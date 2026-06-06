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Nissan ще прави Omoda и Jaecoo във Великобритания

Nissan ще прави Omoda и Jaecoo във Великобритания

6 Юни, 2026 10:30 433 1

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Двете компании подписаха меморандум за разбирателство

Nissan ще прави Omoda и Jaecoo във Великобритания - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Nissan подписа меморандум за разбирателство с китайския автомобилен гигант Chery, който ще доведе до пускането в производство на китайски леки автомобили, произведени във Великобритания, още през финансовата 2027 година. Масимилиано Месина, председател на региона AMIEO на Nissan, определи споразумението като жизненоважна еволюционна стъпка за завода в Тайн и Уиър, потвърждавайки, че и двата екипа ще прекарат следващите месеци в изработването на окончателна, взаимно оптимална стратегия за сглобяване.

Промишленият катализатор за това неочаквано сътрудничество дойде по-рано тази година, когато Nissan консолидира производството на триото си Qashqai, Juke и Leaf изцяло на Линия 2. Исторически погледнато, огромният комплекс в Съндърланд е работил на около половината от годишния си капацитет от половин милион автомобила, произвеждайки едва 273 174 коли миналата година. Чрез консолидирането на собствената си гама, без да се отразява на общото производство, Nissan ефективно освободи високоадаптивната Линия 1, която разполага с необходимите инструменти за работа с всичко от двигатели с вътрешно горене до хибридни и изцяло електрически задвижващи системи.

Докато официалното потвърждение за точните модели остава в тайна, хиперагресивната експанзия на Chery на пазара в Обединеното кралство дава очевидни улики. Пробиващите подмарки на производителя, Omoda и Jaecoo, бързо спечелиха силна позиция сред британските купувачи. Преместването на локализираното сглобяване на модели като Omoda 5 или Jaecoo 7 във Великобритания би позволило на марката плавно да заобиколи нестабилните глобални транспортни мрежи и ескалиращите тарифни бариери, като същевременно отговори на бурно нарастващото местно търсене.

Важно за местните е, че фабриката ще остане изцяло собственост на Nissan, което означава, че структурната промяна не носи риск за работните места в производството. Вместо това, дори напротив, таксата за договорно сглобяване действа като спасително въже. В съчетание с отделно съкращение на работната сила с десет процента, насочено към офисните и административните длъжности в цяла Европа, тази свежа инжекция от китайски производствен капитал може да е точно това, от което японската марка се нуждае, за да стабилизира баланса си.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    0 0 Отговор
    Нисан да вземат малко части от китайците, стига вече с това рено в него.

    10:52 06.06.2026