Бързото ходене може да добави до 15 години към продължителността на живота

19 Август, 2025 19:32 439 5

Доста по-кратка е очакваната продължителност на живота при хората, които вървят бавно

Бързото ходене може да добави до 15 години към продължителността на живота - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Бързото ходене се откроява като ключов фактор за дълголетие, който може да бъде по-значим от телесното тегло, сочат данни от мащабно проучване на учени от Великобритания. Анализът обхваща информация за над 470 000 участници, събрана в рамките на дългогодишното британско изследване UK Biobank, и разкрива ясно изразена връзка между скоростта на ходене и очакваната продължителност на живота.

Резултатите показват, че хората, които поддържат по-бързо темпо на ходене, имат значително по-висока очаквана продължителност на живота в сравнение с тези, които се движат бавно, независимо от това дали са слаби, с нормално тегло или със затлъстяване.

При жените, които ходят бързо, средната продължителност на живота варира между 86,7 и 87,8 години, а при мъжете — между 85,2 и 86,8 години. За разлика от тях, най-ниски стойности са регистрирани при много слаби и бавно ходещи участници — 64,8 години при мъжете и 72,4 години при жените.

Сравнението между най-бързо и най-бавно ходещите участници показва разлика от до 15 години в продължителността на живота. Интересното е, че тази тенденция се запазва дори и при хора с изразено наднормено тегло или затлъстяване, което според учените подчертава по-голямата важност на физическата активност спрямо самия индекс на телесна маса (ИТМ).

Водещият автор на изследването, д-р Том Йейтс от Университета в Лестър, посочва, че добрата физическа форма и регулярното движение са по-надежден индикатор за дълголетие, отколкото ИТМ. Според него насърчаването на по-бързо ходене може да има реален принос за общественото здраве и индивидуалното дълголетие.

Проучването обаче не доказва директна причинно-следствена връзка между бързото ходене и по-дългия живот, а отчита силна корелация между двата показателя. Изследователският екип препоръчва скоростта на ходене да бъде включвана като допълнителен критерий при оценката на здравния статус от медицински специалисти, наред с други клинични изследвания и показатели.

Подобни изводи се потвърждават и от предишни изследвания, публикувани в списания като British Journal of Sports Medicine, които също сочат, че по-бързото ходене се асоциира с по-нисък риск от сърдечно-съдови заболявания и смъртност от всички причини. Данните подкрепят разбирането, че редовната умерена до енергична физическа активност е един от най-важните фактори за поддържане на добро здраве и качество на живот в напреднала възраст.


  • 1 дори

    0 0 Отговор
    до 00.

    19:33 19.08.2025

  • 2 Бързо ходи, бързо мисли

    0 0 Отговор
    Винаги съм се чудел на хората, които искат да "добавят години" към животите си. Първо, няма гаранция, че това изобщо е възможно и второ, да останеш по-дълго във влака значи, че някой няма да има къде да седне и ще възникне конфликт, а живот в конфликти, какъв живот е?

    19:35 19.08.2025

  • 3 Ряс, ряс

    0 0 Отговор
    А бързото тракане ???

    Коментиран от #5

    19:37 19.08.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор
    Костенурката НЕ ХОДИ БЪРЗО, но живее дълго, много дълго❗
    / за разлика от заека/

    19:44 19.08.2025

  • 5 Риаааз, Риаааааааааз

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ряс, ряс":

    Там си има поговорка: "Бързата работа, срам за майстора!"

    19:45 19.08.2025