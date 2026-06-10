Мирчев: Темата за оръжията за Украйна изплува, за да прикрие провала на ПБ с цените и дефицита

"Европа вече е на две скорости, България трябва да е на първата скорост и вместо ние да сме там, ние сме сред страните, които в момента с решенията си по-скоро обслужват желанията на Путин, а не на Европа". Това каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента във връзка с решението на властта да спре оръжията за Украйна, цитиран от Dariknews.bg.

По думите му темата за оръжията за Украйна изплува поради една-единствена причина – "за да прикрие провала на „Прогресивна България" с цените, с бюджетния дефицит и с борбата с корупционния модел."

Мирчев уточни, че реалностите са, че една много малка част от боеприпасите, които България изпраща за Украйна, излиза от складовете на българската армия. "Останалата част от около 98% от българската индустрия, в която работят десетки хиляди души, никога не е бил спиран този износ", добави той.

Възможно е страната ни да преосмисли помощта за Украйна, стана ясно вчера. „На Украйна ѝ трябват повече хора, а не повече въоръжение. Тя има достатъчно много въоръжение от нашия екип. Така че, ние не предвиждаме предоставяне на повече въоръжение на украинската армия”, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов.

А днес премиерът беше още по-категоричен. „Както вече знаете, правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Вече сме дали достатъчно“, посочи Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет.

По думите му страната продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. „Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства. Призоваваме за всеобхватен и реалистичен подход и за търсене на дипломатическо решение“, заяви премиерът и подчерта, че основен приоритет за тях е сигурността на българските граждани.