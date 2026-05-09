Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Здраве »
Медицина »
Нарколог посочи признаците на битовия алкохолизъм

Нарколог посочи признаците на битовия алкохолизъм

9 Май, 2026 07:57, обновена 9 Май, 2026 08:05 2 093 16

  • алкохолизъм-
  • зависимости

Пиещият винаги намира причина и извинение за консумацията на спиртни напитки

Нарколог посочи признаците на битовия алкохолизъм - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трудно е да се разбере, че близък човек страда от битов алкохолизъм, тъй като това е ранна, латентна форма на пристрастяване, твърди наркологът Роман Устинов.

Той обясни, че има определени признаци, които не бива да се пренебрегват.

„Първо, човек ще използва всяко извинение, за да пие, било то празници, края на работната седмица, срещи с приятели, стрес или житейски предизвикателства. Второ, той продължава да работи и остава социално активен, но кръгът от интересите и хобитата му забележимо се свива“, обясни Устинов.

Освен това, човек със зависимост не се смята за алкохолик, но реагира категорично на всички коментари от близки, предлагайки разнообразни, според него, убедителни аргументи: „Мога да спра да пия по всяко време, просто така стоят нещата в момента“, „Пия само за да подобря настроението си, за да спя, за да облекча стреса.“

„Външният вид се променя, например, кожата става по-груба, появяват се зачервяване и подуване, очите често се зачервяват, човекът става по-малко взискателен към облеклото и хигиената си, а раздразнителността, избухливостта и тревожността също се увеличават“, обясни Устинов.

Според специалиста по зависимости, обичайният алкохолизъм се проявява чрез постепенно увеличаване на консумираното количество, загуба на контрол върху количеството и пиене на повече от планираното. Това може да включва и случайни пропуски в паметта за събития, случили се в нетрезво състояние, т. нар. алкохолни палимпсести, както и появата на малки сутрешни напитки за подобряване на състоянието и склонност към пиене насаме или криене на питието.

„Това състояние може да продължи много години, карайки пациента и неговите близки да вярват, че консумацията на алкохол не е наистина проблематична, а просто нормален вариант, и времето, когато зависимостта все още може да бъде преодоляна, често е загубено“, добави Устинов.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    13 1 Отговор
    като почне крадеца на праскови по бнт просто настръхвам и ми става едно приятно и носталгично. направо се пренасям 40 г назад на бузлуджа или в пионерския лагер

    Коментиран от #7, #8

    08:06 09.05.2026

  • 2 1488

    26 9 Отговор
    Победителите празнуват "Денят на победата".

    Победените "Денят на Европа".

    Коментиран от #3, #5

    08:06 09.05.2026

  • 3 Мдада...

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Двете страни на една монета...

    08:16 09.05.2026

  • 4 Голема

    5 4 Отговор
    Грешка - въобще не се извинявам! Пийвамм си с кеф, и после яздят с още по голям кеф! По добре 99 години така, отколкото 100, без пиене и яздене!

    08:18 09.05.2026

  • 5 1488

    1 7 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    ти ще празнуваш с Циклон-В под душовете

    08:19 09.05.2026

  • 6 Къде е Анализа ?

    7 2 Отговор
    За Причините !

    За Алкохолизма !

    Където се крие !

    И Начина !

    За неговото Преодоляване ?

    Коментиран от #9

    08:19 09.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Нищо Ново Ли Не Роди ?

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "кой мy дpeмe":

    Тая !

    Проклета !

    Страна !

    08:22 09.05.2026

  • 9 Най-новите причини за алкохолизъм са

    9 2 Отговор

    До коментар #6 от "Къде е Анализа ?":

    неспирните празненства и резкото ни забогатяване, които са следствие от натикването ни в "клуба на богатите".

    Коментиран от #11

    08:22 09.05.2026

  • 10 За битовия алкохолизъм разбрахме

    6 0 Отговор
    A, как стои въпросът с обществения алкохолизъм? 👆

    08:23 09.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Георги Илиев Митев

    6 0 Отговор
    Ето още един признак за битов алкохолизъм, който "изисква" даващите пари за подкупи да добавят и алкохол за подкупи.

    08:26 09.05.2026

  • 13 Киселова

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "шото ти го нагикват":

    - Ах, и аз не спирам да пия, и все го чакам това натикване...

    08:28 09.05.2026

  • 14 Кокорел, ти ли си?

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "шото ти го нагикват":

    Когато хората са щастливи, празнуват, а когато празнуват, се черпят с алкохол и си казват "наздраве!"... но за теб явно щастието е да ти го натикват отзaд.

    И е нормално при 1 300 000 муньовци изобщо да не схваащте иронията в горе написаното!

    08:35 09.05.2026

  • 15 Лекар

    1 2 Отговор
    8-12 хиляди бунгарета умират годишно от цироза! Майка България се пречиства от 💩

    08:41 09.05.2026

  • 16 Дзак

    1 0 Отговор
    От болната глава на здравата!

    08:56 09.05.2026