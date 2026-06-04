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Обвиняемият за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг поиска по-лека мярка

Обвиняемият за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг поиска по-лека мярка

4 Юни, 2026 16:59 758 9

  • атв-
  • слънчев бряг-
  • катастрофа

Щял да работи и да дарява пари на пострадалото дете

Обвиняемият за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг поиска по-лека мярка - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Бургаският окръжен съд остави в ареста Никола Бургазлиев - шофьорът на електрическо АТВ, който през август миналата година прегази петима пешеходци на тротоар в курортния комплекс Слънчев бряг. По време на днешното заседание, на което се гледаше мярката му за неотклонение, магистратите прецениха, че няма съществени пропуски в досъдебното производство, които да ограничават правата му.

Месец след инцидента 35-годишната Христина - майка на 4-годишния Мартин, който също беше тежко пострадал и изпадна в кома - почина от нараняванията си. Детето оцеля, но продължава възстановяване с тежки увреждания.

Прокуратурата е повдигнала обвинение за причиняване на смърт при пътнотранспортно произшествие, извършено с евентуален умисъл и след употреба на марихуана.

Защитата поиска връщане на делото за ново разследване, заради пропуснати, по думите им, съществени процесуални нарушения срещу двете страни по делото. А също по-лека мярка за неотклонение от задържане под стража - което прокуратурата смята, че е неоснователно.

Обвиняемият Никола Бургазлиев изрази съжаление и съболезнования пред близките на Христина и Марти. Той поиска прошка в съдебна зала и заяви готовност при промяна на мярката да работи, а средствата да дарява за възстановяването на детето.

Пред Съдебната палата в Бургас се събраха близки на пострадалите и граждани, които настояват за справедлив процес. Сред тях е майката на загиналата Христина - Златка Соколова, която заяви, че семейството „не живее, а просто съществува“ след трагедията.

Адвокатът на близките Георги Радков посочи, че ще бъде поискано максимално наказание, което по закон достига до 20 години или доживотен затвор, като според него квалификацията на деянието изключва редукция на присъдата. По думите му защитата ще настоява съдът да приеме най-тежката правна оценка на случая.

Защитата на обвиняемия ще настоява за по-лека мярка за неотклонение. „Ще пледираме за по-лека мярка, като ще изложим подробни аргументи в подкрепа на парична гаранция или домашен арест“, каза адвокатът на Бургазлиев - Галина Колева.

Пред журналисти бащата на подсъдимия Никола - Георги Бургазлиев, заяви, че очаква справедливо наказание и че синът му не е употребявал наркотици. „Само болен мозък може да каже, че има умисъл. Пробите за наркотици са некоректни. Той няма как да няма вина в случая, но тя не е само негова“, заяви Бургазлиев.

Чичото на пострадалото дете - Юлиан Здравков -съобщи, че 4-годишният Мартин продължава възстановяването си, но има временен застой в напредъка и процедурите му са удължени. По думите на семейството детето остава в процес на лечение и рехабилитация.

Разпоредителното заседание започна в 10:00 часа, като делото ще продължи по общия ред. Няма да се приложи съкратена процедура, при която при признание на вина наказанието да бъде намалено. Преди него близките се събраха на мълчалив протест.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Историк

    10 0 Отговор
    Един контролер в главата и да закриват случая.

    17:14 04.06.2026

  • 2 Ако бяхме

    13 1 Отговор
    Ако бяхме нормална държава, например Китай, този отдавна ще търка нара и да се моли за смъртна присъда

    17:16 04.06.2026

  • 3 Българин

    13 0 Отговор
    „Само болен мозък може да каже, че има умисъл. Пробите за наркотици са некоректни. Той няма как да няма вина в случая, но тя не е само негова“, заяви Бургазлиев.-изключително нагъл тип,заслужава да лежи заедно с лекето,което е създал!!!

    17:25 04.06.2026

  • 4 Бай Хасан

    9 0 Отговор
    Обвиняемият за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг поиска по-лека мярка .по леката мярка моето момче е само смърта и няма да имаш грижи дали днес дали след 10 години все ще се мре най леката мярка е само крушума в тиквата защото тя е виновна за всичко тя нарежда а тялото изпълнява

    17:25 04.06.2026

  • 5 За "катастрофата" с АТВ????

    8 0 Отговор
    За убийството с АТВ ли ставаше дума не разбрах..

    17:28 04.06.2026

  • 6 Абе кой е дал регистрационни номера на

    4 0 Отговор
    АТБ и е разрешил ползването му в курорт като се знае че АТБ е за движение по пресечена местност
    Даже бюрдюра на тротоара не го е спрял а като гледам бюрдюрите на тротоара са ниски и немогат да предотвратят качването на МПС върху тротоара

    17:35 04.06.2026

  • 7 Обективен

    3 0 Отговор
    Коректното заглавие на статията е "Обвиняемият за убийството с АТВ...". Или и до вас достига дългата прокурорска ръчичка? Някой ви беше нарекъл "мисирки", май, помните ли?

    17:39 04.06.2026

  • 8 Тротоарите имат високи бурдюри

    2 0 Отговор
    От времето на каруците и файтоните с цел като се качи кон на тротоара колелото на каруцата или файтона да не може да се качи на тротоара и да спре коня
    Тия хубавци са имали разрешение и са давали под наем АТБ за пресечена местност с висока проходимост да се движи в курорт с предимно пешеходни зони

    17:43 04.06.2026

  • 9 В теория на вероятностите се изчислява

    1 0 Отговор
    Не дали ще стане някое събитие
    А кога ще стане
    От съвкупност от грешки накрая се е случило най лошото

    17:46 04.06.2026