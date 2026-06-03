Владислав Панев за новия особен управител на "Лукойл": Имам информация, че е в добри приятелски връзки с премиера Радев

„В момента около 10 държави от ЕС са в процедура по свръхдефицит. България е 11-ата, няма от какво дас е страхуваме. Ситуацията с бюджета е трудна, но не катастрофална или апокалиптична“, каза в „Лице в лице“ по бТВ Владислав Панев, депутат от "Демократична България".
По думите му на някои от другите 10 държави дефицитът им е много по-голям от този на България.
По отношение на смяната на особения търговски управител на "Лукойл" Румен Спецов с Евгени Симеонов, Панев коментира: "Всяко правителство има право да си назначава хора, на които вярва. Моята информация за новия особен управител Евгени Симеонов е, че има добри приятелски връзки с премиера Радев. Тепърва ще видим каква е неговата квалификация".
„Причината, поради която ЕК сега ни поставя в тази процедура, е, че според нейните данни вероятно дефицитът за 2026 г. ще бъде над 4%. Всичко е в ръцете на сегашното правителство, което трябва да представи и приеме бюджет с дефицит до 3% - или с разходите за отбрана малко по-висок, така че да отговаряме на тези изисквания и да отпадне процедурата по мониторинг“, обясни Панев.
Що се отнася до дефицита от 7,4%, който днес Гълъб Донев обяви, той припомни, че двама от заместниците на финансовия министър бяха служебни министри в някои от кабинетите на тогавашния президент Румен Радев.
„Те и тогава обявяваха такива бомбастични данни за бюджетния дефицит от 6, 7 и повече процента, които след това се оказваха не толкова верни. Накрая държавата финишираше с нормален дефицит от около 3%“, каза депутатът от „Демократична България“.
„Струва ми се, че управляващите прекаляват с апокалиптичните картини, за да се изкарат след това герои, като публикуват по-нисък дефицит и да кажат, че са свършили много неща от храброст“, смята Владислав Панев.
Според него има и много по-лош сценарий да вкарат в Народното събрание дефицит от 5-6%.
„Такъв дефицит е нещо много лошо, защото освен че задлъжнява бъдещите поколения със заеми, означава и ръст на инфлацията“, поясни депутатът от „Демократична България“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
18:44 03.06.2026
2 А бе
18:44 03.06.2026
3 Дориана
Коментиран от #10, #15
18:45 03.06.2026
4 а сега де
Коментиран от #6
18:46 03.06.2026
5 Какъв
18:46 03.06.2026
6 Тя е обиграна
До коментар #4 от "а сега де":толкова много , че за личен интерес на майка си лельо вика !
18:47 03.06.2026
7 Реалист
Коментиран от #8
18:55 03.06.2026
8 Ъхъ
До коментар #7 от "Реалист":Може би този педофил е очаквал да бъде назначен някой заклет враг на Радев!😂😂
18:59 03.06.2026
9 Ха ХаХа
19:00 03.06.2026
10 Сатана Z
До коментар #3 от "Дориана":Спецов е сменен със "зелен" активист какъвто е Панев.Екологът“ е бивш служител на Иво Прокопиев ,топлата връзка между него и летеца.Милиомер покрай "зелените проекти" ,които еко терористите спряха през годините.А това е само върха на сладоледа.
19:03 03.06.2026
11 Иван
19:04 03.06.2026
12 Иван Грозни
19:10 03.06.2026
13 Мда
19:15 03.06.2026
14 Демек
19:21 03.06.2026
15 КзББ и ДП
До коментар #3 от "Дориана":Новия поне е учил нещо а не е фитнес инструктор
Коментиран от #19
19:27 03.06.2026
16 идиоти вън
19:28 03.06.2026
17 Лост
19:37 03.06.2026
18 Така е
19:50 03.06.2026
19 Ами
До коментар #15 от "КзББ и ДП":Той и Румен е учил и има висше образование.Всичко е наши и ваши във БГ за съжаление.
19:53 03.06.2026
20 Яшар
20:10 03.06.2026