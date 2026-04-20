Периодичното гладуване може да удължи живота

Нови научни данни хвърлят допълнителна светлина върху връзката между гладуването и дълголетието, като изместват фокуса от самия процес на лишаване от храна към фазата на възстановяване след него.

Изследване, публикувано в Nature Communications, анализира ефекта на периодичното гладуване върху продължителността на живота при лабораторни модели – малки червеи, широко използвани в изследванията на стареенето. Екип от University of Texas Southwestern Medical Center в Далас сравнява организми, хранени нормално, с такива, подложени на 24-часово гладуване в ранна възраст, последвано от възобновяване на храненето.

Резултатите показват, че положителният ефект върху дълголетието не се дължи пряко на гладуването, а на метаболитните процеси, които се активират след възстановяване на приема на храна. Водещият автор на изследването Питър Дъглас, доцент по молекулярна биология, подчертава: „Нашите данни показват, че здравословните ефекти от периодичното гладуване не са просто резултат от самото гладуване, а зависят от начина, по който метаболизмът се пренастройва при връщане към нормално хранене.“

Учени са анализирали показатели като мастни запаси, генна активност, свързана с метаболизма на мазнините, и общата продължителност на живота. Данните сочат, че ключов фактор е способността на организма да „изключи“ разграждането на мазнините след гладуване и да възстанови енергийния баланс.

Лори Райт, директор на програмите по хранене към University of South Florida, определя изследването като „висококачествено“ и подчертава значението на този нов подход. „Това е съществена промяна в разбирането – гладуването не е само изгаряне на мазнини, а въпрос на метаболитна гъвкавост“, отбелязва тя.

Според наличните научни данни периодичното гладуване може да подпомага дълголетието чрез активиране на процеси като клетъчно възстановяване, повишена устойчивост към стрес и подобрена инсулинова чувствителност. Въпреки това експертите предупреждават, че резултатите от лабораторни модели не могат директно да се пренасят върху хора.

„Това изследване показва механизъм при контролирани условия, но не отразява напълно реалното човешко хранително поведение“, уточнява Райт. Тя подчертава, че гладуването не е универсално решение за дълголетие и че общото качество на хранене остава водещ фактор.

Специалистите препоръчват умерен подход, като например нощен период без храна от 12 до 14 часа, вместо екстремни режими. След гладуване е важно храненето да бъде балансирано и богато на плодове, зеленчуци, полезни мазнини и минимално преработени продукти.

Определени групи хора следва да избягват подобни режими или да ги прилагат само под медицинско наблюдение. Това включва пациенти с диабет, приемащи инсулин или медикаменти за понижаване на кръвната захар, бременни и кърмещи жени, хора с хранителни разстройства, както и възрастни с риск от недохранване.

Кардиоторакалният хирург Джеръми Лондон допълва, че независимо от хранителния режим, основни индикатори за дълголетие остават нивото на кислородна консумация (VO2 max) и поддържането на мускулна маса – фактори, които отразяват цялостното метаболитно и функционално състояние на организма.

Експертите са единодушни, че преди започване на режим на периодично гладуване е необходима консултация с лекар, особено при наличие на хронични заболявания или специфични здравословни състояния.