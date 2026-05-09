Нарколог посочи признаците на битовия алкохолизъм

Трудно е да се разбере, че близък човек страда от битов алкохолизъм, тъй като това е ранна, латентна форма на пристрастяване, твърди наркологът Роман Устинов.

Той обясни, че има определени признаци, които не бива да се пренебрегват.

„Първо, човек ще използва всяко извинение, за да пие, било то празници, края на работната седмица, срещи с приятели, стрес или житейски предизвикателства. Второ, той продължава да работи и остава социално активен, но кръгът от интересите и хобитата му забележимо се свива“, обясни Устинов.

Освен това, човек със зависимост не се смята за алкохолик, но реагира категорично на всички коментари от близки, предлагайки разнообразни, според него, убедителни аргументи: „Мога да спра да пия по всяко време, просто така стоят нещата в момента“, „Пия само за да подобря настроението си, за да спя, за да облекча стреса.“

„Външният вид се променя, например, кожата става по-груба, появяват се зачервяване и подуване, очите често се зачервяват, човекът става по-малко взискателен към облеклото и хигиената си, а раздразнителността, избухливостта и тревожността също се увеличават“, обясни Устинов.

Според специалиста по зависимости, обичайният алкохолизъм се проявява чрез постепенно увеличаване на консумираното количество, загуба на контрол върху количеството и пиене на повече от планираното. Това може да включва и случайни пропуски в паметта за събития, случили се в нетрезво състояние, т. нар. алкохолни палимпсести, както и появата на малки сутрешни напитки за подобряване на състоянието и склонност към пиене насаме или криене на питието.

„Това състояние може да продължи много години, карайки пациента и неговите близки да вярват, че консумацията на алкохол не е наистина проблематична, а просто нормален вариант, и времето, когато зависимостта все още може да бъде преодоляна, често е загубено“, добави Устинов.