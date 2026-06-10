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Контрера: „Топлофикация София“ трябва да се прехвърли на държавата, за да спре рекетът над софиянци

Контрера: „Топлофикация София“ трябва да се прехвърли на държавата, за да спре рекетът над софиянци

10 Юни, 2026 11:12 1 000 18

  • карлос контрера-
  • сос-
  • топлофикация софия

Иначе цените ще растат, а услугата ще продължи да се влошава

Контрера: „Топлофикация София“ трябва да се прехвърли на държавата, за да спре рекетът над софиянци - 1
Снимка: ВМРО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Тези констатации прави отново общинският съветник в Столичния общински съвет Карлос Контрера в коментар във фейсбук, относно поредното повишаване на цената на парното в София.

На принципа „Тука е така“ сагата с „Топлофикация София“ си върви от времената, когато държавата я прехвърли на Столична община да се оправя с цялата каша. Още тогава дружеството дойде с един огромен дълг, който само продължи да нараства, припомня общинарят от ВМРО.

ВМРО многократно е повдигала темата с трайното решение на проблема с парното в столицата. За да спре непрестанният рекет на софиянци има едно държавническо решение – „Топлофикация София“ да бъде прехвърлена на държавата на принципа „дълг срещу собственост“. За целта БЕХ трябва да влезе в правата на собственик съразмерно на вземанията, които има. Друг вариант да се изчисти трупаният дълг няма. Няма и вариант при сегашната регулаторна рамка Столична община да осигури нужните инвестиции за когенерации, подмяна на мрежа и котли, реконструкция на трасета и т.н. палиативни действия.

Смятам, че пътят трябва да бъде следният - решение на СОС кметът на Столична община да проведе преговори с представители на държавата, възлагане на оценка на активите и пасивите на „Топлофикация София“, преговори с Министерството на енергетиката и БЕХ, решение на СОС за прехвърляне на собствеността, дава стъпките, по които да тръгне СОС, предлага зам.-председателят на ВМРО Контрера.

В качеството си на общински съветник той заедно с екип юристи към ВМРО – София подготвят доклад, с който да бъдат възложени на кмета конкретни задачи, мерки и стъпки в тази посока. Дали той ще бъде приет е съвсем друга тема. Но генерално друго структурно, мащабно и целесъобразно решение за „Топлофикация София“ няма!

Прилагаме и пълния текст на позицията на Карлос Контрера:

Пак фонов шум около цени на парно, топла вода, „Топлофикация София“. Получава се обичайната картинка, с която толкова вече е свикнало обществото, че го приема като рутинно, обичайно повтарящо се действие, което дразни, но е част от пейзажа.

На принципа „Тука е така“ сагата с „Топлофикация София“ си върви от времената, когато държавата я прехвърли на Столична община да се оправя с цялата каша. Още тогава дружеството дойде с един огромен дълг, който само продължи да нараства.

Държавническото решение е „Топлофикация София“ да бъде прехвърлена на държавата на принципа „дълг срещу собственост“, като БЕХ влезе в правата на собственик съразмерно на вземанията, които има. Друг вариант да се изчисти трупаният дълг няма. Няма и вариант при сегашната регулаторна рамка Столична община да осигури нужните инвестиции за когенерации, подмяна на мрежа и котли, реконструкция на трасета и прочие.

Многократно съм развил тази теза в общинския съвет, но продължава да битува едно мнение, че като общината дадяла на концесия столичната Топлофикация, нещата ще цъфнат и ще вържат. Лично аз съм скептик към този вариант по ред причини, свързани с регулаторна рамка, дълг, размер на инвестициите.

Смятам, че пътят трябва да бъде следният - решение на СОС кметът на Столична община да проведе преговори с представители на държавата, възлагане на оценка на активите и пасивите на „Топлофикация София“, преговори с Министерството на енергетиката и БЕХ, решение на СОС за прехвърляне на собствеността. С екип юристи към ВМРО - София подготвяме доклад, с който да възложим на кмета конкретни задачи, мерки и стъпки в тази посока. Дали той ще бъде приет е съвсем друга тема. Но генерално друго структурно, мащабно и целесъобразно решение за „Топлофикация София“ няма!


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Закривай мафията "Топлофикация"

    13 2 Отговор
    Слагай климатици!

    11:21 10.06.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    14 6 Отговор
    Я ако обичаш да вървиш подявола!
    Софиянци да си плащат масрафите! Няма цяла България да ви поема задълженията щото вие там сте все крадливи и некадърни селяци! 3-4 милиарда вече сме наляли от провинцията в софийската топлофикация - време е да си се оправяте сами! Като не ви изнася - затваряйте я и мръзнете!

    Коментиран от #6

    11:21 10.06.2026

  • 3 хаха

    14 0 Отговор
    Натрупаха повече от 1млрд дълг ...и сега мърлите започнаха да циврят. ХАХАХА

    Комундета ошлякани и некадърни.

    11:23 10.06.2026

  • 4 Кирил

    1 2 Отговор
    Кажи сега и нещо за Македония - пардон, Северния квартал на Благоевград и ще си ептен профи.

    11:43 10.06.2026

  • 5 Не само

    14 2 Отговор
    Топлофикация, но ВиК и Енергото трябва да са държавни, както в повечето бързоразвиващи се икономики и както беше и у нас. Това са стратегически обекти от националната сигурност и не бива да бъдат в частни ръце. Вече три десетилетия берем плодовете от раздържавяването им.

    11:44 10.06.2026

  • 6 Ами то

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    Всички селяни вече сте тук, в София. Ако не вие, то децата ви, братчедите ви и т.н.

    11:45 10.06.2026

  • 7 Перо

    10 1 Отговор
    Топлофикация София е бандитска организация, която надписва сметките м/у 500 и 1000%, без проверители и проверки на измервателни уреди, без изравнителни сметки или измислени такива! Лошото е, че държавния КЕВР им е съучастник и не упражнява никакъв контрол!

    11:50 10.06.2026

  • 8 Къде е логиката

    11 0 Отговор
    Всичко което не е рентабилно, да става държавно. Каква е тази извратена логика. Като не е рентабилно да се ликвидира и толкова, ще дойде друг, който да управлява по-добре. Все пак не е обект от национален интерес или сигурност.

    11:51 10.06.2026

  • 9 Перо

    9 0 Отговор
    Къде по света се допуска привилегията на една или две фирми да прибират пари по “прогнозни”, измислени сметки, без измервателни уреди, т.е. да прибират пари, без да предоставят услуги, ако жилището е необитаемо и всички кранчета са спрени!

    11:53 10.06.2026

  • 10 Топлофикация

    2 5 Отговор
    трябва да се даде на концесия. Колко пъти ще си я прехвърляте? Софийска вода е на концесия и работи ефективно. Това е най- доброто нещо на Фандъкова, че я удължи.

    Коментиран от #13, #17

    11:55 10.06.2026

  • 11 Вальо Топлото

    4 0 Отговор
    Вальо го хванаха да краде от Топлофикация, защото не беше партиен член. 15 години герберски калинки в Топлофикация и никой не ги закача.

    11:59 10.06.2026

  • 12 софийските тецове

    2 1 Отговор
    ги подарете на ковачки както направихте в провинцията.... копелетамръсни

    12:04 10.06.2026

  • 13 Я у лево

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Топлофикация":

    Я у лево бе,провокатор неграмотен.Тръгнал да ми лансира големите " ползи " от концесията със французите за Софийска вода.Знаеш ли лъолъо,какво съдържа договора? Бил търговска тайна,по засекретен от архивите на ЦРУ.Дори депутатски питания ,да видят договора са отхвърляни десетки пъти.Изтече инфо,че за кубик вода,която нито добиват,при ползване на изградена инфраструктура още през Социализма,на гравитачен принцип ( нямат нужда от изграждането на помпени станции) ни плащат Огромната концесионна такса от 2 евроцента (4 стотинки) за кубик вода.И заради подобни на теб лъохмани,ни е препродават за 4,60 лева/ 2,30 евро на кубик.Печалба над хиляда процента.Шматарок зомбиран.Що не отидат във Франция,да въртят тези номера.Но там,в Конституцията е записано, че водата е държавна собственост,и държавата контролира цената

    12:12 10.06.2026

  • 14 Цвете

    3 0 Отговор
    ЕДИН ПЪТ ДА СЕ СЪГЛАСЯ С ОТЛИЧНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. НО ПЪРВО МАГНИТСКИ ДА ВЪРНЕ ПАРИТЕ ОТ КТБ, ЗАЩОТО ПАРИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ БЯХА НА " СЪХРАНЕНИ " В БАНКАТА. КАКТО И ПЕНСИОННИЯТ ФОНД. ОТ ОГРАБВАНЕТО НА КТБ, ЗАПОЧНАХА ПРОБЛЕМИТЕ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ. ТОЗИ ДА ВРЪЩА ЗАГРАБЕНОТО.🇧🇬🐖🐷🐖🚔👨‍🎓🇧🇬

    12:19 10.06.2026

  • 15 Григор

    3 1 Отговор
    „Топлофикация София“ трябва да се прехвърли на държавата, за да спре рекетът над софиянци"
    Тоест, парното на софиянци да се плаща от държавния бюджет, защото те видиш ли масово не си плащат. Какъв е дългът на "Топлофикация-София" и как е натрупан? Защо всички трябва да плащаме?
    "ТОПЛОФИКАЦИЯ-СОФИЯ" ТРЯБВА ДА СЕ ПРИВАТИЗИРА И СОБСТВЕНИКЪТ ПО СЪДЕБЕН ПЪТ ДА СИ СЪБЕРЕ ВЗЕМАНИЯТА ОТ НЕРЕДОВНИТЕ КЛИЕНТИ! Какво лошо има? Нали всички вие подскачащи полуидиоти твърдяхте, че държавно било лоша дума, че истината била само в частното? Сега защо не искате приватизация, а пак опряхте до държавата?

    Коментиран от #16

    12:21 10.06.2026

  • 16 ПРИПОМНЯНЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Григор":

    До 1993г. "Топлофикация София"/ТС/, или както беше СЕК "София", БЕШЕ ДЪРЖАВНА И СЕ СУБСИДИРАШЕ НА 60%.Беше забатачена невъобразимо, заради престъпни "управленски" решения, чрез които се наливаха пари на държавни предприятия и "наши момчета". Ставайки ОБЩИНСКА,ТС се измъкна от мъртвата хватка, а не последва съдбата на БГА „Балкан“, ЗТМ ”Радомир”, „Балканкар” и много други емблематични предприятия и организации. Държавна „Топлофикация София”, е равносилно на смърт за нея и всички произтичащи от това последствия.

    Коментиран от #18

    12:45 10.06.2026

  • 17 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Топлофикация":

    Безумие е, при наличието на катедра "ВиК" към "Хидротехническия факултет" в УАСГ, да не може да си управляваме водата в София, а да разчитаме на чуждестранна фирма!

    12:48 10.06.2026

  • 18 ПРИПОМНЯНЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    ...грешка:... КТМ "Червена могила" до гр. Радомир.

    12:52 10.06.2026

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