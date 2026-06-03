Европейският парламент осъди фалшификация на историята между България и Северна Македония. Това стана, след като ЕП прие доклада на ЕК за Република Северна Македония. В доклада има две поправки, касаещи България. За пръв път бе осъдена фалшификация на историята. Това коментира пред ФАКТИ евродепутатът Станислав Стоянов, който е заместник-председател на групата на „Европа на суверените нации“ (ЕСН) в ЕП.

„Историята трябва да се базира на обективни факти. Това става ясно от становището на Европейския парламент, а в документа се коментира протокол 2, който е изключително важен, тъй като е част от Договора за добросъседство. Скопие иска протоколът да бъде изключен, тъй като той разписва много важни ангажименти на РСМ към България и Брюксел в преговорната рамка по пътя към ЕС“, обясни Стоянов.

Както е известно, едно от важните условия за присъединяване на РСМ към ЕС е да впише българското малцинство в Конституцията си, което не се случва. По-рано Стоянов участва в пресконференция на групата в европарламента „Европа на суверените нации“.





„Искаме да ви представим нашите виждания, нашите цели и за какво се бори „Европа на суверените“ нации и какво ни прави по-различни. Това, което най-много искам да подчертая пред вас, е, че ние винаги сме владени от разума, търсим прагматичен подход и търсим решение на многото проблеми, които се натрупват в Европейския съюз последните години. Те са видими за всички. Не мога да не отбележа, че Европейският съюз последните години стана изключително идеологизиран и робува много на различни идеологии, било то е икономически, било то е и геополитически. Ние - от „Европа на суверените нации“, за разлика от този подход, търси прагматизма, търси разумните решения, търсим диалога, търсим дипломацията. Всички много добре знаете, че сме заобиколени от конфликти, от войни. Една от големите войни се случва на нашия континент за голямо съжаление, най-голямата от Втората световна война. От групата на „Европа на суверените нации“ винаги сме призовавали за диалог и за дипломация. И ще продължим да го правим, защото за нас мирът е ценност“, обясни още Стоянов.



„Вече години, ЕС търси решение на проблема, чрез санкции и чрез минимална дипломация, да не кажем никаква, но резултата е видим за всички. Разбира се, съществува и проблема в Близки Изток, който е с различен интензитет, но всички не усещаме икономическите щети върху нас. И не малко са въпросите, които повдигат разумно различни представители на различни браншове, най-вече и в земеделието, но и не само, защото влиянието на този проблем е върху цялата икономика глобално. Какво прави Европа, какво прави Европейския Союз в тази насока, за да реши проблемите… Предизвикателствата са много. Нашия подход е диалог, разговори, дипломация. Искам да кажа също така, че на практика успяхме да постигнем някои много добри резултати до тук, въпреки че сме една от малките групи. Ще спомена само няколко от тях. Имаме много силни резултати в земеделието, където в крайна сметка с наша помощ успяхме да отчетем и да пратим решението за Меркосур за становище в Европейският съд. Разбира се, комисията пък реши да го приложи преждевременно. Но това са неща, които се случват на европейско ниво. В крайна сметка ние взехме правилната позиция и поискахме становище от Европейският съд. С наша помощ успяхме да приемем в Европейския парламент и новите правила за по отношение на миграцията, които позволяват ускорено връщане на нелегалните мигранти извън Европейския съюз“, добави Стоянов на пресконференцията на групата в европарламента „Европа на суверените нации“.