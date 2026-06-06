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Защо войната все повече тревожи руснаците
  Тема: Украйна

Защо войната все повече тревожи руснаците

6 Юни, 2026 10:01 1 293 42

  • русия-
  • руснаци-
  • война-
  • украйна-
  • владимир путин

Цените на всичко растат, фирми фалират, а украинските дронове все по-често удрят и цели в самата Москва

Защо войната все повече тревожи руснаците - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Кирил прибира и последните бутилки шампанско в кашон, в кафенето му вече не е останало почти нищо. След шест години в един от най-скъпите квартали на Москва сега той е принуден да затвори заведението си, а повече от десет други в съседство вече също са фалирали, пише АРД в репортаж от руската столица.

Кирил разказва, че повечето негови клиенти са били млади хора – основно от артистичните среди, на които е предлагал храна и напитки на умерени цени, макар това да е ставало все по-трудно заради поскъпването на виното, сирената и другите западни продукти, дължащо се на санкциите срещу Русия. "Повишават се постоянно и всички останали цени, също както и разходите за труд, а сега новият собственик поиска четири пъти по-висок наем", казва Кирил пред германската медия.

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Данъците се увеличават, а доходите не нарастват

"2026 е много лоша година за малките фирми“, казва за АРД Наталия Субаревич, експерт по икономическа география. Тя припомня, че в началото на тази година са влезли в сила нови закони: данъкът върху добавената стойност (ДДС) в Русия беше увеличен от 20 на 22 процента, въведени бяха и допълнителни такси за малките фирми. "Това е голям проблем, защото данъците се увеличават, но търсенето е в застой, а доходите на хората не нарастват почти никак", казва Субаревич. Шефът на Кремъл Владимир Путин се нуждае от средства за войната, отбелязва АРД.

Според данни на руския икономически вестник „Комерсант“ тази година ще бъде много тежка най-вече за ресторантьорския бранш – нещо, което Кирил и колегите му в луксозния квартал на Москва вече са усетили. Но не навсякъде в страната хората страдат от лошата икономическа ситуация, казва Субаревич. По думите ѝ руската икономика в момента се разделя на две части: „За хората, които работят в гражданската икономика, нещата вървят зле. А тези, които работят във военната икономика, живеят добре“.

От друга страна, руските региони страдат от значителен бюджетен дефицит. Те плащат високи суми за войници, които са подписали договори. „През 2025 г. цели 70 региона приключиха годината с бюджетен дефицит – на места до 25 процента, което е много", посочва тя.

"Към стабилно бъдеще"?

Тазгодишният Международен икономически форум в Санкт Петербург се провежда под мотото: „Прагматичен диалог: пътят към стабилно бъдеще“. Русия се хвали, че в него участват представители от над 130 държави: „Форумът попада в много важен момент, когато политиката на глобалистите претърпя пълно поражение“, казва Кирил Дмитриев, икономически съветник на Владимир Путин и едновременно с това един от най-важните пропагандисти на Кремъл.

Но засега най-силен удар претърпя именно самият икономически форум. Малко преди неговото начало украински дронове удариха енергийни и военни съоръжения около Санкт Петербург. Многобройни видеоклипове с последиците от тези атаки можеха да се видят в социалните мрежи, докато държавните телевизионни канали почти не показаха тези кадри. Кремъл често се опитва да премълчи пораженията на енергийната инфраструктура в Русия, а вместо това да насочи вниманието към цивилните жертви след успешни украински атаки, пише АРД.

Украинските атаки с дронове дават резултат

Тези атаки обаче се отразяват пряко на държавния бюджет, казва руският икономист Игор Липсиц. Той е един от основателите на Висшето училище по икономика, престижен университет в Москва. В Русия той е обявен за чуждестранен агент и в момента живее в изгнание.

„Колкото повече се ремонтират руските рафинерии, поразени от украински дронове, толкова по-малки са печалбите на руските петролни компании и толкова по-малко пари влизат в бюджета от данъци“, обяснява той. Бюджетът на Русия понася доста сериозни финансови загуби в резултат на украинските атаки.

Усещане за несигурност

Войната явно вече се усеща и от руснаците. "Икономическата несигурност и войната тревожат много хора в Русия", споделя пред АРД Андрей – руски учен и предприемач. „По телевизията казват, че военните действия и специалната операция ще бъдат прекратени всеки момент. А после го отлагат за неопределено време.“

И това не е само усещане на Андрей – социологическите проучвания в Русия потвърждават тази картина. На въпрос кои са най-належащите проблеми в Русия, които тревожат хората, анкетираните поставят на първо място инфлацията. На второ място – продължаващата специална операция, а на трето – корупцията, казва Денис Волков от независимия Институт за проучване на общественото мнение „Левада Център“, който в Русия също е обявен за чуждестранен агент.

Доскорошният собственик на заведение Кирил събира последните неща от помещението преди да го затвори завинаги. Той също изпитва чувство на несигурност и още не е решил какво ще прави след това. Според него хората в Русия хората са склонни към известен фатализъм: „Каквото има да става, ще стане", казва той пред АРД.

Автор: Зилке Дитрих ARD


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Маруля

    18 13 Отговор
    Защо киселото зеле трябва да се изхвърли още през март и април?

    10:04 06.06.2026

  • 2 Пич

    24 19 Отговор
    В Германистан цените на всичко растат, фирми фалират, а камиларите все по често, силно и дълбоко удрят германците!!! На германските политици не им дреме, защото са дебили, но крадливи и подкупни дебили!!!

    10:05 06.06.2026

  • 3 Мурка

    19 15 Отговор
    защото в ЕУ ЦЪФТИМ и ДАЖЕ ВРЪЗВАМЕ

    10:06 06.06.2026

  • 4 Да знайш

    20 11 Отговор
    Цивилизацията, дала на света алгебрата, нанесе стратегическо поражение на нацията на хамбургерите.

    Коментиран от #35

    10:06 06.06.2026

  • 5 име

    19 11 Отговор
    За толкова години как пък веднъж дойче вц ненаписа подобна статия за Бандеристан. Много загрижени за руснаците, руската икономика, руското земеделие, здравето на Путин... а укрите кучета ги яли, важното е да загиват в прокси войната.

    10:07 06.06.2026

  • 6 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    20 23 Отговор
    Тревожат се монголоидните opки, защото вече нямат пари даже да се налюскат като npaceта, за да не им прави впечатление в какво блато живеят.
    Сега виждат, че стандарта им на живот е по зле от Папуа Нова Гвинея, въпреки всички природни богатства, които се ограбват от Путлер и рашистката мафия !

    Коментиран от #8, #15

    10:09 06.06.2026

  • 7 Обикновените хора !

    12 2 Отговор
    Са просто !

    Само пионки !

    Които не струват Нишо !

    Държат ги само !

    За да ги Мародерстват !

    10:09 06.06.2026

  • 8 Като Че Ли !

    13 7 Отговор

    До коментар #6 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":

    Тук !

    Не Е Същото !

    Коментиран от #12

    10:10 06.06.2026

  • 9 Tётя Мyтpaфановна

    19 14 Отговор
    Как пък една разочарована от ЕС и НАТО копейка не се отзова на поканата на другаря Путин, да заживее в страната на сърцето си ? Как един хомосъветикус не отиде в мадараша да помогне ?

    Коментиран от #30

    10:11 06.06.2026

  • 10 Русия

    7 13 Отговор
    Ще навре Европа вкучигъс

    10:12 06.06.2026

  • 11 нормално

    12 6 Отговор
    При положение че нито петрол добиваме, заплата 620 евро, а в Русия 250 евро

    Коментиран от #13, #39

    10:13 06.06.2026

  • 12 РФ е един огромен КЕН eф !

    16 10 Отговор

    До коментар #8 от "Като Че Ли !":

    Ами не е, даже при положение, че ни управляват съветски фатмаци и милиционери, сме с десетилетия по напред в стандарта си на живот от московското блато.

    Коментиран от #18, #19

    10:14 06.06.2026

  • 13 Ненормален

    11 10 Отговор

    До коментар #11 от "нормално":

    Там е пет пъти по евтино шебек

    10:14 06.06.2026

  • 14 Архимандрисандрит Бибиян

    6 7 Отговор
    Един ден коги Ромсiа се опита да стане бела държава най много че намажат онея кои почнат да фнасят таме чакъл и талаш за изпълване на батаците у кои са се въргаляли пиенците. Внетен ли сме?

    10:15 06.06.2026

  • 15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 9 Отговор

    До коментар #6 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":

    Е такива наивници ворвались на поръчкови статии, сте късмета на джендърния пропагандист.
    Резюме на статията- в Москва затварят заведения, а в Киев няма ток и спят в метрото.
    Значи ние в Москва сме добре, хахахах

    10:17 06.06.2026

  • 16 Реалност

    11 7 Отговор
    Путин чупи рекорди по неадекватност на това, което говори спрямо онова, което се случва. Стана безпощадно ясно дори за маса иначе заслепени россияни, че Старецът (Старик) е започнал да изкуфява - той не само не е в час практически за всичко, но и редица думи не може да ги произнася, губи си мисълта, вярва в измислиците, които са в дeмeнтнaтa му глава.
    Путин ще вземе да изпревари Тръмп по темп на влошаване на когнитивните способности. Защото в САЩ лекарите и fif/ekf психиатрите знаят за менталните деградации на Тръмп и някак вземат мерки, лекуват ги. Докато в Русия никой не може и не смее да каже на Путин, че изперква с непосилно бързи темпове.
    Идиотски чуждестранни гости - PDFuлu, талибани, криминални престъпници, доказани корупционери в особено големи мащаби.
    Форумът събра колективната глава на руската риба - главата, от която започва да се разваля и вмирисва обречената на разпад и разтление руска риба на държавността.
    Нещо ми подсказва, че това е последният такъв, с извинение, "форум".
    Най-вероятно точно така ще се окаже. И не би могло да се окаже иначе.

    10:18 06.06.2026

  • 17 смях в залата

    8 9 Отговор
    Заслужават си положението. Искат да затрият Украинците за да са велики но само в очите на Ким,аятоласите и талибаните. Нямат други приятели. Забравих за нашия зелен чорап и копейката

    10:19 06.06.2026

  • 18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 7 Отговор

    До коментар #12 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    Ами не сте. Храните ви са на московски цени, а всички друго ви е по скъпо.

    Коментиран от #22

    10:20 06.06.2026

  • 19 Абе

    9 5 Отговор

    До коментар #12 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    Ти ходил ли си или една баба ти каза,? Лондон е като гето в сравнение с Москва!

    Коментиран от #24

    10:21 06.06.2026

  • 20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 8 Отговор
    И на мен Артилериста ми наду главата, че Русия била сила

    10:22 06.06.2026

  • 21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 6 Отговор
    А казаха ли от пасьола кога ще има бензин салярка в блатата!

    10:24 06.06.2026

  • 22 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    8 8 Отговор

    До коментар #18 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Получаваме 2-3 пъти повече пари, така че можем да си го позволим. Можем да си позволим да ходим навсякъде по света, докато монголоидните opkи не могат да мръднат никъде. 🤣🤣🤣

    10:24 06.06.2026

  • 23 Ъъъ

    4 5 Отговор
    А в Европа как е? Там няма война, не са под санкции и всичко трябва да е цветя и рози....Както и в България....За един приятел питам.🤔

    10:24 06.06.2026

  • 24 Аспержи

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "Абе":

    Не е ходил, в кенефа живее. Так си и пише.

    10:24 06.06.2026

  • 25 Цвете

    5 6 Отговор
    ФОРУМ СЪС 180 ДЪРЖАВИ? 🫡🤨🤔🤷‍♀️🤦‍♂️ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ЗАБЛУЖДАВАТ РУСКОТО НАСЕЛЕНИЕ. НЯМАТ ИНТЕРНЕТ. ДАНЪЦИТЕ НАГОРЕ. ХАОС И НЕВИДЕНИЕ .ТОВА Е ПОСТИЖЕНИЕТО НА ШЕФА.

    10:26 06.06.2026

  • 26 То...КЕН .. ефо

    3 4 Отговор
    УЙДЕ , он за Кафенето се спаружва?!
    У йло е масов убиец,пси Хар и национален Предател и враг на Московия!Лично унищожи 2 Милиона монголяци от П едерацията и продължават да.. Дох нат у Донбас!
    Ама види му се крайо на Педофило
    Ееееедехееее

    10:27 06.06.2026

  • 27 Цвете

    4 4 Отговор
    ФОРУМ СЪС 180 ДЪРЖАВИ? 🫡🤨🤔🤷‍♀️🤦‍♂️ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ЗАБЛУЖДАВАТ РУСКОТО НАСЕЛЕНИЕ. НЯМАТ ИНТЕРНЕТ. ДАНЪЦИТЕ НАГОРЕ. ХАОС И НЕВИДЕНИЕ .ТОВА Е ПОСТИЖЕНИЕТО НА ШЕФА.

    10:28 06.06.2026

  • 28 Той

    6 3 Отговор
    Защо ги пускате тези измислени статии,празни приказки

    10:34 06.06.2026

  • 29 Пешо от панелката

    5 2 Отговор
    Защото се информират от Дойче Зеле

    10:37 06.06.2026

  • 30 Сесесере

    0 3 Отговор

    До коментар #9 от "Tётя Мyтpaфановна":

    Набирам тираджии за Русия, камионите са нови камази на капак, кара се в Русия, Казахстан, Узбекистан и татарстан! Заплата 15000 рубли, плаща се редовно!

    10:39 06.06.2026

  • 31 Гост

    0 0 Отговор
    Е как защо? Защото се чудят къде да копат феновете си! Е те затова, те!!!

    10:41 06.06.2026

  • 32 Хи хи

    1 0 Отговор
    На нас за Кирил ни е през оная таковата !!

    10:44 06.06.2026

  • 33 Боко

    2 1 Отговор
    Зилке🤮💩 не ти се получава , може би при фактически по тъпите шваби това минава, но за повечето мислещи си просто несполучлив имитатор на “дядо си” Гьобелс 👌

    10:45 06.06.2026

  • 34 Монтгомъри

    0 1 Отговор
    Руснаците ги интересува само едно:Защо Това СВО се провежда только "хуманно"?При наличии на огромнитн количества оръжия Русия води окопната война?

    Коментиран от #38

    10:45 06.06.2026

  • 35 Я погледни математиката,

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Да знайш":

    физиката, химията, инженерните науки и ми покажи теорема, формула, закон, прибор носещ името на Али, Хасан, Ибрахим...

    10:47 06.06.2026

  • 36 Мишел

    2 1 Отговор
    Единственият успешен удар на украински дрон в град Москва е от преди три години. При него дрон-играчка с шашка тол, пуснат в покрайнините на Москва, счупи няколко керемиди на покрив върху сграда в Кремъл. Всички останали украински удари са без следи в мрежата. Те или са в извънградски квартали или са украинска измислица.

    Коментиран от #40

    10:47 06.06.2026

  • 37 Шаран БГ

    3 1 Отговор
    ЧЕ то е НЕнормално, да не се тревожиш, когато държавата ти е във война !! Без значение от коя страна си !!
    Защо обаче ДВ не се разтревожи за състоянието на Германия , на Франция, на целия Европейски Съюз. Когато ти липсват евтини суровини, когато производствата спадат, когато тъпоумници поставят народите на военни релси и се въоръжават безсмислено..... Т.е. няма тревога, че си в тревожно невоенно положение, а ....постоянно "чепкаш" само ЕДИНИЯТ от воюващите. За другият, когото снабдяваш със пари и оръжие ......рядко се отваря дума.
    За това струва ли си да чета ДВ ??

    10:51 06.06.2026

  • 38 Русия вече няма

    1 2 Отговор

    До коментар #34 от "Монтгомъри":

    огромните запаси на СССР трупани десетки години, опатка ги в Сирия, Африка и най-вече в Украйна. Единственото останало е ядреното им оръжие което едва ли ще използват. ЯО не може да се употреби срещу дворцов преврат, пуч, демонстрации, цветни и черно-бели революции, партизанско движение, конспирации и диверсии. На предния фронт също където се стрелят с леко оръжие и ръкопашен бой, не може и срещу батареи и дивизиони. Противниковата армия има противоатомни укрития които спасяват на повече от километър от епицентъра на ядрения взрив. А и Путин как ще обясни на украинците и на останалия свят, че ги "освобождава" от фашистите като хвърли атомна бомба над Киев, избие 1мил. и останалите са зомбита болни от лъчева болест? „После нас тишина” – това е девизът на РВСН, че и песен такава са измислили. След бомбата ли ще прави референдум за присъединяване към РФ?

    10:52 06.06.2026

  • 39 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "нормално":

    Защото тогава след като в Русия е толкова зле, тя е на
    четвърто място по паритет на покупателната способност,
    а в България която е толкова добре е на 66-то място?

    10:57 06.06.2026

  • 40 Украинците не се

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "Мишел":

    целят по граждански обекти, само по НПЗ, складове с ГСМ, военни обекти. Ако има паднали на жилищни сгради това е от повредени от РЕБ или ПВО дронове които падат където им дойде. Руснаците приписват на украинците щетите от паднали техни ПВО-ракети.

    11:00 06.06.2026

  • 41 Украйна стана терористична държава

    0 0 Отговор
    Тревожат се защото се превърна в терористична бандерофашистка. За да мирясат намерите требе тотално унищожение.

    11:02 06.06.2026

  • 42 Рута

    0 0 Отговор
    Истината е в ескалацията, само така укрорайха скоро ще приключи!

    11:03 06.06.2026