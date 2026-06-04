Геолози смятат, че са открили мястото на Едемската градина от Библията

Геолози представиха ново откритие, което хвърля светлина върху древната история на река, спомената в Библията. Изследването на р. Ефрат разкрива досега неизвестни подробности за формирането на водния път, свързан с Едемската градина, където според Библията са живели Адам и Ева.

Реката, която играе ключова роля както в библейската традиция, така и в развитието на древните цивилизации в Месопотамия, дълго време е представлявала мистерия за учените. Сега международен екип успя да реконструира развитието ѝ, използвайки сеизмично сканиране, спътникови наблюдения, геоложко картографиране и анализ на седиментни депозити, погребани под Средиземно море.

Two ancient river systems that once discharged into a partially dried-out eastern Mediterranean Sea merged to form the modern Euphrates River in Western Asia, according to research in Nature Geoscience. https://t.co/XDgGTgbqOC pic.twitter.com/WXiY7HlWm3 — Nature Portfolio (@NaturePortfolio) June 2, 2026

Анализът показва, че преди около 1,6 милиона години днешният Ефрат се е формирал чрез сливане на две древни реки – Палео-Мурат и Палео-Карасу, които първоначално са текли отделно през територии на съвременна Турция и Сирия. По-ранни етапи на тези реки датират преди 16,5 милиона години за Палео-Мурат и между 8,6 и 5,9 милиона години за Палео-Карасу. В този период водите на двете реки са се вливали в редица отделени езера южно от Северноанадолския разлом.

Междувременно, преди около 5,3 милиона години, геоложки промени в региона на Средиземно море, включително частично изсушаване поради ограничената връзка с Атлантическия океан при Гибралтар, предизвикват ускорена ерозия и увеличаване на седиментния поток към морето. Тези събития, комбинирани с тектонични движения, водят до внезапни наводнения от разкъсани езера в Анатолийското плато, които вероятно формират големи геоложки депозити, като Handere и Nahr Menashe. Подобни процеси са засечени и по крайбрежието на Либия в гигантския древен речен фен Еосахаби.

Mystery of the #Bible's Garden of #Eden river finally solved in major #geological discovery

The #Euphrates River is named in #Genesis as one of four waterways flowing from the Garden of Eden, the paradise where Adam and Eve are said to have lived. pic.twitter.com/n6UsUlvtTc — Hans Solo (@thandojo) June 3, 2026

Древната река Ефрат се оформя окончателно чрез сливането на Палео-Мурат и Палео-Карасу, започвайки да тече към Персийския залив. Днешният воден път, с дължина около 1 900 мили, е дългата река в Западна Азия, която минава през Плодородния полумесец – регион, смятан за люлка на цивилизацията, където се развиват първите човешки общества като шумерите и асирийците преди около 6 000 години.

Новото изследване, публикувано в списание Nature Geoscience на 1 юни, предоставя най-подробната до момента реконструкция на еволюцията на Ефрат, проследявайки как геоложките и климатични събития през милиони години са оформили реката, която играе централна роля както в историята на човечеството, така и в библейските предания.