Васил Василев: Данъчната система не трябва да бъде променяна

На фона на рекордния бюджетен дефицит и предстоящото разглеждане в парламента на предложението за поемане на нов държавен дълг от 3,8 млрд. евро, бизнесът и синдикатите влязоха в спор за бъдещето на данъчната политика и пенсионната система в България.
Средствата са предвидени за финансиране на инвестиции по Плана за възстановяване и устойчивост, както и за социални разходи. Засега управляващите уверяват, че не планират промени в данъчните ставки, съобщи бТВ.
Според председателя на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев данъчната система не трябва да бъде променяна.
„Това е може би единствената добре работеща система в България. Страната ни е сред държавите с най-добре оценяваните данъчни режими в Европа“, заяви той.
По думите му проблемът не е в данъците, а в нарастващите разходи и недостатъчната ефективност на публичните инвестиции.
От КТ „Подкрепа“ обаче са на различно мнение.
Главният икономически експерт на синдиката Атанас Кацарчев заяви, че сегашният модел натоварва най-силно хората с ниски и средни доходи. „Най-бедните хора пълнят бюджета. Около две трети от приходите идват от физическите лица, а високите доходи не участват достатъчно в системата“, посочи той.
Според синдикатите България трябва да обмисли въвеждането на по-справедлив модел на облагане, включително необлагаем минимум за най-ниските доходи.
Различията между работодатели и синдикати се проявиха и по темата за пенсионната система.
Велев цитира данни, според които съотношението между пенсиите и трудовите доходи в България е по-високо от средното за Европейския съюз.
От своя страна Кацарчев подчерта, че близо половината пенсионери получават минимални пенсии и трудно покриват разходите си за живот.
„Не можем да говорим за високи пенсии, когато над един милион пенсионери са на минимален доход“, заяви той.
Двамата експерти коментираха и идеята за отпадане на автоматичните механизми за увеличение на възнагражденията в определени сектори и за промяна на формулата за определяне на минималната работна заплата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бг дебили
Вдигайте данъците на тези, които ограбиха България!
11:02 10.06.2026
2 ДОНЧО ГОРСКИЯТ
11:06 10.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Поредната отврат
За обикновения данъкоплатец обаче няма прошка - дерат го със същия процент данъци, какъвто плащат и най-богатите.
Браво, бе!
11:13 10.06.2026
5 гергана
11:14 10.06.2026
6 Един пример
Имах един изключително "не-остър" съученик, на когото по милост пишеха тройки само защото баща му редуваше длъжности - ту е посланик някъде, ту си е в България на много висока длъжност в партийния апарат на БКП. Беше толкова "не-остър", че учителите се притесняваха да му пишат повече от (3), защото целият му отговор при изпитване обикновено се състоеше от едно единствено изречение, казано чрез многократни подсещания, т.е. подсказвания от страна на учителя.
Не знам как впоследствие успя да вземе диплома по инженерна специалност, но веднага след това не започна работа като инжинер, а още на 25 г. го назначиха консул в столицата на една от най-богатите държави. Много се смяхме тогава, защото в часовете по западен език, докато беше ученик, едва ли е успял да научи и десетина думи. - - - Ще продължа
11:21 10.06.2026
7 пешо
11:24 10.06.2026
8 - - - Продължението - - -
В крайна сметка той вдигна такъв палат в една от вилните зони край София, че във фейса имаше много запитвания, както и снимки, откъде този човек има средства да построи такова нещо? А той миличкият, нали си е "не-остър" от време навреме качва там клипчета от семейни тържества,с които наистина смайва зрителите, защото разкошът вътре в палата му е невъобразим.
Защо тогава да не плаща по-високи данъци върху доходите си? Майка му беше споделяла, че на отделни места в провинцията "детето" имало предприятия, но не е уточнила какви. И да ги има, някой друг сигурно ги ръководи, защото този нашият и това би изгубил, по-умни от него ще го изиграят и ще му ги вземат.
11:31 10.06.2026
9 ИБЕКТИВНИЯ
заплатка"??? Винаги гледа да защитава така наречени работодатели !А реално работещите да се оправят сами!
Прогресивното облагане ще реши
въпроса с доходите на хората които наистина работят! Повече взимаш, повече ще ти взимат!
Стръмна стълбица на прогресивното облагане !Стига вече хората с ниски доходи да хранят богатите и да пълнят бюджета на държавата !
България е в Европа и редно да имаме европейски закони !
11:45 10.06.2026
10 Ще имам 500 000 лв. доход
В цял свят имаме ПРОГРЕСИВЕН ДАНЪК с необлагаем минимум и развита социална с-ма. Само нашите търтеи на ишлеме, реват по медиите.
12:06 10.06.2026
11 0407
12:15 10.06.2026
12 Много искам РЕФИНАНСИРАНЕТО НА печалби
12:17 10.06.2026
13 ПИТАТ ВЪЛЧО ,
12:39 10.06.2026