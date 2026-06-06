Марокански скакалци нападнаха Сандански и Петрич

Частично бедствено положение е обявено в Сандански и Петрич заради нашествие на марокански скакалци. Насекомите могат да бъдат изключително опасни за земеделските земи. И нещо повече - хората се страхуват за собственото си здраве заради разпространение на болести. Властите вече взеха мерки и на много места се пръска срещу скакалците.
В района на землището на село Джигурово е забелязано поредното гнезно на марокански скакалци. Екипи на терен имат за задача да пръскат, за да не позволят на насекомите да се развият до момент, в който да им поникнат криле. Тогава вече те стават трудно овладяеми и са способни да изяждат всичко по пътя си.
В село Ладарево хората знаят, че с началото на лятото започва нашествието на скакалците. Местните вече живеят с мисълта за тази напаст и дори са се приспособили към реалността. Споделят, че миналата година насекомите били много големи. Не могат да бъдат спрени дори и от мрежите на вратите и прозорците и издават неприятен шум.
Заедно с мобилния екип от община Сандански екипът на NOVA тръгна към поредния сигнал за гнездо на марокански скакалци. Гледката е ужасяваща. Зелената трева навсякъде в района е унищожена и насекомите продължават напред в търсене на храна. Тук се намесва и специален дрон - с препарат. Той атакува вредителите, докато са още в начална фаза на развитие.
Най-важното е да не навлязат в обработваеми земи. Тогава щетите обикновено са стопроцентови.
В общината срещу скакалци ще бъдат обработени общо 2700 декара. След това започва третиране и в Петрич.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пустиня(к)
10:44 06.06.2026
2 🦁ЩЩД🦁
Коментиран от #5
10:48 06.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Стари столици
10:57 06.06.2026
5 редник
До коментар #2 от "🦁ЩЩД🦁":Колега,
С този ник обиждате участниците във форума - защо?
Коментиран от #6
10:58 06.06.2026
6 🦁ЩЩД🦁
До коментар #5 от "редник":Единствената причина е,че наближава розовия парад.Тамън затихнаха нещата и хоп,пак се явява.За това.Иначе,към истинските българи,и особено към тези,достойно отслужили войнския си дълг - Нищо Лично !
11:05 06.06.2026