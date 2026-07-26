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Между репресиите на талибаните, глада и синтетичната дрога: Нарко адът под моста Пул-е Сухта

Между репресиите на талибаните, глада и синтетичната дрога: Нарко адът под моста Пул-е Сухта

26 Юли, 2026 09:21, обновена 26 Юли, 2026 09:32 987 8

  • афганистан-
  • наркомани-
  • талибани

Мястото в Кабул, където хиляди наркомани живеят сред отпадъци, безнадеждност и насилствени акции за принудително лечение

Между репресиите на талибаните, глада и синтетичната дрога: Нарко адът под моста Пул-е Сухта - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Печално известният мост Пул-е-Сухта в западната част на афганистанската столица Кабул продължава да бъде символ на хуманитарна катастрофа.

Въпреки мащабните и често насилствени акции за прочистване, предприети от талибаните, районът остава притегателен център за хора с тежка наркотична зависимост, според доклади на разследващи журналисти.

Илюзията за прочистване и суровата реалност

След завръщането си на власт де факто правителството обяви война на опиума. По данни на разследване на медията BBC, талибаните залавят стотици мъже под моста и ги транспортират принудително в центрове за рехабилитация.

Условията в тези лагери обаче са описвани като спартански и сурови. Зависимите преминават през 45-дневен детокс без адекватна медицинска помощ. Докладите на правозащитната организация Zan Times потвърждават, че липсата на дългосрочна терапия води до масово връщане на пациентите обратно под моста веднага след освобождаването им.

„Връщаме се тук, защото нямаме друг живот“: Гласове от дъното

Местните лекари, които се опитват да помагат на терен с ограничени ресурси, описват ситуацията като критична. „Тези хора не са престъпници, те са болни. Без психологическа подкрепа и икономическа интеграция, детоксът е просто временно мъчение“, споделя пред хуманитарни работници д-р Ахмад, афганистански психиатър, лекуващ зависимости в Кабул.

Самите обитатели на Пул-е-Сухта разказват за порочния кръг на оцеляването. „Бият ни, затварят ни, но когато ни пуснат, ние нямаме домове, нямаме работа, семействата ни се срамуват от нас. Връщаме се тук, под моста, защото нямаме друг живот“, разказва 28-годишният Тарик, който е пристрастен от пет години и вече три пъти е преминал през лагерите на режима.

Новата заплаха: Възходът на синтетичната дрога

Проблемът се задълбочава от променящия се наркопазар в региона. Последният официален доклад на Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC), публикуван от ReliefWeb, алармира за опасна тенденция: докато производството на традиционния хероин спада поради забраните, употребата на синтетични наркотици, най-вече метамфетамин (известен като „кристален мет“), отбелязва шокиращ ръст. Тези вещества са по-евтини за производство, изключително агресивни към психиката и бързо превръщат Пул-е-Сухта в огнище на нова вълна от зависимости.

Международният отзвук и ролята на ООН

Международната общност и агенциите на ООН се намират в тежка дипломатическа и хуманитарна дилема. От една страна, те остро осъждат методите на талибаните, нарушаващи основни човешки права. От друга страна, спирането на чуждестранните помощи след 2021 г. лиши страната от работеща здравна система. Световната здравна организация, цитирана на официалния си портал WHO EMRO, продължава да поддържа ограничен брой центрове за лечение на зависимости и мобилни екипи. ООН настоява за финансиране на програми, базирани на доказани медицински практики, но отказът на режима да сътрудничи по международните стандарти блокира мащабната помощ.

Животът под Пул-е-Сухта остава затворен кръг от бедност, стигма и липса на алтернативи, превръщайки съоръжението в паметник на една нерешена човешка трагедия в сърцето на Кабул.

Между репресиите на талибаните, глада и синтетичната дрога: Нарко адът под моста Пул-е Сухта


Афганистан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ма квой туй нящо ве?

    4 4 Отговор
    Тма не доде ли американската демокрация?

    Коментиран от #5

    09:35 26.07.2026

  • 2 007 лиценз ту кил

    4 1 Отговор
    И какво сега, ще ги местим под мостовете на Рейн и Сена ли?

    09:37 26.07.2026

  • 3 Абе

    2 1 Отговор
    Тиа талибаните щом не моат са опраат с тиа пустиня ци, не знам вие къ шъ са оприте.

    09:38 26.07.2026

  • 4 Тик- Ток

    6 3 Отговор
    Хората си живееха добре ,докато не дойде САЩ и им донесе свобода и демокрация

    09:40 26.07.2026

  • 5 Абе

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ма квой туй нящо ве?":

    Ней бе, они бегаа сас врътолетите и оставиа талибаните да са опраат.

    Коментиран от #8

    09:40 26.07.2026

  • 6 Абе да бе

    2 1 Отговор
    Тези снимки са направени с ИИ.

    09:44 26.07.2026

  • 7 ясно

    4 2 Отговор
    ето каде ще си изкара старините зеленски

    09:54 26.07.2026

  • 8 така беше

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Абе":

    но избягаха след 20г налагане на демокрация … така че ето ти резултата

    09:55 26.07.2026