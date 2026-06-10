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Мирчев: Темата за оръжията за Украйна изплува, за да прикрие провала на ПБ с цените и дефицита

Мирчев: Темата за оръжията за Украйна изплува, за да прикрие провала на ПБ с цените и дефицита

10 Юни, 2026 11:05 1 308 80

  • ивайло мирчев-
  • оръжия-
  • украйна-
  • провал-
  • прогресивна българия

"Европа вече е на две скорости, България трябва да е на първата скорост и вместо ние да сме там, ние сме сред страните, които в момента с решенията си по-скоро обслужват желанията на Путин, а не на Европа", коментира още съпредседателят на "Да, България"

Мирчев: Темата за оръжията за Украйна изплува, за да прикрие провала на ПБ с цените и дефицита - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Европа вече е на две скорости, България трябва да е на първата скорост и вместо ние да сме там, ние сме сред страните, които в момента с решенията си по-скоро обслужват желанията на Путин, а не на Европа". Това каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента във връзка с решението на властта да спре оръжията за Украйна, цитиран от Dariknews.bg.

По думите му темата за оръжията за Украйна изплува поради една-единствена причина – "за да прикрие провала на „Прогресивна България" с цените, с бюджетния дефицит и с борбата с корупционния модел."
Мирчев уточни, че реалностите са, че една много малка част от боеприпасите, които България изпраща за Украйна, излиза от складовете на българската армия. "Останалата част от около 98% от българската индустрия, в която работят десетки хиляди души, никога не е бил спиран този износ", добави той.
Възможно е страната ни да преосмисли помощта за Украйна, стана ясно вчера. „На Украйна ѝ трябват повече хора, а не повече въоръжение. Тя има достатъчно много въоръжение от нашия екип. Така че, ние не предвиждаме предоставяне на повече въоръжение на украинската армия”, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов.

А днес премиерът беше още по-категоричен. „Както вече знаете, правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Вече сме дали достатъчно“, посочи Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет.

По думите му страната продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. „Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства. Призоваваме за всеобхватен и реалистичен подход и за търсене на дипломатическо решение“, заяви премиерът и подчерта, че основен приоритет за тях е сигурността на българските граждани.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ххххххххххх

    78 7 Отговор
    Няма ли някой от Глово, който да те постави на място?

    Коментиран от #43

    11:08 10.06.2026

  • 2 Пешо

    82 4 Отговор
    Това нещо не може да е представител на народа, това е слуга

    11:08 10.06.2026

  • 3 Провал има само във вашите глави

    61 4 Отговор
    Тези хора не са управлявали и точно за това трябва точно те да получат сто дни толеранса.

    11:08 10.06.2026

  • 4 Вуте

    79 5 Отговор
    Нискочелият ако може и задните си части ще подари на Украйна, но не всеки споделя мнението му.

    11:09 10.06.2026

  • 5 Точно пък ППДБ

    62 2 Отговор
    Да упрекват други в провал.

    11:09 10.06.2026

  • 6 Гешевче

    55 3 Отговор
    Активен гл упак.

    11:09 10.06.2026

  • 7 ХиХи

    55 3 Отговор
    Дефицита иде от сглобката юрото а оръжия да пазарувате с лични пари за зеля а?

    11:11 10.06.2026

  • 8 Госあ

    54 6 Отговор
    Сус ве питекантроп ! Цените във веригите падат под натиска на правителството, а дефицита е резултат от еврото.

    11:11 10.06.2026

  • 9 Кико

    58 3 Отговор
    Мирчев ти нали искаше много да отидеш доброволец в Украйна сега е момента ,няма оръжия но теб с удоволствие ще те гледам как воюваш.От мен памперсите.

    11:11 10.06.2026

  • 10 Пич

    22 7 Отговор
    Няма тема с дефицита от този популуски и безполезен ход на Радев!!! Но темата която се забелязва е, че няма тема за Баба Алино!!!

    11:11 10.06.2026

  • 11 Млъкни, бе хулиган

    32 4 Отговор
    Отивай да стопираш храната на хората, защото са « преяли», повече от теб!
    Кост от риба да ти заседне- даноооооо

    11:11 10.06.2026

  • 12 Вълк единак

    20 15 Отговор
    Радев кога ще почнете борбата срещу модела Пеевски Борисов, айде де чакаме.

    11:12 10.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Госあ

    30 4 Отговор
    Дефицита може да се намали, като се вдигнат цените на оръжието за укрuтe ! Чиста работа !

    11:12 10.06.2026

  • 15 Директора👨‍✈️

    42 3 Отговор
    Мирчев, чудиш се каква тъпотия да изръсиш вече. Не си интересен.

    11:13 10.06.2026

  • 16 А бе

    32 3 Отговор
    И-и-т смирчев вземай манол пейков и да ви няма при бандеровските фашаги и наглеци бо-л-к

    11:13 10.06.2026

  • 17 Морски

    10 32 Отговор
    След една година Радев ще е зад борда! След местните избори народа ще излезе на улицата!

    Коментиран от #79

    11:13 10.06.2026

  • 18 Кубрат Донев

    28 2 Отговор
    Какво стана с побоя, всичко наред ли е? Нали мирчев го ошамариха здраво.

    11:14 10.06.2026

  • 19 Да бе Кирчев така е ПБ не може засега

    21 2 Отговор
    да преодолее дадената начална скорост и последващото ускорение към батака от всичките временни и привременни правитества на всякакви крадливи и грабителски сглобки и даже да ти кажа може и да не успее да го стори. В живота има много просто правило : "Ако имаш лош късмет да попаднеш при калпави хора и останеш под тяхно влияние достатъчно дълго време, то те ще намерят начин да те запратят на дъното и ти ще останеш там завинаги." Срещу лошия късмет нямаш полезн ход, а той ни сполетя вече не един път.

    11:14 10.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Говорилнята отвори уста за урко фашистки

    30 3 Отговор
    Лъжи. Мирчев раздава собствените си пари първо, покажи нагледно как се подпомага урко фашизма и се разкарай

    11:16 10.06.2026

  • 22 писарке що мари

    26 1 Отговор
    тоз дърдорко ни го курдисвате тук всеки ден

    я кажи за тиквите ближат ли рани
    страх ли ги е че радеви уж ще започнат да разнищват чекмеджарницата

    Коментиран от #55

    11:17 10.06.2026

  • 23 Дъртата смpад Eврейимова

    21 1 Отговор
    се пукна да ме цензурира заради тоя любимия ѝ укpопитекнатрoп Свинчeff

    11:18 10.06.2026

  • 24 Зеления

    25 3 Отговор
    Мирчев,
    САЩ, Израел и Турция и те прокарват интересите на Путин, проводници са на руската пропаганда и са копейки понеже не си ПОДАРЯВАТ оръжието на Украйна, а го ПРОДАВАТ.

    11:18 10.06.2026

  • 25 Индипендънт

    9 17 Отговор
    "Стратегическа грешка с тежки икономически последствия за България"-
    България не "подарява" нищо, а продаваме много: България не изпразва складовете си безвъзмездно. Напротив, родната отбранителна индустрия бележи рекордни обороти от милиарди евро именно заради засиленото търсене.
    Удар по българската икономика: ВПК е един от най-големите работодатели в страната. Рискуваме съдбата на над 50-60 000 служители и милиарда евро годишен оборот (около 4% БВП). Политическото самоизолиране застрашава тези работни места.
    Ще забравим ли за участие във възстановяването на Украйна. Страните, които обърнат гръб на Украйна в най-критичния момент, ще бъдат последна дупка на кавала. България доброволно се изключва от този огромен пазар и милиарди евро приходи.

    Коментиран от #26

    11:19 10.06.2026

  • 26 Факт

    4 21 Отговор

    До коментар #25 от "Индипендънт":

    Индипендънт също така уточнява че България никога не е подарявала оръжие и боеприпаси на Украйна а продавала. Военните ни заводи са работели на максимален капацитет като ВМЗ "Сопот" ,"Арсенал"- Казанлък, "Архус" - Лясковец и милиарди проходи за страната. Вместо приходи сегашните популисти на власт според ежедневника предпочитат да ощетяват най уязвимите социални групи като пенсионери ,майки ,безработни ,учащи и работещи в производството. А зимата когато излвзат тези всичките, милиардите ще липсват

    11:20 10.06.2026

  • 27 хаха

    3 14 Отговор
    Байганьовците пак "учудени" някакви ще останат.

    Дания напълно компенсира България за изпратената военна помощ за Украйна, като общата сума по споразуменията възлиза на близо 475,3 милиона лева.

    Толкова много "оръжие" били пратили, че чак другите държавни им го били платили.
    ХАХАХА! Да бяхте пращали в началото, че да имахте по-съвременна техника.
    Сега вашите стари боклуци никой не ги иска.

    11:21 10.06.2026

  • 28 Закс

    19 1 Отговор
    С Йода да заминават !!!

    Коментиран от #67

    11:21 10.06.2026

  • 29 стоян георгиев

    20 2 Отговор
    Оф и тоя тъпанар! Заминавай за 404 бе, боклуко!

    11:22 10.06.2026

  • 30 Kаун до зимата приключваш страната

    4 20 Отговор
    Украйна няма да ви предостави възможност за участие във възстановяването на страната. От това ще загубят много български строителни фирми, производители на строителни материали и работни места. А ако Украйна спре да си купува боеприпаси от България, което неминуемо ще се случи скоро и в бюджета ще постъпят нула данъци. Пък вие ще теглите още заеми за попълване на бюджета. Всички държави в Европа подписаха договори с Украйна за съвместно производство на дронове с пари от ЕС по програмата SAFE. А вие министър Стоянов слугувайте на русия, а за България не ви пука.

    11:22 10.06.2026

  • 31 ДрайвингПлежър

    16 3 Отговор
    Дарявай си заплатата за украинците и не ме занимавай с простотиите на жълтопаветниците!
    Ако не ти харесва си свободен да ходиш доброволец в Украйна! И билет до там ще ти купя и снаряжение!

    11:22 10.06.2026

  • 32 Софиянец

    19 2 Отговор
    И тоя отпадък се показа от дебелариума 😂

    11:23 10.06.2026

  • 33 НЯКОЙ

    11 1 Отговор
    всички лъжат

    11:24 10.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 съвет

    12 0 Отговор
    Партийте на меките китки да мълчат.

    11:27 10.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Санкционерът на доставчиците на пица

    17 0 Отговор
    Този толко се изложи вече че каквото и да кажа или да направи все тая

    Вярват му една малка групичка хижари и лани никой друг

    11:28 10.06.2026

  • 39 Отстрани

    15 1 Отговор
    Никакви глупости, каквито ръси Мирчев, не могат да прикрият двата пръста чело на лицето му, но и размерът на мозъкаът му няма нужда от повече. Природата го е наказала!

    11:28 10.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Айде

    12 2 Отговор
    Мирчев айде с Тагаренко заминавайте за Донбас да репатрирате руски танкове, които са неправилно паркирали и пречат на движението, звънете на 112 да подавате сигнали и заставайте с тела пред танковете докато не дойде украински катаджия

    11:29 10.06.2026

  • 42 ХАХАААХА

    15 1 Отговор
    ДЪВКАТА УКРАЙНА Е ЕДИНСТВЕНОТО СПАСЕНИЕ ЗА БЪЛГАРОФОБИТЕ ОТ ПП ДБ ГЕРБ и ДПС .

    11:29 10.06.2026

  • 43 Пешо

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ххххххххххх":

    Мирчев лаеш против мнозинството от народни избранници!!

    11:29 10.06.2026

  • 44 Сус, бре

    13 1 Отговор
    Не се прави, ей, главната причина за дефицита и цените са войната, санкциите и милиардите, които ни дерат ежемесечно

    11:30 10.06.2026

  • 45 А ве,ай отивай,да снимаш,с телефона...

    11 1 Отговор
    ...човекът,разнасящ храна по домовете,изкарващ прехраната на семейството си...,че е голям враг на демократичното ни общество...

    11:30 10.06.2026

  • 46 Айше

    11 1 Отговор
    А ти как си представяше да има свръхдефицит и да се дават пари за Украйна? Нали ще стане гражданска война в държавата и украинците щяха да разберат кво е Чингиз Хан фром Бългериа да им реже тиквите по улиците...

    11:31 10.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 ЩО Е ТО...?!

    12 1 Отговор
    Ниско,чело!
    По-ниско чело!
    Най-ниски чело...!

    11:32 10.06.2026

  • 49 НАРОДА

    11 1 Отговор
    Подлогите вън от парламента и страната.

    11:32 10.06.2026

  • 50 МАЙМУНЯКА

    12 1 Отговор
    ПАК СЕ ИЗКАЗВА.
    СКРИЙ СЕ БЕ.
    ПИСНА НИ ОТ ТАЗИ ОСРАЙНА.

    11:33 10.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Защото той е един от спонсорите на сайта

    12 1 Отговор

    До коментар #22 от "писарке що мари":

    Заедно с Дойче Веле, ПП-ДБ, БГ Елфи и какви ли не национални предатели.

    11:37 10.06.2026

  • 56 Пловдив

    5 1 Отговор
    ААА,момчето от добричко,разбира ги,нещата,с два пръста чело,умен,колкото,двама тъпи.

    11:39 10.06.2026

  • 57 ППдебил

    7 1 Отговор
    Този е от нашите!

    11:39 10.06.2026

  • 58 Боа

    5 1 Отговор
    Този още ли е депутат?Ако не,кой му плаща интервью?

    11:39 10.06.2026

  • 59 Прав е Мирчев, ето далаверата

    5 3 Отговор
    Друго е да се обезоръжи българската армия.
    Ето далаверата:

    1. Подаряваш оръжие на Украйна, а подареното оръжие укрите го продават в Африка, Ю.Америка и близкия изток, печелят пари и дялкат с политиците от ПП-ДБ като им подаряват някой имот в Баба Алино или подобни.

    2. След това купуваш скъпо и прескъпо ново оръжие, като посредници са фирми свързани с Мирчев и ПП-ДБ и така крадеш и от това.

    Ето така се краде, драги читатели. След това не се чудете, че България е пред фалит.

    11:41 10.06.2026

  • 60 Иванчо

    6 1 Отговор
    Маанете го,тоя бастун.

    11:51 10.06.2026

  • 61 Фактъ

    2 3 Отговор
    Наесен по площадите и льотчика у Масква в бункера при Путин и Башар Асад .

    Коментиран от #64

    11:52 10.06.2026

  • 62 КРУШАРСКИ МОМКО

    4 0 Отговор
    БАТАКА В ДЪРЖАВАТА ГО ДОКАРАХТЕ ЗГЛОПКАДЖИЙТЕ ВИЙ,БАНКЯТА,ДИДО И ФЛИДСТОУН НАСО ФРЮТЮРНИКА АКО СИ ЗАБРАВИЛ РАДЕВ НЯМА НИКАКВА ВИНА ЧЕ ИЗЛЪГАХТЕ ЛУДАТА.

    11:53 10.06.2026

  • 63 Дориана

    4 0 Отговор
    Мирчев от политическа завист сънува и бленува провала на Новото правителство още от първия ден без да си дава сметка , че вреди по този начин на цялото общество. това показва безсилие и Да ,точно това е правилния подход.- спираме да даваме безвъзмездно оръжия на Корумпирана Украйна. Ако искат да купуват. А, не като тях да предават Националните интереси за да оцелеят политически, но не им се получи. Народа ги наказа.

    11:54 10.06.2026

  • 64 БЛАЖЕНИ СА ДЖЕНДЪРИТЕ

    4 0 Отговор

    До коментар #61 от "Фактъ":

    В МОЙТО СЕЛО ИМА ЕДНА ПРИКАЗКА/НЯМА ЧАЛЪМ ГЕРГЕ/

    11:55 10.06.2026

  • 65 Тоню

    2 0 Отговор
    Сега как изплуват подобни предатели неендерталци,които са захлебвали от ОСРАЙна
    Тия са за разстрел

    11:55 10.06.2026

  • 66 @@@

    4 0 Отговор
    Бокликана ПП/ДБ Мирчев отново ръси простотии..
    Мирчев, бегома да си пазиш гаража,
    защото някой случайно може отново да спре пред него!

    11:56 10.06.2026

  • 67 Като каза -,,Йода"...!

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Закс":

    А ве ние се чудихме,къде се е изгубил...?!
    Пък тя работата била,че при поредната проверка,за хибридна руска атака и наличие на агенти на Пуин,под леглото си,взел,че си заклещил ушите за подматрачната скара...🙄🤪😮‍💨🤣!

    11:58 10.06.2026

  • 68 ДъБили

    4 0 Отговор
    Лама Мирчев е злобно, военолюбиво пони!

    11:59 10.06.2026

  • 69 Ивайло Мирчев регулировчик

    3 0 Отговор
    Кръв sepa, цъфна ми дюзата като първомайска роза от зор.

    11:59 10.06.2026

  • 70 Тити на Кака

    3 1 Отговор
    Леле, лелееее - за 30 дни ПБ се провалиха във всичко, а Иво Мирчев се почувства експерт по оправяне на държави за един месец!

    😂😂😂

    12:00 10.06.2026

  • 71 0407

    4 0 Отговор
    МИРЧО,като те вида пак у нашта махала по ул Аспарух да ми покажеш ,как секи месец....кихаш по половин заплата за Украйна.....или за наводнениятя....бъди мъжкар ,а не плачковец......

    12:01 10.06.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Мъката

    4 0 Отговор
    На Оземпик Шорош Мирчев е трагикомична вече. Няма ли доставчици за бой или да хапне нещо. То вече звучи на квичене. Долнопробни същества, не пълнят малък автобус, но медийното им обслужване е гарантирано.

    12:09 10.06.2026

  • 74 az СВО Победа 81

    4 0 Отговор
    Мирчо битото да почва да събира парички за нацистките си приятелчета от Киев! 🤣

    12:10 10.06.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Жиката

    1 0 Отговор
    Този скоро не бит.

    12:34 10.06.2026

  • 78 Григор

    2 0 Отговор
    Жалка история си, Мирчев! И злобна! Хората не са управлявали и месец, а вие започнахте да ги заливате с помия. Бакиите, които сега се опитват да оправят, кой ги сътвори? Те ли? Я си помисли! Да не си се объркал нещо!

    12:36 10.06.2026

  • 79 Мемо

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Морски":

    Колкото и да се пените, няма да ви се получи. Борисов и Пеевски са вече отживелица. В момента все още държат общините и част от областните градове, но след година и това ще се промени!

    12:47 10.06.2026

  • 80 Или на село

    0 0 Отговор
    Мирчо да заминава на фронта!

    12:50 10.06.2026

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