Opel Insignia остава в историята за неопределено време

Германската марка Opel беше на броени крачки от грандиозно завръщане в сегмента на големите и луксозни автомобили с директен наследник на емблематичната Insignia, но неочаквани вътрешни сътресения в мениджмънта на Stellantis нанесоха съкрушителен удар върху проекта. Автомобилният гигант реши в последния момент да смени приоритетите в своето огромно портфолио, изземвайки готовите технологични чертежи от дизайнерите в Рюселсхайм и прехвърляйки ги в ръцете на френските колеги от Peugeot. Този стратегически ход оставя бъдещето на флагмана в пълна безтегловност и попарва надеждите на почитателите на марката за скорошна премиера в премиум класа.

След като последната класическа Insignia слезе от поточната линия през 2022 година, германските инженери не си губиха времето и веднага се захванаха с проектирането на изцяло нов високотехнологичен наследник. Тъй като Opel се профилира като едно от остриетата на Stellantis по отношение на мащабната електрификация, новият модел се подготвяше изцяло в духа на зеления преход. Първите сериозни следи за визията на бъдещия автомобил даде впечатляващата концептуална линия Manta, чието последно превъплъщение бе показано пред публика на автосалона в Мюнхен през 2023 г. Макар и далеч от масово производство, тази студия демонстрира вълнуваща визуална ДНК – дръзка смесица между динамичен кросоувър и аеродинамичен лифтбек със силно снижен силует.

Пътят на разработката обаче се оказа осеян с тръни, което доведе до неколкократни отлагания през изминалите години, а това време бе използвано за фундаментална промяна в самата философия на колата. Първоначалната идея за агресивен и спортно ориентиран високопроходим модел постепенно еволюира в посока на максимална практичност, насочена към модерното семейство. Първите изтекли графични изображения на преобразения модел загатнаха за архитектура, която силно наподобява бъдещата електрифицирана Skoda Octavia, съчетавайки високия просвет на модерните SUV возила с функционалния обем на класическо комби. Проектът изглеждаше напълно сигурен и непоклатим, като неговото присъствие в средносрочните планове бе официално потвърдено в презентационните документи по време на Деня на инвеститорите на Stellantis, според които пазарният дебют трябваше да се случи до две години.

Всичко обаче се преобърна с главата надолу след мащабните рокади по върховете на автомобилния алианс. Новият управленски екип, оглавяван от Антонио Филоса, наложи коренно различен и доста по-прагматичен курс на развитие, залагайки изцяло на масови и ценово достъпни модели, способни да генерират огромни обеми от продажби за Opel. В тази нова финансова реалност издръжката на скъп и нишов флагман бе обявена за икономически неоправдана, а цялата програма бе моментално замразена. Източници от завода в Рюселсхайм споделят, че готовият физически макет на колата в момента събира прах в тайните хангари на компанията, а шансовете за неговото възкресяване изглеждат нищожни, като не е изключено проектът скоро да бъде окончателно прекратен.

Най-голямата ирония в ситуацията е, че колосалният труд на германските специалисти няма да отиде на боклука, а ще бъде капитализиран от френската страна в концерна. Сходни стилистични похвати и концептуални детайли вече изплуваха в тайните планове на Peugeot, което се очертава като големия печеливш от новата подредба на картите. Французите възнамеряват да използват германската база, за да изградят разкошен Shooting Brake, предназначен да наследи залязващото Peugeot 508. Очаква се бъдещият френски флагман да стъпи върху авангардната мултиенергийна платформа STLA One, която ще му осигури достъп до пълна гама от силови агрегати – от конвенционални меки хибриди до изцяло електрически версии, включително и модификации с допълнителен бензинов генератор за удължаване на автономния пробег.