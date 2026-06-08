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Николай Хаджидончев от „Тева България“ е финалист за Medical Awards 2026

Николай Хаджидончев от „Тева България“ е финалист за Medical Awards 2026

8 Юни, 2026 14:30 603 2

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  • global media

Връчват награди за светилата в медицината на 10 юни в София

Николай Хаджидончев от „Тева България“ е финалист за Medical Awards 2026 - 1
Снимка: Николай Хаджидончев / личен архив
Оля Ал-Ахмед Оля Ал-Ахмед Автор във Fakti.bg
Един от най-авторитетните и доказани топ мениджъри в сектора на здравеопазването у нас – Николай Хаджидончев, е сред финалистите за златните статуетки на 11-ото издание на Балканските медицински награди (Medical Awards 2026).
Престижният форум, организиран от VIP Communication и Global Media, ще събере елита на медицината и фармацията на 10 юни 2026 г. в столичния Astoria Grand Hotel, отбелязвайки и 20-годишния юбилей на организаторите.
Номинацията на Николай Хаджидончев е признание за неговия над 30-годишен успешен управленски опит в сектора. От 2011 г. насам той има ключова роля в утвърждаването на „Тева България“ като лидер на българския фармацевтичен пазар. Под негово ръководство търговската структура и производствените бази на компанията в Дупница и Троян осигуряват стабилна заетост на близо 2000 служители, превръщайки организацията в един от най-големите и сигурни работодатели в страната.
Важен акцент в номинацията е балансът между мащабни бизнес проекти и корпоративна социална отговорност. Пример за това е реализираната стратегическа инвестиция от 42 милиона долара в новия производствен капацитет на завода в Дупница, която не само модернизира сектора, но и подкрепя устойчивото развитие на местната общност.
Паралелно с корпоративните си успехи, Николай Хаджидончев е пет поредни мандата председател на УС на БГФАРМА (Българската генерична фармацевтична асоциация). В тази си роля той активно защитава правото на българските пациенти на достъп до качествено и модерно лечение чрез генерични и биоподобни медикаменти.
Победителите в Годишните медицински награди ще бъдат обявени на официална церемония пред водещи здравни експерти, лекари и представители на индустрията.


София / България
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  • 1 Левски

    1 0 Отговор
    Финалист с 50 евро ваучери и напускащи служи тели.

    14:45 08.06.2026

  • 2 ИВАН

    0 0 Отговор
    Абе не ги знам тия медикал авардс, ама познавам много хора и знам, че който е стъпил в болница не се е върнал жив, или кара няколко дена и си заминава за оня свят ... медикал авардс за убийци.

    15:53 08.06.2026