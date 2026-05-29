Новини
Здраве »
Хранене и тренировки »
10-те най-полезни напитки за здрави черва: Какво да пиете всеки ден за по-добро храносмилане

10-те най-полезни напитки за здрави черва: Какво да пиете всеки ден за по-добро храносмилане

29 Май, 2026 08:27 882 5

  • напитки-
  • черва-
  • полезни-
  • прибиотик

Ако искате да имате здрави черва и по-добро настроение, добавете тези напитки в ежедневието си

10-те най-полезни напитки за здрави черва: Какво да пиете всеки ден за по-добро храносмилане - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Червата често се наричат „втория мозък“ на тялото, защото са пряко свързани с нашето настроение, имунитет и енергия, пише marica.bg. Балансираният чревен микробиом помага за:

  • по-добро усвояване на хранителните вещества;
  • по-малко възпаления;
  • по-добър имунитет;
  • по-добро психично здраве.

Лошото хранене и стресът обаче лесно нарушават този баланс. Ето защо е важно да знаете кои напитки работят в полза на червата ви.

1. Мътеница: Ферментирала млечна напитка, богата на пробиотици и калций. Подпомага храносмилането и намалява подуването.

2. Чай от джинджифил: Силен противовъзпалителен ефект и отлично средство срещу гадене. Успокоява стомаха и поддържа микробиома.

3. Зелен чай: Съдържа катехини – мощни антиоксиданти, които намаляват възпалението и стимулират полезните бактерии.

4. Вода от семена на копър: Семената съдържат анетол, който подпомага секрецията на ензими. Отличен вариант срещу газове и подуване.

5. Кефир: Ферментирала напитка, изключително богата на пробиотици, витамини и минерали. Поддържа имунитета и храносмилането.

6. Кокосова вода: Хидратира в дълбочина и е богата на електролити, особено калий. Помага за по-лесното усвояване на хранителни вещества.

7. Комбуча: Ферментирал чай с високо съдържание на пробиотици и антиоксиданти. Балансира чревната флора и подкрепя метаболизма.

8. Ябълков оцет: В разредена форма подобрява храносмилането и усвояването на хранителни вещества. Подходящ е за регулиране на чревната флора.

9. Билкови чайове (мента и лайка): Успокояват чревните мускули, намаляват възпалението и облекчават дискомфорта.

10. Вода: Най-простото, но и най-важно „лекарство“. Поддържа оптимално храносмилане и изчистване на токсините.

Ако искате да имате здрави черва и по-добро настроение, добавете тези напитки в ежедневието си. Те са естествен начин да подкрепите тялото и ума си.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ице

    2 0 Отговор
    Ракия. А за жените - мъжки сок от млад пильок.

    08:29 29.05.2026

  • 2 Зелю

    2 0 Отговор
    Аз пия само такива напитки! Всичките, една след друга! Разбрахте ли сега, защо ми трябват златни кенефи?!

    08:30 29.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Новичок

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "кой мy дpeмe":

    И аз така.Минавам само за да им тегля една ,на всичките им редактори,редакторки,и т.н.т.Пфу...

    08:39 29.05.2026