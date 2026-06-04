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Геолози смятат, че са открили мястото на Едемската градина от Библията

Геолози смятат, че са открили мястото на Едемската градина от Библията

4 Юни, 2026 16:58 872 5

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  • едемска градина-
  • библия-
  • река ефрат-
  • откритие

Учените изследвали и мястото, където предполагат, че е протичала река Ефрат

Геолози смятат, че са открили мястото на Едемската градина от Библията - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Геолози представиха ново откритие, което хвърля светлина върху древната история на река, спомената в Библията. Изследването на р. Ефрат разкрива досега неизвестни подробности за формирането на водния път, свързан с Едемската градина, където според Библията са живели Адам и Ева.

Реката, която играе ключова роля както в библейската традиция, така и в развитието на древните цивилизации в Месопотамия, дълго време е представлявала мистерия за учените. Сега международен екип успя да реконструира развитието ѝ, използвайки сеизмично сканиране, спътникови наблюдения, геоложко картографиране и анализ на седиментни депозити, погребани под Средиземно море.

Анализът показва, че преди около 1,6 милиона години днешният Ефрат се е формирал чрез сливане на две древни реки – Палео-Мурат и Палео-Карасу, които първоначално са текли отделно през територии на съвременна Турция и Сирия. По-ранни етапи на тези реки датират преди 16,5 милиона години за Палео-Мурат и между 8,6 и 5,9 милиона години за Палео-Карасу. В този период водите на двете реки са се вливали в редица отделени езера южно от Северноанадолския разлом.

Междувременно, преди около 5,3 милиона години, геоложки промени в региона на Средиземно море, включително частично изсушаване поради ограничената връзка с Атлантическия океан при Гибралтар, предизвикват ускорена ерозия и увеличаване на седиментния поток към морето. Тези събития, комбинирани с тектонични движения, водят до внезапни наводнения от разкъсани езера в Анатолийското плато, които вероятно формират големи геоложки депозити, като Handere и Nahr Menashe. Подобни процеси са засечени и по крайбрежието на Либия в гигантския древен речен фен Еосахаби.

Древната река Ефрат се оформя окончателно чрез сливането на Палео-Мурат и Палео-Карасу, започвайки да тече към Персийския залив. Днешният воден път, с дължина около 1 900 мили, е дългата река в Западна Азия, която минава през Плодородния полумесец – регион, смятан за люлка на цивилизацията, където се развиват първите човешки общества като шумерите и асирийците преди около 6 000 години.

Новото изследване, публикувано в списание Nature Geoscience на 1 юни, предоставя най-подробната до момента реконструкция на еволюцията на Ефрат, проследявайки как геоложките и климатични събития през милиони години са оформили реката, която играе централна роля както в историята на човечеството, така и в библейските предания.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Танев

    0 0 Отговор
    зА окало 4 хиляди години, ММесопотамската далина е натрупала 7 метра наноси. Така че не боравете с милиони години. Лошото е, че самата Библия - Ветхия завет смесва Потопите, този в Месопотамската долина преди 9 хиляди години и Ноевия потоп, станал преди повече от 2 милиарда години.

    17:14 04.06.2026

  • 2 Запознат

    1 0 Отговор
    Градината е в Израел 🇮🇱🇮🇱🇮🇱

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  • 3 Сакън,

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    Евреите сега ще се наточат и нея да си “върнат”, нали смятат, че всичко библейско им е бащини! Що хора ще изтрепят…

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  • 4 Прометей с гащи от Скопие

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  • 5 Йосиф

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    17:41 04.06.2026