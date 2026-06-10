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Васил Василев: Данъчната система не трябва да бъде променяна

Васил Василев: Данъчната система не трябва да бъде променяна

10 Юни, 2026 10:59 851 13

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От КТ „Подкрепа“ обаче са на различно мнение

Васил Василев: Данъчната система не трябва да бъде променяна - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

На фона на рекордния бюджетен дефицит и предстоящото разглеждане в парламента на предложението за поемане на нов държавен дълг от 3,8 млрд. евро, бизнесът и синдикатите влязоха в спор за бъдещето на данъчната политика и пенсионната система в България.

Средствата са предвидени за финансиране на инвестиции по Плана за възстановяване и устойчивост, както и за социални разходи. Засега управляващите уверяват, че не планират промени в данъчните ставки, съобщи бТВ.

Според председателя на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев данъчната система не трябва да бъде променяна.

„Това е може би единствената добре работеща система в България. Страната ни е сред държавите с най-добре оценяваните данъчни режими в Европа“, заяви той.

По думите му проблемът не е в данъците, а в нарастващите разходи и недостатъчната ефективност на публичните инвестиции.

От КТ „Подкрепа“ обаче са на различно мнение.

Главният икономически експерт на синдиката Атанас Кацарчев заяви, че сегашният модел натоварва най-силно хората с ниски и средни доходи. „Най-бедните хора пълнят бюджета. Около две трети от приходите идват от физическите лица, а високите доходи не участват достатъчно в системата“, посочи той.

Според синдикатите България трябва да обмисли въвеждането на по-справедлив модел на облагане, включително необлагаем минимум за най-ниските доходи.

Различията между работодатели и синдикати се проявиха и по темата за пенсионната система.

Велев цитира данни, според които съотношението между пенсиите и трудовите доходи в България е по-високо от средното за Европейския съюз.

От своя страна Кацарчев подчерта, че близо половината пенсионери получават минимални пенсии и трудно покриват разходите си за живот.

„Не можем да говорим за високи пенсии, когато над един милион пенсионери са на минимален доход“, заяви той.

Двамата експерти коментираха и идеята за отпадане на автоматичните механизми за увеличение на възнагражденията в определени сектори и за промяна на формулата за определяне на минималната работна заплата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бг дебили

    19 0 Отговор
    Бедните ще плащат масрафа!
    Вдигайте данъците на тези, които ограбиха България!

    11:02 10.06.2026

  • 2 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    13 0 Отговор
    много ти се иска ще плащаш като на запад бе олигарх

    11:06 10.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Поредната отврат

    19 0 Отговор
    Значи индустриалният капитал не желае да плаща по-високи данъци, както богаташите плащат във всяка нормална държава. Освен това, всеизвестно е, че техните счетоводители владеят всевъзможни счетоводни хватки и използват вратички в законите, за да плащат олигарсите колкото е възможно по-малко.
    За обикновения данъкоплатец обаче няма прошка - дерат го със същия процент данъци, какъвто плащат и най-богатите.
    Браво, бе!

    11:13 10.06.2026

  • 5 гергана

    15 0 Отговор
    Би било полезно да има някакво облагане за най - боатите. Това нямам предвид да вдигнат данъците на богати, които полиучават 2000-4000 евро на месец. Да вдигнат примерно от 10% на 15% данъка за онези, които взимат над 5 000 евро. Вместо чисто 4238 ще получат 4003.Няма да останат гладни.

    11:14 10.06.2026

  • 6 Един пример

    14 0 Отговор
    Децата и внуците на бившата червена номенклатура са свикнали с привилегии. Затова не искат да плащат по-високи данъци, нали днес те са олигарсите.
    Имах един изключително "не-остър" съученик, на когото по милост пишеха тройки само защото баща му редуваше длъжности - ту е посланик някъде, ту си е в България на много висока длъжност в партийния апарат на БКП. Беше толкова "не-остър", че учителите се притесняваха да му пишат повече от (3), защото целият му отговор при изпитване обикновено се състоеше от едно единствено изречение, казано чрез многократни подсещания, т.е. подсказвания от страна на учителя.
    Не знам как впоследствие успя да вземе диплома по инженерна специалност, но веднага след това не започна работа като инжинер, а още на 25 г. го назначиха консул в столицата на една от най-богатите държави. Много се смяхме тогава, защото в часовете по западен език, докато беше ученик, едва ли е успял да научи и десетина думи. - - - Ще продължа

    11:21 10.06.2026

  • 7 пешо

    5 1 Отговор
    Теоретично добре над 10 000, ама така ще засегнат само 40000 човека и то техни хора и ще им приберат към 100 - 150 милиона. Друго си е да сложат данък над 1500 евро и да вземат над милиард от 600 000 засегнати.

    11:24 10.06.2026

  • 8 - - - Продължението - - -

    6 0 Отговор
    Наскоро след това станаха промените и изведнъж нашият съученик се оказа предприемач. Два пъти майка му се оплаква на нашите майки, когато се срещнеха по улиците на квартала ни, че нейното "дете" предприемало някакви бизнес начинания и двата пъти изгубвало всички пари, с които работи. Не знам откъде е взимал тези пари, защото ставаше въпрос за милиони. Накрая го направиха шеф на организацията на този вид предприемачи (няма да уточнявам на коя), та да имал все пак някакъв месечен доход - според думите на майка му.
    В крайна сметка той вдигна такъв палат в една от вилните зони край София, че във фейса имаше много запитвания, както и снимки, откъде този човек има средства да построи такова нещо? А той миличкият, нали си е "не-остър" от време навреме качва там клипчета от семейни тържества,с които наистина смайва зрителите, защото разкошът вътре в палата му е невъобразим.
    Защо тогава да не плаща по-високи данъци върху доходите си? Майка му беше споделяла, че на отделни места в провинцията "детето" имало предприятия, но не е уточнила какви. И да ги има, някой друг сигурно ги ръководи, защото този нашият и това би изгубил, по-умни от него ще го изиграят и ще му ги вземат.

    11:31 10.06.2026

  • 9 ИБЕКТИВНИЯ

    7 0 Отговор
    А другаря Васил Велев ще бъде ли любезен да си "замрази малката
    заплатка"??? Винаги гледа да защитава така наречени работодатели !А реално работещите да се оправят сами!
    Прогресивното облагане ще реши
    въпроса с доходите на хората които наистина работят! Повече взимаш, повече ще ти взимат!
    Стръмна стълбица на прогресивното облагане !Стига вече хората с ниски доходи да хранят богатите и да пълнят бюджета на държавата !
    България е в Европа и редно да имаме европейски закони !

    11:45 10.06.2026

  • 10 Ще имам 500 000 лв. доход

    1 1 Отговор
    и ще се осигурявам само на 4000 лв. И НЕОБЛАГАЕМ МИНИМУМ. Искате швейцарско правило индексанции 7.8% пенсии, тогава Швейцарски данъци, единадест скали на данъчно облагане. От 320 милиона ДЪРЖАВАТА обезщети с ново повишение на 800 милиона енергетика. ЕРП-та свалят инвестиции с 40% и 17% увеличение ток за потребители за една година календарна 2025 - 2026. Някаква гавра ли е? Енергоемки производства, без инвестиции ще получават от държавата същият размер обезщетения, като производител инвестирал в ниски цени ток и висока ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ. Държавата влиза в СВРЪХ дефицит, като български гражданин нямам намерение да лапате от БЮДЖЕТ, за сметка на увеличените ми данъци и квази данъци.
    В цял свят имаме ПРОГРЕСИВЕН ДАНЪК с необлагаем минимум и развита социална с-ма. Само нашите търтеи на ишлеме, реват по медиите.

    12:06 10.06.2026

  • 11 0407

    6 0 Отговор
    ВСИЧКИ луксозни имоти с нов по-голям данък ....басейни,огради като крепости,охрана ,слуги и готвачи да плащат ,както в белите страни, а Левон.Х.......да изчисти с дарение едно село от наводнените....нали си чел историята на италианските богаташи от средновековието.....щото дела требат ,а не приказки....по думите на В.Л.

    12:15 10.06.2026

  • 12 Много искам РЕФИНАНСИРАНЕТО НА печалби

    2 0 Отговор
    да го видя къде отива ОТЧЕТ ПО ОТЧЕТ, ако ще е за БАНИЧАРКИ на фирмите, екскурзии и секретарки, роднини с високи заплати, никакво отпадане от разходи. Вие сте хипер нагли с ЕРП-та, ВОДИ, НЗОК, и бюджетници с високи заплати, учители, заедно с депутати. 3% увеличения ток за домакинства, след 12% увеличение от МАФИЯТА ГЕРБ, СДС, ДБ, ПП, БКП, ДПС???? На 400 лв. това са 90 лв. отгоре. Не можете да издържите на Конкуренцията, МАХАЙТЕ СЕ. Или завършени цикли на производство, високи технологии, висока добавена стойност, евтин внос горива от Русия с дългосрочни договори, строеж Белене, запазване ТЕЦ-ове и отпадъне квоти, реинвестиции в ниско отделяне на въглеродни емисии CO2. Вие искате хем с душа Рая, хем знаете си какво? И кой притежава Електрохолд???? Кой е истинският собственик? Колко фирми избягаха от БГ, заради Юрошит МАФИЯТА, на ГЕРБ, ДПС, СДС, ДБ, ПП 2025 г. Или връщане лЪв, или ОСТАВКА. КОМУНИЗМЪТ СВЪРШИ, държава няма, няма Конституция, няма ГРАНИЦИ, няма Български лЪВ.

    12:17 10.06.2026

  • 13 ПИТАТ ВЪЛЧО ,

    0 0 Отговор
    ЗА ОВЦЕТЕ ..............................

    12:39 10.06.2026

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