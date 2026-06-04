Официално: Антонио Конте напусна Наполи

Антонио Конте напусна официално Наполи, след като постигна споразумение с клуба от Серия А за прекратяване на договора си.

Бившият старши треньор на Интер, Челси и Тотнъм имаше още една година до края на контракта си с италианския клуб, но беше освободен предсрочно, пише агенция ДПА.

Конте изведе отбора от Неапол до четвъртата му титла в Серия А преди година, но въпреки спечелването на Суперкупата на Италия през декември, Наполи завърши втори в класирането през изминалия сезон, на 11 точки зад шампиона Интер.

„Наполи обявява, че е постигнато споразумение с Антонио Конте и неговия екип да се разделят преди изтичането на договорите им“, се казва в изявление на клуба.

„Бихме искали да благодарим на треньора и неговия екип за отличната работа. Пожелаваме им всичко най-добро за бъдещето и следващите предизвикателства, пред които ще се изправят в кариерата си“, добавят от Наполи.

56-годишният Конте е свързван с завръщане начело на националния тим на Италия, който той ръководи между 2014-а и 2016 година, след като Дженаро Гатузо напусна поста.

Наполи пък е близо до назначаването на уволнения наставник на Милан Масимилиано Алегри.