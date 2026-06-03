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Европейският парламент осъди фалшификация на историята между България и Северна Македония

Европейският парламент осъди фалшификация на историята между България и Северна Македония

3 Юни, 2026 18:22 2 192 16

  • станислав-
  • стоянов-
  • възраждане-
  • европейски парламент-
  • европа на обединените нации

Европейският съюз последните години стана изключително идеологизиран, казва евродепутатът Станислав Стоянов

Европейският парламент осъди фалшификация на историята между България и Северна Македония - 1
Снимка: Факти.бг
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Европейският парламент осъди фалшификация на историята между България и Северна Македония. Това стана, след като ЕП прие доклада на ЕК за Република Северна Македония. В доклада има две поправки, касаещи България. За пръв път бе осъдена фалшификация на историята. Това коментира пред ФАКТИ евродепутатът Станислав Стоянов, който е заместник-председател на групата на „Европа на суверените нации“ (ЕСН) в ЕП.

„Историята трябва да се базира на обективни факти. Това става ясно от становището на Европейския парламент, а в документа се коментира протокол 2, който е изключително важен, тъй като е част от Договора за добросъседство. Скопие иска протоколът да бъде изключен, тъй като той разписва много важни ангажименти на РСМ към България и Брюксел в преговорната рамка по пътя към ЕС“, обясни Стоянов.

Както е известно, едно от важните условия за присъединяване на РСМ към ЕС е да впише българското малцинство в Конституцията си, което не се случва. По-рано Стоянов участва в пресконференция на групата в европарламента „Европа на суверените нации“.


„Искаме да ви представим нашите виждания, нашите цели и за какво се бори „Европа на суверените“ нации и какво ни прави по-различни. Това, което най-много искам да подчертая пред вас, е, че ние винаги сме владени от разума, търсим прагматичен подход и търсим решение на многото проблеми, които се натрупват в Европейския съюз последните години. Те са видими за всички. Не мога да не отбележа, че Европейският съюз последните години стана изключително идеологизиран и робува много на различни идеологии, било то е икономически, било то е и геополитически. Ние - от „Европа на суверените нации“, за разлика от този подход, търси прагматизма, търси разумните решения, търсим диалога, търсим дипломацията. Всички много добре знаете, че сме заобиколени от конфликти, от войни. Една от големите войни се случва на нашия континент за голямо съжаление, най-голямата от Втората световна война. От групата на „Европа на суверените нации“ винаги сме призовавали за диалог и за дипломация. И ще продължим да го правим, защото за нас мирът е ценност“, обясни още Стоянов.

„Вече години, ЕС търси решение на проблема, чрез санкции и чрез минимална дипломация, да не кажем никаква, но резултата е видим за всички. Разбира се, съществува и проблема в Близки Изток, който е с различен интензитет, но всички не усещаме икономическите щети върху нас. И не малко са въпросите, които повдигат разумно различни представители на различни браншове, най-вече и в земеделието, но и не само, защото влиянието на този проблем е върху цялата икономика глобално. Какво прави Европа, какво прави Европейския Союз в тази насока, за да реши проблемите… Предизвикателствата са много. Нашия подход е диалог, разговори, дипломация. Искам да кажа също така, че на практика успяхме да постигнем някои много добри резултати до тук, въпреки че сме една от малките групи. Ще спомена само няколко от тях. Имаме много силни резултати в земеделието, където в крайна сметка с наша помощ успяхме да отчетем и да пратим решението за Меркосур за становище в Европейският съд. Разбира се, комисията пък реши да го приложи преждевременно. Но това са неща, които се случват на европейско ниво. В крайна сметка ние взехме правилната позиция и поискахме становище от Европейският съд. С наша помощ успяхме да приемем в Европейския парламент и новите правила за по отношение на миграцията, които позволяват ускорено връщане на нелегалните мигранти извън Европейския съюз“, добави Стоянов на пресконференцията на групата в европарламента „Европа на суверените нации“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 историк

    37 1 Отговор
    Македонците и за африканският съюз НЕ са !!

    18:31 03.06.2026

  • 2 Хаха

    28 2 Отговор
    Защо с македонците се разбирам без преводач?

    Коментиран от #3

    18:32 03.06.2026

  • 3 Кочо

    7 24 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    Оти си македонец!

    18:35 03.06.2026

  • 4 Сатана Z

    1 17 Отговор
    Освободителното движение в Македония никога не се е водило за да могат да се присъединят към България.Границите ще ги видите на снимката:

    Коментиран от #14

    18:41 03.06.2026

  • 5 Хаяско

    9 4 Отговор
    Скопие наш

    18:41 03.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 1111

    17 0 Отговор
    И така и не се разбра какво точно е фалшифицирано в историята. Следователно е фалшифицирана цялата история...

    18:56 03.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сегашното

    13 0 Отговор
    ръководство на РСМ / контролирано и направлявано от Белград/ само губи времето на българите и албанците в тази държава

    18:59 03.06.2026

  • 11 Един

    13 0 Отговор
    Зарежете тези дървени кратуни. Нека си ги трошат по каменните чукари на някогашното българско царство. И когато шиптарите ги превземат, сърбите ще погребат последния северняк.

    19:01 03.06.2026

  • 12 Червената шапчица

    12 0 Отговор
    На седмия ден от Сътворението Адам пита Господ:
    - Боже, кой лежи под ябълката?
    - А бе, някакъв македонец, аз тук го заварих...🤗

    19:05 03.06.2026

  • 13 Приятно изненадан

    8 0 Отговор
    Хм, това ако е вярно, звучи като ли че е в интерес на България и българската позиция относно преговорния процес с РСМ.
    Изглежда, че инатенето и твърдоглавието на македонистите от Вардаро имат обратен ефект в Брюксел!
    Времето работи за България! Само търпение, последователност и дипломатичност!
    "Со кротко и со благо.... пък там, където не може -и со малко кьотек.. "

    19:26 03.06.2026

  • 14 Милчо Лаков

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Националната идея е сбъркана от началото.Екзархията включва цялата територия населени с българи,но това не се харесва на гърците и сърбите,които вече са свободни.Ясно е,че никой не иска голяма и силна България,даже руснаците.Защо от София,ген.Гурко не потегля към Скопие?Сигурно е щял да ги освободи за два дни...Харесвам думите на Т.Икономов,който е искал след победата над Сърбия,да завземем Македония,пък каквото ще да става.

    19:28 03.06.2026

  • 15 БЮРМ/FYROM

    9 1 Отговор
    Измислената, смешна и бутафорна "държава" севернамакедония е изчадие на Коминтерна, но Югославия и Съветския съюз отдавна не съществуват. Зомбирани, промити мозъци. Кресливи и злобни, руско-сръбски мекерета. Фалшификатори и крадци на история, език и култура. БЮРМаджии-безродници.

    p.s. Факти, не ми трийте поста.

    19:28 03.06.2026

  • 16 Перо

    1 0 Отговор
    След срещата с Антонио Коща, премиерът на РСМ е дал изявление, че политиката на правителството не се влияе от посещения на ръководни представители на ЕС и ще следва своята политика /т.е., че няма да се съобрази с казаното му/. Понеже Мицкоски е “македонист”, син на еврейка и сърбин, добре знае какво е на сръбски “Баш ни е брига”. Проблемът, че твърдоглавието и самоналагането на вето касае целия народ на РСМ и го наказва! Не допуска референдум, при който глас народен е глас божи! На тази жега хората висят по 5 ч. на гръцката граница заради него за годишен “одмор”, за процедурни регистрации, при посещения на страни от ЕС и това ще трае с десетилетия! Пълно дърво и простотия!

    20:10 03.06.2026

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