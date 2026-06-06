Защо войната все повече тревожи руснаците

Кирил прибира и последните бутилки шампанско в кашон, в кафенето му вече не е останало почти нищо. След шест години в един от най-скъпите квартали на Москва сега той е принуден да затвори заведението си, а повече от десет други в съседство вече също са фалирали, пише АРД в репортаж от руската столица.
Кирил разказва, че повечето негови клиенти са били млади хора – основно от артистичните среди, на които е предлагал храна и напитки на умерени цени, макар това да е ставало все по-трудно заради поскъпването на виното, сирената и другите западни продукти, дължащо се на санкциите срещу Русия. "Повишават се постоянно и всички останали цени, също както и разходите за труд, а сега новият собственик поиска четири пъти по-висок наем", казва Кирил пред германската медия.
Данъците се увеличават, а доходите не нарастват
"2026 е много лоша година за малките фирми“, казва за АРД Наталия Субаревич, експерт по икономическа география. Тя припомня, че в началото на тази година са влезли в сила нови закони: данъкът върху добавената стойност (ДДС) в Русия беше увеличен от 20 на 22 процента, въведени бяха и допълнителни такси за малките фирми. "Това е голям проблем, защото данъците се увеличават, но търсенето е в застой, а доходите на хората не нарастват почти никак", казва Субаревич. Шефът на Кремъл Владимир Путин се нуждае от средства за войната, отбелязва АРД.
Според данни на руския икономически вестник „Комерсант“ тази година ще бъде много тежка най-вече за ресторантьорския бранш – нещо, което Кирил и колегите му в луксозния квартал на Москва вече са усетили. Но не навсякъде в страната хората страдат от лошата икономическа ситуация, казва Субаревич. По думите ѝ руската икономика в момента се разделя на две части: „За хората, които работят в гражданската икономика, нещата вървят зле. А тези, които работят във военната икономика, живеят добре“.
От друга страна, руските региони страдат от значителен бюджетен дефицит. Те плащат високи суми за войници, които са подписали договори. „През 2025 г. цели 70 региона приключиха годината с бюджетен дефицит – на места до 25 процента, което е много", посочва тя.
"Към стабилно бъдеще"?
Тазгодишният Международен икономически форум в Санкт Петербург се провежда под мотото: „Прагматичен диалог: пътят към стабилно бъдеще“. Русия се хвали, че в него участват представители от над 130 държави: „Форумът попада в много важен момент, когато политиката на глобалистите претърпя пълно поражение“, казва Кирил Дмитриев, икономически съветник на Владимир Путин и едновременно с това един от най-важните пропагандисти на Кремъл.
Но засега най-силен удар претърпя именно самият икономически форум. Малко преди неговото начало украински дронове удариха енергийни и военни съоръжения около Санкт Петербург. Многобройни видеоклипове с последиците от тези атаки можеха да се видят в социалните мрежи, докато държавните телевизионни канали почти не показаха тези кадри. Кремъл често се опитва да премълчи пораженията на енергийната инфраструктура в Русия, а вместо това да насочи вниманието към цивилните жертви след успешни украински атаки, пише АРД.
Украинските атаки с дронове дават резултат
Тези атаки обаче се отразяват пряко на държавния бюджет, казва руският икономист Игор Липсиц. Той е един от основателите на Висшето училище по икономика, престижен университет в Москва. В Русия той е обявен за чуждестранен агент и в момента живее в изгнание.
„Колкото повече се ремонтират руските рафинерии, поразени от украински дронове, толкова по-малки са печалбите на руските петролни компании и толкова по-малко пари влизат в бюджета от данъци“, обяснява той. Бюджетът на Русия понася доста сериозни финансови загуби в резултат на украинските атаки.
Усещане за несигурност
Войната явно вече се усеща и от руснаците. "Икономическата несигурност и войната тревожат много хора в Русия", споделя пред АРД Андрей – руски учен и предприемач. „По телевизията казват, че военните действия и специалната операция ще бъдат прекратени всеки момент. А после го отлагат за неопределено време.“
И това не е само усещане на Андрей – социологическите проучвания в Русия потвърждават тази картина. На въпрос кои са най-належащите проблеми в Русия, които тревожат хората, анкетираните поставят на първо място инфлацията. На второ място – продължаващата специална операция, а на трето – корупцията, казва Денис Волков от независимия Институт за проучване на общественото мнение „Левада Център“, който в Русия също е обявен за чуждестранен агент.
Доскорошният собственик на заведение Кирил събира последните неща от помещението преди да го затвори завинаги. Той също изпитва чувство на несигурност и още не е решил какво ще прави след това. Според него хората в Русия хората са склонни към известен фатализъм: „Каквото има да става, ще стане", казва той пред АРД.
Автор: Зилке Дитрих ARD
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Маруля
10:04 06.06.2026
2 Пич
10:05 06.06.2026
3 Мурка
10:06 06.06.2026
4 Да знайш
Коментиран от #35
10:06 06.06.2026
5 име
10:07 06.06.2026
6 РФ е един смърдящ КЕН eф !
Сега виждат, че стандарта им на живот е по зле от Папуа Нова Гвинея, въпреки всички природни богатства, които се ограбват от Путлер и рашистката мафия !
Коментиран от #8, #15
10:09 06.06.2026
7 Обикновените хора !
Само пионки !
Които не струват Нишо !
Държат ги само !
За да ги Мародерстват !
10:09 06.06.2026
8 Като Че Ли !
До коментар #6 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":Тук !
Не Е Същото !
Коментиран от #12
10:10 06.06.2026
9 Tётя Мyтpaфановна
Коментиран от #30
10:11 06.06.2026
10 Русия
10:12 06.06.2026
11 нормално
Коментиран от #13, #39
10:13 06.06.2026
12 РФ е един огромен КЕН eф !
До коментар #8 от "Като Че Ли !":Ами не е, даже при положение, че ни управляват съветски фатмаци и милиционери, сме с десетилетия по напред в стандарта си на живот от московското блато.
Коментиран от #18, #19
10:14 06.06.2026
13 Ненормален
До коментар #11 от "нормално":Там е пет пъти по евтино шебек
10:14 06.06.2026
14 Архимандрисандрит Бибиян
10:15 06.06.2026
15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #6 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":Е такива наивници ворвались на поръчкови статии, сте късмета на джендърния пропагандист.
Резюме на статията- в Москва затварят заведения, а в Киев няма ток и спят в метрото.
Значи ние в Москва сме добре, хахахах
10:17 06.06.2026
16 Реалност
Путин ще вземе да изпревари Тръмп по темп на влошаване на когнитивните способности. Защото в САЩ лекарите и fif/ekf психиатрите знаят за менталните деградации на Тръмп и някак вземат мерки, лекуват ги. Докато в Русия никой не може и не смее да каже на Путин, че изперква с непосилно бързи темпове.
Идиотски чуждестранни гости - PDFuлu, талибани, криминални престъпници, доказани корупционери в особено големи мащаби.
Форумът събра колективната глава на руската риба - главата, от която започва да се разваля и вмирисва обречената на разпад и разтление руска риба на държавността.
Нещо ми подсказва, че това е последният такъв, с извинение, "форум".
Най-вероятно точно така ще се окаже. И не би могло да се окаже иначе.
10:18 06.06.2026
17 смях в залата
10:19 06.06.2026
18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #12 от "РФ е един огромен КЕН eф !":Ами не сте. Храните ви са на московски цени, а всички друго ви е по скъпо.
Коментиран от #22
10:20 06.06.2026
19 Абе
До коментар #12 от "РФ е един огромен КЕН eф !":Ти ходил ли си или една баба ти каза,? Лондон е като гето в сравнение с Москва!
Коментиран от #24
10:21 06.06.2026
20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
10:22 06.06.2026
21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
10:24 06.06.2026
22 РФ е един смърдящ КЕН eф !
До коментар #18 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Получаваме 2-3 пъти повече пари, така че можем да си го позволим. Можем да си позволим да ходим навсякъде по света, докато монголоидните opkи не могат да мръднат никъде. 🤣🤣🤣
10:24 06.06.2026
23 Ъъъ
10:24 06.06.2026
24 Аспержи
До коментар #19 от "Абе":Не е ходил, в кенефа живее. Так си и пише.
10:24 06.06.2026
25 Цвете
10:26 06.06.2026
26 То...КЕН .. ефо
У йло е масов убиец,пси Хар и национален Предател и враг на Московия!Лично унищожи 2 Милиона монголяци от П едерацията и продължават да.. Дох нат у Донбас!
Ама види му се крайо на Педофило
Ееееедехееее
10:27 06.06.2026
27 Цвете
10:28 06.06.2026
28 Той
10:34 06.06.2026
29 Пешо от панелката
10:37 06.06.2026
30 Сесесере
До коментар #9 от "Tётя Мyтpaфановна":Набирам тираджии за Русия, камионите са нови камази на капак, кара се в Русия, Казахстан, Узбекистан и татарстан! Заплата 15000 рубли, плаща се редовно!
10:39 06.06.2026
31 Гост
10:41 06.06.2026
32 Хи хи
10:44 06.06.2026
33 Боко
10:45 06.06.2026
34 Монтгомъри
Коментиран от #38
10:45 06.06.2026
35 Я погледни математиката,
До коментар #4 от "Да знайш":физиката, химията, инженерните науки и ми покажи теорема, формула, закон, прибор носещ името на Али, Хасан, Ибрахим...
10:47 06.06.2026
36 Мишел
Коментиран от #40
10:47 06.06.2026
37 Шаран БГ
Защо обаче ДВ не се разтревожи за състоянието на Германия , на Франция, на целия Европейски Съюз. Когато ти липсват евтини суровини, когато производствата спадат, когато тъпоумници поставят народите на военни релси и се въоръжават безсмислено..... Т.е. няма тревога, че си в тревожно невоенно положение, а ....постоянно "чепкаш" само ЕДИНИЯТ от воюващите. За другият, когото снабдяваш със пари и оръжие ......рядко се отваря дума.
За това струва ли си да чета ДВ ??
10:51 06.06.2026
38 Русия вече няма
До коментар #34 от "Монтгомъри":огромните запаси на СССР трупани десетки години, опатка ги в Сирия, Африка и най-вече в Украйна. Единственото останало е ядреното им оръжие което едва ли ще използват. ЯО не може да се употреби срещу дворцов преврат, пуч, демонстрации, цветни и черно-бели революции, партизанско движение, конспирации и диверсии. На предния фронт също където се стрелят с леко оръжие и ръкопашен бой, не може и срещу батареи и дивизиони. Противниковата армия има противоатомни укрития които спасяват на повече от километър от епицентъра на ядрения взрив. А и Путин как ще обясни на украинците и на останалия свят, че ги "освобождава" от фашистите като хвърли атомна бомба над Киев, избие 1мил. и останалите са зомбита болни от лъчева болест? „После нас тишина” – това е девизът на РВСН, че и песен такава са измислили. След бомбата ли ще прави референдум за присъединяване към РФ?
10:52 06.06.2026
39 Ами
До коментар #11 от "нормално":Защото тогава след като в Русия е толкова зле, тя е на
четвърто място по паритет на покупателната способност,
а в България която е толкова добре е на 66-то място?
10:57 06.06.2026
40 Украинците не се
До коментар #36 от "Мишел":целят по граждански обекти, само по НПЗ, складове с ГСМ, военни обекти. Ако има паднали на жилищни сгради това е от повредени от РЕБ или ПВО дронове които падат където им дойде. Руснаците приписват на украинците щетите от паднали техни ПВО-ракети.
11:00 06.06.2026
41 Украйна стана терористична държава
11:02 06.06.2026
42 Рута
11:03 06.06.2026