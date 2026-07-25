Формата и състоянието на корема разкриват важни детайли за здравословното състояние

През летния сезон на повече почивки, отпуски, ол инклузив и глезотии, когато често се отдаваме на повече храна, алкохол и по-малко движение много хора забелязват първо промяната около талията. Натрупването на мазнини около корема не е само естетичен проблем. То може да показва повишено количество висцерална мастна тъкан, разположена около черния дроб, панкреаса, червата и други вътрешни органи. Този тип затлъстяване е свързан с по-висок риск от диабет тип 2, сърдечносъдови заболявания, инсулт и мастна чернодробна болест.

Т.нар. бирен корем не се причинява единствено от бирата. Редовната употреба на алкохол обаче може да допринесе за натрупването му, тъй като алкохолните напитки съдържат значително количество енергия и често се комбинират с калорични храни. Световната здравна организация подчертава, че употребата на алкохол е свързана и с чернодробни, сърдечни и онкологични заболявания, както и с проблеми на психичното здраве.

Прост тест показва риска от коремно затлъстяване

Индексът на телесната маса, познат като BMI, остава широко използван метод за оценка на теглото. Той се изчислява, като килограмите се разделят на ръста в метри, повдигнат на квадрат.

При възрастните стойности между 18,5 и 24,9 обикновено се определят като нормално тегло, между 25 и 29,9 като наднормено тегло, а резултат от 30 нагоре като затлъстяване.

BMI обаче не показва къде се намират мазнините и не разграничава мастната от мускулната маса. Поради това човек с добре развита мускулатура може да попадне в категорията на наднорменото тегло, без да има прекомерно количество телесни мазнини.

По-точна допълнителна информация дава съотношението между талията и ръста. Препоръката е лесна за запомняне:

Обиколката на талията трябва да бъде под половината от височината.

При човек с ръст 175 сантиметра това означава талия под около 87,5 сантиметра. Съотношение между 0,5 и 0,59 вече е свързано с повишен здравен риск, според актуалните насоки на британския Национален институт за здраве и качество на грижите.

Как правилно да измерим талията

Измерването се прави с обикновен шивашки метър. Той трябва да бъде поставен хоризонтално около тялото, приблизително по средата между долния край на ребрата и горната част на таза.

Коремът не бива да бъде прибран. Измерва се след нормално издишване, без метърът да притиска кожата.

Получената обиколка се разделя на ръста, като и двете стойности трябва да бъдат в една и съща мерна единица. Например:

Талия 92 см ÷ ръст 175 см = 0,53

Този резултат показва повишено количество мазнини около средната част на тялото и е основание за оценка на останалите рискови фактори като кръвно налягане, кръвна захар и холестерол.

Методът е най-полезен при хора с BMI под 35. При бременност, определени заболявания или значителни промени във формата на тялото е необходима индивидуална медицинска преценка.

Защо висцералните мазнини са по-опасни

Подкожните мазнини се намират непосредствено под кожата и могат да бъдат захванати с пръсти около корема, бедрата или ханша. Те също допринасят за наднорменото тегло, но обикновено носят по-малък метаболитен риск от висцералната мастна тъкан.

Висцералните мазнини са разположени по-дълбоко в коремната кухина. Те са биологично активни и отделят мастни киселини и възпалителни вещества, които могат да нарушат чувствителността към инсулина, обмяната на холестерола и контрола на кръвното налягане.

Това обяснява защо двама души с еднакво тегло и BMI могат да имат различен здравен риск. Човек с т.нар. ябълковидна фигура, при която мазнините са концентрирани около талията, обикновено е изложен на по-висок риск от човек с крушовидно разпределение около бедрата и ханша.

Съществуват и хора, които изглеждат слаби, но имат значително количество мазнини около вътрешните органи. Това състояние понякога се описва с английското съкращение TOFI, или „слаб отвън, с мазнини отвътре“.

Алкохолът не е единствената причина за бирен корем

Коремното затлъстяване се развива, когато в продължителен период организмът получава повече енергия, отколкото изразходва. Бирата и другите алкохолни напитки могат да ускорят процеса, но значение имат и:

храненето с много калорични и силно преработени продукти;

подсладените напитки;

липсата на движение;

недостатъчният сън;

хроничният стрес;

генетичната предразположеност;

възрастта и хормоналните промени.

Алкохолът осигурява около 7 килокалории на грам, което е близо до енергийната стойност на мазнините. Организмът дава приоритет на разграждането му, а използването на мазнини като източник на енергия временно се забавя. След употреба на алкохол често се увеличава и приемът на солени, мазни или сладки храни.

Мъжете и жените натрупват мазнини различно

Преди менопаузата естрогенът насърчава отлагането на повече мазнини около ханша и бедрата. Мъжете по-често ги натрупват в коремната област.

След менопаузата спадът на естрогена може да промени разпределението на мазнините при жените. Талията понякога се увеличава дори без значителна промяна на теглото. Това е една от причините сърдечносъдовият и метаболитният риск да се покачват през средната възраст.

Тези закономерности са общи и не се отнасят еднакво за всеки човек. Генетиката, физическата активност, храненето и съществуващите заболявания също имат съществена роля.

Как се намаляват висцералните мазнини

Висцералната мастна тъкан обикновено реагира сравнително добре на устойчиви промени в начина на живот. Не е възможно мазнините да бъдат намалени само от определена част на тялото чрез коремни упражнения.

Най-ефективен е комбинираният подход:

поне 150 минути умерена физическа активност седмично, например бързо ходене, колоездене или плуване;

силови упражнения поне два пъти седмично;

повече зеленчуци, плодове, бобови храни и пълнозърнести продукти;

достатъчно белтъчини от риба, яйца, млечни продукти, постно месо или растителни източници;

ограничаване на алкохола, сладките напитки и силно преработените храни;

редовен сън и контрол на хроничния стрес.

Световната здравна организация препоръчва на възрастните най-малко 150 минути умерено движение седмично като част от превенцията на наднорменото тегло и свързаните с него заболявания.

Дори умерено намаляване на телесното тегло може да подобри кръвното налягане, кръвната захар, липидния профил и състоянието на черния дроб. По-важно от бързото отслабване е промените да могат да бъдат поддържани дългосрочно.

Кога е необходима консултация с лекар

Увеличената талия е особено значима при наличие на високо кръвно налягане, повишена кръвна захар, висок холестерол, силно хъркане, дневна сънливост или фамилна обремененост за диабет и сърдечни заболявания.

Личният лекар може да назначи изследвания на кръвната захар, чернодробните показатели и липидния профил. При необходимост се оценяват още рискът от сънна апнея и наличие на метаболитно свързана мастна чернодробна болест.

Кантарът показва общото тегло, но не и разпределението на мазнините. Затова намаляването на талията може да бъде важен знак за подобряване на здравето дори когато промяната в килограмите е сравнително малка.