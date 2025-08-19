Бързото ходене може да добави до 15 години към продължителността на живота

Бързото ходене се откроява като ключов фактор за дълголетие, който може да бъде по-значим от телесното тегло, сочат данни от мащабно проучване на учени от Великобритания. Анализът обхваща информация за над 470 000 участници, събрана в рамките на дългогодишното британско изследване UK Biobank, и разкрива ясно изразена връзка между скоростта на ходене и очакваната продължителност на живота.

Резултатите показват, че хората, които поддържат по-бързо темпо на ходене, имат значително по-висока очаквана продължителност на живота в сравнение с тези, които се движат бавно, независимо от това дали са слаби, с нормално тегло или със затлъстяване.

При жените, които ходят бързо, средната продължителност на живота варира между 86,7 и 87,8 години, а при мъжете — между 85,2 и 86,8 години. За разлика от тях, най-ниски стойности са регистрирани при много слаби и бавно ходещи участници — 64,8 години при мъжете и 72,4 години при жените.

Сравнението между най-бързо и най-бавно ходещите участници показва разлика от до 15 години в продължителността на живота. Интересното е, че тази тенденция се запазва дори и при хора с изразено наднормено тегло или затлъстяване, което според учените подчертава по-голямата важност на физическата активност спрямо самия индекс на телесна маса (ИТМ).

Водещият автор на изследването, д-р Том Йейтс от Университета в Лестър, посочва, че добрата физическа форма и регулярното движение са по-надежден индикатор за дълголетие, отколкото ИТМ. Според него насърчаването на по-бързо ходене може да има реален принос за общественото здраве и индивидуалното дълголетие.

Проучването обаче не доказва директна причинно-следствена връзка между бързото ходене и по-дългия живот, а отчита силна корелация между двата показателя. Изследователският екип препоръчва скоростта на ходене да бъде включвана като допълнителен критерий при оценката на здравния статус от медицински специалисти, наред с други клинични изследвания и показатели.

Подобни изводи се потвърждават и от предишни изследвания, публикувани в списания като British Journal of Sports Medicine, които също сочат, че по-бързото ходене се асоциира с по-нисък риск от сърдечно-съдови заболявания и смъртност от всички причини. Данните подкрепят разбирането, че редовната умерена до енергична физическа активност е един от най-важните фактори за поддържане на добро здраве и качество на живот в напреднала възраст.