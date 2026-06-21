До 75% от жените над 70 г. страдат от инконтиненция

Между 30 и 50 процента от жените са се сблъсквали с неволно изпускане на урина – така наречената инконтиненция - в даден период от живота си. Проблемът е по-разпространен при жените над 50 години, като в още по-напреднала възраст, над 70 години, може да засегне до 75 процента от жените, показват различни проучвания. Важно е да се знае, че има лечение, и да се търси медицинска помощ, обясни в интервю за Хоризонт доц. Николай Халачев, началник на Клиниката по урология в Медицинския институт на МВР.

Неволното изпускане на урина се проявява най-често при физическо усилие – кашляне, кихане, вдигане на нещо тежко, разказва доц. Николай Халачев, цитиран от БНР. Другата проява е чрез внезапен порив за уриниране, който не може да бъде контролиран. Възможна е и комбинация от тези две форми. При по-възрастните хора на преден план излиза инконтиненцията при физическо усилие. Освен възрастта, фактори, които правят определени жени по-уязвими, са наднорменото тегло и тютюнопушенето, обяснява специалистът-уролог.

Доц. Халачев призовава всяка жена, която се е сблъскала с този проблем, да потърси медицинска помощ.

При тежките форми на инконтиненция жените имат нужда от постоянно използване на абсорбиращи подложки, а при най-тежките те не могат да стигнат до тоалетната, тъй като в изправено положение на тялото урината изтича.

След предприето лечение критичният период е първият месец, разказва още доц. Халачев.