10-те най-полезни напитки за здрави черва: Какво да пиете всеки ден за по-добро храносмилане

Червата често се наричат „втория мозък“ на тялото, защото са пряко свързани с нашето настроение, имунитет и енергия, пише marica.bg. Балансираният чревен микробиом помага за:
- по-добро усвояване на хранителните вещества;
- по-малко възпаления;
- по-добър имунитет;
- по-добро психично здраве.
Лошото хранене и стресът обаче лесно нарушават този баланс. Ето защо е важно да знаете кои напитки работят в полза на червата ви.
1. Мътеница: Ферментирала млечна напитка, богата на пробиотици и калций. Подпомага храносмилането и намалява подуването.
2. Чай от джинджифил: Силен противовъзпалителен ефект и отлично средство срещу гадене. Успокоява стомаха и поддържа микробиома.
3. Зелен чай: Съдържа катехини – мощни антиоксиданти, които намаляват възпалението и стимулират полезните бактерии.
4. Вода от семена на копър: Семената съдържат анетол, който подпомага секрецията на ензими. Отличен вариант срещу газове и подуване.
5. Кефир: Ферментирала напитка, изключително богата на пробиотици, витамини и минерали. Поддържа имунитета и храносмилането.
6. Кокосова вода: Хидратира в дълбочина и е богата на електролити, особено калий. Помага за по-лесното усвояване на хранителни вещества.
7. Комбуча: Ферментирал чай с високо съдържание на пробиотици и антиоксиданти. Балансира чревната флора и подкрепя метаболизма.
8. Ябълков оцет: В разредена форма подобрява храносмилането и усвояването на хранителни вещества. Подходящ е за регулиране на чревната флора.
9. Билкови чайове (мента и лайка): Успокояват чревните мускули, намаляват възпалението и облекчават дискомфорта.
10. Вода: Най-простото, но и най-важно „лекарство“. Поддържа оптимално храносмилане и изчистване на токсините.
Ако искате да имате здрави черва и по-добро настроение, добавете тези напитки в ежедневието си. Те са естествен начин да подкрепите тялото и ума си.
