Васил Василев: Данъчната система не трябва да бъде променяна

На фона на рекордния бюджетен дефицит и предстоящото разглеждане в парламента на предложението за поемане на нов държавен дълг от 3,8 млрд. евро, бизнесът и синдикатите влязоха в спор за бъдещето на данъчната политика и пенсионната система в България.

Средствата са предвидени за финансиране на инвестиции по Плана за възстановяване и устойчивост, както и за социални разходи. Засега управляващите уверяват, че не планират промени в данъчните ставки, съобщи бТВ.

Според председателя на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев данъчната система не трябва да бъде променяна.

„Това е може би единствената добре работеща система в България. Страната ни е сред държавите с най-добре оценяваните данъчни режими в Европа“, заяви той.

По думите му проблемът не е в данъците, а в нарастващите разходи и недостатъчната ефективност на публичните инвестиции.

От КТ „Подкрепа“ обаче са на различно мнение.

Главният икономически експерт на синдиката Атанас Кацарчев заяви, че сегашният модел натоварва най-силно хората с ниски и средни доходи. „Най-бедните хора пълнят бюджета. Около две трети от приходите идват от физическите лица, а високите доходи не участват достатъчно в системата“, посочи той.

Според синдикатите България трябва да обмисли въвеждането на по-справедлив модел на облагане, включително необлагаем минимум за най-ниските доходи.

Различията между работодатели и синдикати се проявиха и по темата за пенсионната система.

Велев цитира данни, според които съотношението между пенсиите и трудовите доходи в България е по-високо от средното за Европейския съюз.

От своя страна Кацарчев подчерта, че близо половината пенсионери получават минимални пенсии и трудно покриват разходите си за живот.

„Не можем да говорим за високи пенсии, когато над един милион пенсионери са на минимален доход“, заяви той.

Двамата експерти коментираха и идеята за отпадане на автоматичните механизми за увеличение на възнагражденията в определени сектори и за промяна на формулата за определяне на минималната работна заплата.