трябва да бъде следният - решение на СОС кметът на Столична община да проведе преговори с представители на държавата, възлагане на оценка на активите и пасивите на „Топлофикация София“, преговори с Министерството на енергетиката и БЕХ, решение на СОС за прехвърляне на собствеността. С екип юристи към ВМРО - София подготвяме доклад, с който да възложим на кмета конкретни задачи, мерки и стъпки в тази посока. Дали той ще бъде приет е съвсем друга тема. Но генерално друго структурно, мащабно и целесъобразно решение за „Топлофикация София“ няма!