Установен е първи случай на ку-треска в Пловдив тази година. Засегнат е 67-годишен мъж, хоспитализиран с двойна бронхопневмония на 6 април, пише Фокус. Близо седмица по-късно мъжът е изписан.
Според д-р Милена Панайотова, директор на дирекция "Надзор на заразните болести" към РЗИ-Пловдив случаят не е нещо екзотично и не е болест, която е внесена някъде отвън, като през годините е имало и други подобни.
Инфекцията е резултат от вдишване на споровиден дребноклетъчен вариант и от контакт с млякото, урината, изпражненията и секрети на заразени животни.
Рядко заболяването се пренася от кърлежи. Инкубационният период е 9-40 дни. Хората са уязвими на заболяването и инфекцията може да бъде резултат от дори няколко организма.
