Проф. Милен Георгиев: Целта ни е да създадем хапче за дълголетие от български мед

13 Януари, 2026 23:10 614 18

Български учени разработват иновативна формула, която цели да удължи човешкия живот и да подобри здравословното състояние

Проф. Милен Георгиев: Целта ни е да създадем хапче за дълголетие от български мед - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Проф. д-р Милен Георгиев, ръководител на проекта и експерт в Центъра по растителна системна биология и биотехнология в Пловдив, представи в предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS напредъка по създаването на хапче за дълголетие. Разработката се базира на специфични съставки, открити в българския мед, но вече прераснали в дефиниран химичен състав.

„Лабораторните организми, които използваме като модел, живеят с 30% по-дълго,“ сподели проф. Георгиев. Той обаче уточни, че тепърва предстои да се установи как ще се случи това при хората. „На този етап имаме повече въпроси, отколкото отговори. Апетитът идва с яденето и нашето желание е на следващ етап да проведем клинично проучване, за да отговорим на въпросите, които постоянно получавам от хората,“ допълни той.

Екипът е проучил различни видове мед от цял свят, включително от „сините зони“ като остров Сардиния и скъпи сортове от Нова Зеландия. Българският екип обаче е успял да направи крачка напред към независимост от суровината. „Целта ни беше да създадем дефиниран продукт, който да не се влияе от сезонността, климата и източника,“ обясни ученият. Формулата се фокусира върху определени сигнални пътища в организма, свързани с дълголетието и оптималното здраве.

Според проф. Георгиев евентуалният продукт няма да бъде класифициран като лекарство. „Агенциите по храните и лекарствата в САЩ и Европа не смятат стареенето за заболяване, затова със сигурност няма да наричаме продукта лекарство. Той ще се появи първо под формата на хранителна добавка,“ поясни той.

Ученият подчерта, че личната му мотивация е свързана с вярата в силата на природните вещества. „Природните вещества, които идват от растенията, могат да допринесат в сериозна степен за човешкото здраве под формата на превенция. Съвременният човек и голямата фармацевтична индустрия сякаш бяха забравили за растенията през последните години,“ сподели той.

В момента екипът подготвя документите за патент и работи по финализирането на цялостен бранд. Освен продукта за дълголетие, учените работят и по паралелни разработки, свързани с предотвратяване стареенето на кожата и регулиране на метаболизма.


  • 2 Абе важното е

    2 0 Отговор
    да сме живи и здрави и да има петица за пица...

    23:18 13.01.2026

  • 3 Пчеларите в бг

    4 1 Отговор
    Са мошеници

    23:18 13.01.2026

  • 4 Не искаме захароза

    2 3 Отговор
    Искаме украински мед

    23:20 13.01.2026

  • 5 Умолявам ви!

    4 0 Отговор
    Сакън не го давайте на шопарите Борисов и Пеевски

    23:20 13.01.2026

  • 7 Болни хора

    1 3 Отговор
    Ами да се лекуват...

    23:24 13.01.2026

  • 8 Голда

    2 0 Отговор
    Гобара Миленчо

    23:25 13.01.2026

  • 9 Голапат

    2 0 Отговор
    С мед

    23:26 13.01.2026

  • 10 ?????

    2 1 Отговор
    И ква е разликата между българския мед и другите медове по света?

    23:27 13.01.2026

  • 13 Българския мед го няма, пчели няма

    5 0 Отговор
    Обиколили света за мед и ми говорят за американската агенция по храните и вЕрвайте, че "мислят" за дълголетието на българина. А в магазините мед от Украйна, а българските пчели мрат и никой не изследва от какво, и никой не спря тарикатите да изнасят пчелни и кошери от България към Турция и Гърция. Програми, далаверите, кражби, само пари да гушата.

    23:33 13.01.2026

  • 14 професор по шкембе чорба- дълголетник

    1 0 Отговор
    А на нас целта ни е да създадем българско олимпийско село на Витоша с иновативни условия за ски слалом ,бягане и спускане с шейни от Черни връх та чак до народното събрание и обратно със ски влек до самия Черни връх,Там за всеки спортист преди спускане ще осигурим безплатно шкембе чорба и кебапчета от български еко продукти. За здрав дух в здраво тяло !

    23:39 13.01.2026

  • 15 Оги

    2 0 Отговор
    Ясно, ще пробутват поредната хранителна добавка на баламурниците.

    23:56 13.01.2026

  • 16 Ало измама

    1 0 Отговор
    "Хапчето за дълголетие" е да ядете естествена храна и да спортувате, а не да се тъпчете с преработена химия и концентрати като "бял хляб", захар във всичко, и олио. Ако не се наблюдава естествено в природата, не го яжте. Това "ученият" няма да ви го каже, защото няма да купите "хапчето". Аз не съм виждал още фафли и сладоледи да растат в гората или на полето, но след като мислите че това е по добре от един плод или зеленчук, тъпчете се с фафли и вземайте "хапче за дълголетие".

    00:05 14.01.2026

  • 17 иван костов

    0 0 Отговор
    Целта на този мошеник е да се пенсионира докато будалка олигофрените и прибира тлъста пенсия, докато те очакват хапчето му!

    00:07 14.01.2026

  • 18 Ура

    0 0 Отговор
    Химическо съединение, наречено български пчелен мед под формата на хапче. Следват хапче, съдържащо веществата от филия пресен хляб и хапче с веществата в кравето масло - трите общо имитират традиционна българска закуска от времето на българския лев. Какво хубаво евробъдеще се очертава.

    00:14 14.01.2026