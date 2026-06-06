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Народният театър "Иван Вазов" излезе с официална позиция относно връщането на Александър Морфов

Народният театър "Иван Вазов" излезе с официална позиция относно връщането на Александър Морфов

6 Юни, 2026 10:26 836 9

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  • александър морфов-
  • режисьор

Според театъра Морфов ще се завърне на позицията "главен режисьор" единствено с административни функции

Народният театър "Иван Вазов" излезе с официална позиция относно връщането на Александър Морфов - 1
Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

След като вчера Висшият касационен съд излезе с решение, че режисьорът Александър Морфов е отстранен неправомерно от позицията си на главен режисьор в Народния театър, от културната институция публикуваха официално становище относно решението на съда.

Публикуваме без редакторска намеса:

"Народният театър зачита върховенството на закона и решенията на българските съдилища. В тази връзка ще изпълним постановеното от Върховния касационен съд решение и по отношение на Александър Морфов ще бъдат приложени всички законови процедури. Съдът връща Морфов на административната длъжност "главен режисьор", което означава, че той ще има само административни функции.

Същевременно считаме за необходимо да отбележим, че настоящото съдебно решение поставя въпроси с по-широко значение за трудовата дисциплина и управлението на културните институции. От него може да се направи извод, че дори при тридневно неявяване на работа, работещите по трудово правоотношение не подлежат на ефективни дисциплинарни мерки. Наред с това решението може да бъде тълкувано като допускане на действия, включително вандалски прояви в обекти със статут на паметници на културата и в национални културни институти, да се разглеждат като форма на творческа изява.

Народният театър остава ангажиран с опазването на общественото доверие, спазването на закона и защитата на културното наследство, както и с поддържането на високи професионални и етични стандарти."


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мишел

    9 6 Отговор
    Отмъщението на некадърниците.

    10:32 06.06.2026

  • 2 Боримечката

    8 3 Отговор
    Правилно, и в Колизизеума който драскал по стените също е бил санкциониран!

    10:35 06.06.2026

  • 3 само мнение

    11 6 Отговор
    В правовата държава има основно правило: СЪДЕБНИТЕ РЕШЕНИЯ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ И НЕ СЕ КОМЕНТИРАТ! ТОЧКА!
    Т.нар. ръководство на Националния театър "Иван Вазов" да спазва законите и да не се изявяват като примадони и неразбрани творци! Стига от слагали и накадърници!

    10:36 06.06.2026

  • 4 Цвете

    9 6 Отговор
    САМО ПИТАМ, ОТНАСЯ ЛИ СЕ И ЗА ДЕПУТАТИТЕ НАПИСАНОТО ОТ СЪДА? НАЛИ ЗАКОНИТЕ СА ЕДНАКВИ ЗА ВСИЧКИ? ЩОТО ИМАШЕ " ПОГРОМ " НАД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ " НА УЛИЦА " РАКОВСКИ " В ЕДНО С ШЕФЪТ ИМ ХОРАТА ОТ " ВЪЗРАЖДАНЕ "? 🤷‍♀️🇧🇬🌬🤷‍♀️👨‍🎓

    10:36 06.06.2026

  • 5 Някой

    15 2 Отговор
    Това позицията на оня същия театър ли е, който се опита да ни пробута постановката на "Оръжията и човекът"?

    10:43 06.06.2026

  • 6 Цвете

    3 6 Отговор
    САМО ПИТАМ, ОТНАСЯ ЛИ СЕ И ЗА ДЕПУТАТИТЕ НАПИСАНОТО ОТ СЪДА? НАЛИ ЗАКОНИТЕ СА ЕДНАКВИ ЗА ВСИЧКИ? ЩОТО ИМАШЕ " ПОГРОМ " НАД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ " НА УЛИЦА " РАКОВСКИ " В ЕДНО С ШЕФЪТ ИМ ХОРАТА ОТ " ВЪЗРАЖДАНЕ "? 🤷‍♀️🇧🇬🌬🤷‍♀️👨‍🎓

    10:44 06.06.2026

  • 7 Критикар

    16 1 Отговор
    Некадърното директорче,продължава да се заяжда - гербаджийски маниер и традиция. Оставете човекът да си работи. Защо в нашата " мила, нещастна родина", всички талантливи и кадърни хора са низвергнати и оплювани? Затова сме на това дередже.

    10:46 06.06.2026

  • 8 Абеее

    1 0 Отговор
    тоя дъртия долeн ляв педaл няма ли кой да го трича в някой тъмен софийски сокак?

    10:57 06.06.2026

  • 9 Иван

    3 0 Отговор
    Та да разбираме, че директорчето на Народен театър и някои , които са в неговата "правда" разбиране , ще се заяждат и правят постоянно с Морфов за да не може да си гледа работата. Той е творец. И като такъв ще вземе своето решение. Нисък, много нисък в мисъл и действия е директорът, май Василев се казваше. Какво да го помним, административна фантифлюшка с големи претенции.

    11:01 06.06.2026