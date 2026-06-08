Николай Хаджидончев от „Тева България“ е финалист за Medical Awards 2026

Един от най-авторитетните и доказани топ мениджъри в сектора на здравеопазването у нас – Николай Хаджидончев, е сред финалистите за златните статуетки на 11-ото издание на Балканските медицински награди (Medical Awards 2026).

Престижният форум, организиран от VIP Communication и Global Media, ще събере елита на медицината и фармацията на 10 юни 2026 г. в столичния Astoria Grand Hotel, отбелязвайки и 20-годишния юбилей на организаторите.

Номинацията на Николай Хаджидончев е признание за неговия над 30-годишен успешен управленски опит в сектора. От 2011 г. насам той има ключова роля в утвърждаването на „Тева България“ като лидер на българския фармацевтичен пазар. Под негово ръководство търговската структура и производствените бази на компанията в Дупница и Троян осигуряват стабилна заетост на близо 2000 служители, превръщайки организацията в един от най-големите и сигурни работодатели в страната.

Важен акцент в номинацията е балансът между мащабни бизнес проекти и корпоративна социална отговорност. Пример за това е реализираната стратегическа инвестиция от 42 милиона долара в новия производствен капацитет на завода в Дупница, която не само модернизира сектора, но и подкрепя устойчивото развитие на местната общност.

Паралелно с корпоративните си успехи, Николай Хаджидончев е пет поредни мандата председател на УС на БГФАРМА (Българската генерична фармацевтична асоциация). В тази си роля той активно защитава правото на българските пациенти на достъп до качествено и модерно лечение чрез генерични и биоподобни медикаменти.

Победителите в Годишните медицински награди ще бъдат обявени на официална церемония пред водещи здравни експерти, лекари и представители на индустрията.