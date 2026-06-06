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Марокански скакалци нападнаха Сандански и Петрич

Марокански скакалци нападнаха Сандански и Петрич

6 Юни, 2026 10:40 550 6

  • марокански скакалци-
  • петрич-
  • сандански

Насекомите застрашават реколтата

Марокански скакалци нападнаха Сандански и Петрич - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Частично бедствено положение е обявено в Сандански и Петрич заради нашествие на марокански скакалци. Насекомите могат да бъдат изключително опасни за земеделските земи. И нещо повече - хората се страхуват за собственото си здраве заради разпространение на болести. Властите вече взеха мерки и на много места се пръска срещу скакалците.

В района на землището на село Джигурово е забелязано поредното гнезно на марокански скакалци. Екипи на терен имат за задача да пръскат, за да не позволят на насекомите да се развият до момент, в който да им поникнат криле. Тогава вече те стават трудно овладяеми и са способни да изяждат всичко по пътя си.

В село Ладарево хората знаят, че с началото на лятото започва нашествието на скакалците. Местните вече живеят с мисълта за тази напаст и дори са се приспособили към реалността. Споделят, че миналата година насекомите били много големи. Не могат да бъдат спрени дори и от мрежите на вратите и прозорците и издават неприятен шум.

Заедно с мобилния екип от община Сандански екипът на NOVA тръгна към поредния сигнал за гнездо на марокански скакалци. Гледката е ужасяваща. Зелената трева навсякъде в района е унищожена и насекомите продължават напред в търсене на храна. Тук се намесва и специален дрон - с препарат. Той атакува вредителите, докато са още в начална фаза на развитие.

Най-важното е да не навлязат в обработваеми земи. Тогава щетите обикновено са стопроцентови.

В общината срещу скакалци ще бъдат обработени общо 2700 декара. След това започва третиране и в Петрич.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    5 0 Отговор
    Тия скакалци като герберите, бе! Откъде минат, трева не никне. Сичко опоскват.

    10:44 06.06.2026

  • 2 🦁ЩЩД🦁

    1 0 Отговор
    Леле мале,каква благодат ! Леко запечени,в брюкселска марината !Стават и за ядене ,и за мезе !Приготвяйте бурканите преди да са ги направили платени !

    Коментиран от #5

    10:48 06.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Стари столици

    0 0 Отговор
    Мароканските скакалци от кога нападнаха вътрешността на страната. Още някъде от 2016г когато фрау Пергел им каза добре дошли и те си подскачат из страната. Скок подскок.

    10:57 06.06.2026

  • 5 редник

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "🦁ЩЩД🦁":

    Колега,
    С този ник обиждате участниците във форума - защо?

    Коментиран от #6

    10:58 06.06.2026

  • 6 🦁ЩЩД🦁

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "редник":

    Единствената причина е,че наближава розовия парад.Тамън затихнаха нещата и хоп,пак се явява.За това.Иначе,към истинските българи,и особено към тези,достойно отслужили войнския си дълг - Нищо Лично !

    11:05 06.06.2026

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