Мирчев: Темата за оръжията за Украйна изплува, за да прикрие провала на ПБ с цените и дефицита

"Европа вече е на две скорости, България трябва да е на първата скорост и вместо ние да сме там, ние сме сред страните, които в момента с решенията си по-скоро обслужват желанията на Путин, а не на Европа". Това каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента във връзка с решението на властта да спре оръжията за Украйна, цитиран от Dariknews.bg.
По думите му темата за оръжията за Украйна изплува поради една-единствена причина – "за да прикрие провала на „Прогресивна България" с цените, с бюджетния дефицит и с борбата с корупционния модел."
Мирчев уточни, че реалностите са, че една много малка част от боеприпасите, които България изпраща за Украйна, излиза от складовете на българската армия. "Останалата част от около 98% от българската индустрия, в която работят десетки хиляди души, никога не е бил спиран този износ", добави той.
Възможно е страната ни да преосмисли помощта за Украйна, стана ясно вчера. „На Украйна ѝ трябват повече хора, а не повече въоръжение. Тя има достатъчно много въоръжение от нашия екип. Така че, ние не предвиждаме предоставяне на повече въоръжение на украинската армия”, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов.
А днес премиерът беше още по-категоричен. „Както вече знаете, правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Вече сме дали достатъчно“, посочи Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет.
По думите му страната продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. „Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства. Призоваваме за всеобхватен и реалистичен подход и за търсене на дипломатическо решение“, заяви премиерът и подчерта, че основен приоритет за тях е сигурността на българските граждани.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ххххххххххх
Коментиран от #43
11:08 10.06.2026
2 Пешо
11:08 10.06.2026
3 Провал има само във вашите глави
11:08 10.06.2026
4 Вуте
11:09 10.06.2026
5 Точно пък ППДБ
11:09 10.06.2026
6 Гешевче
11:09 10.06.2026
7 ХиХи
11:11 10.06.2026
8 Госあ
11:11 10.06.2026
9 Кико
11:11 10.06.2026
10 Пич
11:11 10.06.2026
11 Млъкни, бе хулиган
Кост от риба да ти заседне- даноооооо
11:11 10.06.2026
12 Вълк единак
11:12 10.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Госあ
11:12 10.06.2026
15 Директора👨✈️
11:13 10.06.2026
16 А бе
11:13 10.06.2026
17 Морски
Коментиран от #79
11:13 10.06.2026
18 Кубрат Донев
11:14 10.06.2026
19 Да бе Кирчев така е ПБ не може засега
11:14 10.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Говорилнята отвори уста за урко фашистки
11:16 10.06.2026
22 писарке що мари
я кажи за тиквите ближат ли рани
страх ли ги е че радеви уж ще започнат да разнищват чекмеджарницата
Коментиран от #55
11:17 10.06.2026
23 Дъртата смpад Eврейимова
11:18 10.06.2026
24 Зеления
САЩ, Израел и Турция и те прокарват интересите на Путин, проводници са на руската пропаганда и са копейки понеже не си ПОДАРЯВАТ оръжието на Украйна, а го ПРОДАВАТ.
11:18 10.06.2026
25 Индипендънт
България не "подарява" нищо, а продаваме много: България не изпразва складовете си безвъзмездно. Напротив, родната отбранителна индустрия бележи рекордни обороти от милиарди евро именно заради засиленото търсене.
Удар по българската икономика: ВПК е един от най-големите работодатели в страната. Рискуваме съдбата на над 50-60 000 служители и милиарда евро годишен оборот (около 4% БВП). Политическото самоизолиране застрашава тези работни места.
Ще забравим ли за участие във възстановяването на Украйна. Страните, които обърнат гръб на Украйна в най-критичния момент, ще бъдат последна дупка на кавала. България доброволно се изключва от този огромен пазар и милиарди евро приходи.
Коментиран от #26
11:19 10.06.2026
26 Факт
До коментар #25 от "Индипендънт":Индипендънт също така уточнява че България никога не е подарявала оръжие и боеприпаси на Украйна а продавала. Военните ни заводи са работели на максимален капацитет като ВМЗ "Сопот" ,"Арсенал"- Казанлък, "Архус" - Лясковец и милиарди проходи за страната. Вместо приходи сегашните популисти на власт според ежедневника предпочитат да ощетяват най уязвимите социални групи като пенсионери ,майки ,безработни ,учащи и работещи в производството. А зимата когато излвзат тези всичките, милиардите ще липсват
11:20 10.06.2026
27 хаха
Дания напълно компенсира България за изпратената военна помощ за Украйна, като общата сума по споразуменията възлиза на близо 475,3 милиона лева.
Толкова много "оръжие" били пратили, че чак другите държавни им го били платили.
ХАХАХА! Да бяхте пращали в началото, че да имахте по-съвременна техника.
Сега вашите стари боклуци никой не ги иска.
11:21 10.06.2026
28 Закс
Коментиран от #67
11:21 10.06.2026
29 стоян георгиев
11:22 10.06.2026
30 Kаун до зимата приключваш страната
11:22 10.06.2026
31 ДрайвингПлежър
Ако не ти харесва си свободен да ходиш доброволец в Украйна! И билет до там ще ти купя и снаряжение!
11:22 10.06.2026
32 Софиянец
11:23 10.06.2026
33 НЯКОЙ
11:24 10.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 съвет
11:27 10.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Санкционерът на доставчиците на пица
Вярват му една малка групичка хижари и лани никой друг
11:28 10.06.2026
39 Отстрани
11:28 10.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Айде
11:29 10.06.2026
42 ХАХАААХА
11:29 10.06.2026
43 Пешо
До коментар #1 от "Ххххххххххх":Мирчев лаеш против мнозинството от народни избранници!!
11:29 10.06.2026
44 Сус, бре
11:30 10.06.2026
45 А ве,ай отивай,да снимаш,с телефона...
11:30 10.06.2026
46 Айше
11:31 10.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 ЩО Е ТО...?!
По-ниско чело!
Най-ниски чело...!
11:32 10.06.2026
49 НАРОДА
11:32 10.06.2026
50 МАЙМУНЯКА
СКРИЙ СЕ БЕ.
ПИСНА НИ ОТ ТАЗИ ОСРАЙНА.
11:33 10.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Защото той е един от спонсорите на сайта
До коментар #22 от "писарке що мари":Заедно с Дойче Веле, ПП-ДБ, БГ Елфи и какви ли не национални предатели.
11:37 10.06.2026
56 Пловдив
11:39 10.06.2026
57 ППдебил
11:39 10.06.2026
58 Боа
11:39 10.06.2026
59 Прав е Мирчев, ето далаверата
Ето далаверата:
1. Подаряваш оръжие на Украйна, а подареното оръжие укрите го продават в Африка, Ю.Америка и близкия изток, печелят пари и дялкат с политиците от ПП-ДБ като им подаряват някой имот в Баба Алино или подобни.
2. След това купуваш скъпо и прескъпо ново оръжие, като посредници са фирми свързани с Мирчев и ПП-ДБ и така крадеш и от това.
Ето така се краде, драги читатели. След това не се чудете, че България е пред фалит.
11:41 10.06.2026
60 Иванчо
11:51 10.06.2026
61 Фактъ
Коментиран от #64
11:52 10.06.2026
62 КРУШАРСКИ МОМКО
11:53 10.06.2026
63 Дориана
11:54 10.06.2026
64 БЛАЖЕНИ СА ДЖЕНДЪРИТЕ
До коментар #61 от "Фактъ":В МОЙТО СЕЛО ИМА ЕДНА ПРИКАЗКА/НЯМА ЧАЛЪМ ГЕРГЕ/
11:55 10.06.2026
65 Тоню
Тия са за разстрел
11:55 10.06.2026
66 @@@
Мирчев, бегома да си пазиш гаража,
защото някой случайно може отново да спре пред него!
11:56 10.06.2026
67 Като каза -,,Йода"...!
До коментар #28 от "Закс":А ве ние се чудихме,къде се е изгубил...?!
Пък тя работата била,че при поредната проверка,за хибридна руска атака и наличие на агенти на Пуин,под леглото си,взел,че си заклещил ушите за подматрачната скара...🙄🤪😮💨🤣!
11:58 10.06.2026
68 ДъБили
11:59 10.06.2026
69 Ивайло Мирчев регулировчик
11:59 10.06.2026
70 Тити на Кака
😂😂😂
12:00 10.06.2026
71 0407
12:01 10.06.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Мъката
12:09 10.06.2026
74 az СВО Победа 81
12:10 10.06.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Жиката
12:34 10.06.2026
78 Григор
12:36 10.06.2026
79 Мемо
До коментар #17 от "Морски":Колкото и да се пените, няма да ви се получи. Борисов и Пеевски са вече отживелица. В момента все още държат общините и част от областните градове, но след година и това ще се промени!
12:47 10.06.2026
80 Или на село
12:50 10.06.2026