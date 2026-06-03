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Владислав Панев за новия особен управител на "Лукойл": Имам информация, че е в добри приятелски връзки с премиера Радев

Владислав Панев за новия особен управител на "Лукойл": Имам информация, че е в добри приятелски връзки с премиера Радев

3 Юни, 2026 18:39 1 579 20

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  • българия

България е 11-ата страна в ЕС със свръхдефицит, няма от какво да се страхуваме

Владислав Панев за новия особен управител на "Лукойл": Имам информация, че е в добри приятелски връзки с премиера Радев - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„В момента около 10 държави от ЕС са в процедура по свръхдефицит. България е 11-ата, няма от какво дас е страхуваме. Ситуацията с бюджета е трудна, но не катастрофална или апокалиптична“, каза в „Лице в лице“ по бТВ Владислав Панев, депутат от "Демократична България".

По думите му на някои от другите 10 държави дефицитът им е много по-голям от този на България.

По отношение на смяната на особения търговски управител на "Лукойл" Румен Спецов с Евгени Симеонов, Панев коментира: "Всяко правителство има право да си назначава хора, на които вярва. Моята информация за новия особен управител Евгени Симеонов е, че има добри приятелски връзки с премиера Радев. Тепърва ще видим каква е неговата квалификация".

„Причината, поради която ЕК сега ни поставя в тази процедура, е, че според нейните данни вероятно дефицитът за 2026 г. ще бъде над 4%. Всичко е в ръцете на сегашното правителство, което трябва да представи и приеме бюджет с дефицит до 3% - или с разходите за отбрана малко по-висок, така че да отговаряме на тези изисквания и да отпадне процедурата по мониторинг“, обясни Панев.

Що се отнася до дефицита от 7,4%, който днес Гълъб Донев обяви, той припомни, че двама от заместниците на финансовия министър бяха служебни министри в някои от кабинетите на тогавашния президент Румен Радев.

„Те и тогава обявяваха такива бомбастични данни за бюджетния дефицит от 6, 7 и повече процента, които след това се оказваха не толкова верни. Накрая държавата финишираше с нормален дефицит от около 3%“, каза депутатът от „Демократична България“.

„Струва ми се, че управляващите прекаляват с апокалиптичните картини, за да се изкарат след това герои, като публикуват по-нисък дефицит и да кажат, че са свършили много неща от храброст“, смята Владислав Панев.

Според него има и много по-лош сценарий да вкарат в Народното събрание дефицит от 5-6%.

„Такъв дефицит е нещо много лошо, защото освен че задлъжнява бъдещите поколения със заеми, означава и ръст на инфлацията“, поясни депутатът от „Демократична България“.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    10 10 Отговор
    И този е от Димитровградската задруга на Копринков

    18:44 03.06.2026

  • 2 А бе

    19 3 Отговор
    Охранен с-и-чо пак ли ще хапваш евтини кебапчета

    18:44 03.06.2026

  • 3 Дориана

    23 5 Отговор
    Румен Спецов наистина трябваше да бъде сменен , защото е кадър на Борисов и Пеевски. Смяната беше очаквана.Не само той, всички кадри на служители зависими от Борисов и Пеевски трябва да бъдат сменени.

    Коментиран от #10, #15

    18:45 03.06.2026

  • 4 а сега де

    18 4 Отговор
    Теменужка таборетката днес рече, че си няма идея от къде е тоя дефицит, а най смешното е че според Евростад дефицита от 3,5 е от 2025г. което ще рече, че не е трябвало да ни приемат в еврозоната.

    Коментиран от #6

    18:46 03.06.2026

  • 5 Какъв

    11 1 Отговор
    да е ? И винаги на държавна ясла ! "Компетент" !

    18:46 03.06.2026

  • 6 Тя е обиграна

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "а сега де":

    толкова много , че за личен интерес на майка си лельо вика !

    18:47 03.06.2026

  • 7 Реалист

    16 4 Отговор
    Абе умньо , в какви връзки да бъде . Ти би ли се доверил на непозната личност , ако ще носиш цялата отговорност за действията му ??? Тея псевдополитици носят главите на магистралките.

    Коментиран от #8

    18:55 03.06.2026

  • 8 Ъхъ

    13 4 Отговор

    До коментар #7 от "Реалист":

    Може би този педофил е очаквал да бъде назначен някой заклет враг на Радев!😂😂

    18:59 03.06.2026

  • 9 Ха ХаХа

    15 1 Отговор
    Вижте тлъстата тиква да този чобанин

    19:00 03.06.2026

  • 10 Сатана Z

    2 7 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Спецов е сменен със "зелен" активист какъвто е Панев.Екологът“ е бивш служител на Иво Прокопиев ,топлата връзка между него и летеца.Милиомер покрай "зелените проекти" ,които еко терористите спряха през годините.А това е само върха на сладоледа.

    19:03 03.06.2026

  • 11 Иван

    7 1 Отговор
    Аман от грозници......

    19:04 03.06.2026

  • 12 Иван Грозни

    12 1 Отговор
    И аз имам информация, че си голяма гув.о щото си личи ама не показваш информаторите щото си ги измисляте от завист. Оставете хората да работят, а не да крадат. Видяхме каква демокрация родихте през годините.Сега ще имате правото на демократично да говорите.

    19:10 03.06.2026

  • 13 Мда

    7 1 Отговор
    Зеления талибан , как закръгли бузки след като стана депутат! Колко дадохме на Украйна може ли някой да каже и колко забогатяха министри и депутати покрай помощи и война???

    19:15 03.06.2026

  • 14 Демек

    2 1 Отговор
    ОркоФил!

    19:21 03.06.2026

  • 15 КзББ и ДП

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Новия поне е учил нещо а не е фитнес инструктор

    Коментиран от #19

    19:27 03.06.2026

  • 16 идиоти вън

    3 0 Отговор
    А информация за Спецов чия приятелка е имаш ли????

    19:28 03.06.2026

  • 17 Лост

    4 0 Отговор
    Защо бе Панев? Атанасов и Мирчев от какъв кръг са?За тях какви сведения имаш?

    19:37 03.06.2026

  • 18 Така е

    2 0 Отговор
    Всеки гледа да намърда негов човек.За съжаление така е във всички свери.

    19:50 03.06.2026

  • 19 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "КзББ и ДП":

    Той и Румен е учил и има висше образование.Всичко е наши и ваши във БГ за съжаление.

    19:53 03.06.2026

  • 20 Яшар

    1 0 Отговор
    С Ено Пеев ли да е или с Ена тиква ли ...Панев излагаш са !

    20:10 03.06.2026

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