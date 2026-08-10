Учени откриха неочаквана връзка между кафето и здравето на черния дроб

Редовната консумация на кафе може да бъде свързана с по-нисък риск от цироза, рак на черния дроб и смърт вследствие на чернодробни заболявания. Това показва мащабно ново проучване на учени от медицинския център Cedars-Sinai в САЩ, публикувано през 2026 г. в списание Clinical Gastroenterology and Hepatology.

Изследователите са анализирали данните на 354 957 участници от UK Biobank, които в началото на наблюдението не са страдали от цироза или хепатоцелуларен карцином. Здравословното им състояние е проследявано средно в продължение на 13 години.

Резултатите показват ясна връзка между по-високата консумация на кафе и по-ниската честота на тежки чернодробни заболявания. При хората, които пиели пет или повече чаши дневно, рискът от цироза бил с 32% по-нисък, рискът от рак на черния дроб – с 47% по-нисък, а вероятността от смърт, свързана с чернодробно заболяване – с 42% по-ниска в сравнение с хората, които не пиели кафе.

Ползите се наблюдават и при по-малки количества

Учените подчертават, че резултатите не означават, че хората трябва да започнат да пият по пет или повече кафета дневно. Благоприятни зависимости са установени дори при една-две чаши, като според изследователите най-силно изразени са около три-четири чаши на ден.

Особено интересен е фактът, че сходни резултати са наблюдавани както при обикновеното, така и при безкофеиновото кафе. Това предполага, че кофеинът вероятно не е единственото вещество, което стои зад потенциалния защитен ефект.

Какво се случва в самия черен дроб

Проучването се отличава от много по-ранни анализи с това, че учените не са разглеждали единствено диагнозите на участниците.

При близо 29 000 души са анализирани и магнитно-резонансни изследвания на черния дроб. Хората, които консумирали повече кафе, имали средно по-ниски показатели за натрупване на мазнини и желязо в органа, както и по-слабо изразени признаци на фиброза и възпаление.

Отделно са изследвани хиляди протеини в кръвта на повече от 44 000 участници. Анализът показал различия в белтъци, свързани с нормалната функция на чернодробните клетки, възпалението и процесите на образуване на съединителна тъкан при фиброза.

Именно тези резултати дават на учените нови насоки за възможните биологични механизми, чрез които кафето би могло да влияе върху черния дроб.

Не става дума само за кофеина

Фактът, че подобна връзка е установена и при безкофеиновото кафе, насочва вниманието към останалите естествени вещества в напитката.

Авторите смятат, че различни съединения в кафето могат да въздействат върху процеси, свързани с възпалението и образуването на белези в чернодробната тъкан. Следващата задача пред учените е да определят кои точно компоненти могат да бъдат отговорни за наблюдаваните ефекти.

Кафето не е лечение

Специалистите предупреждават, че изследването е наблюдателно. Това означава, че показва силна връзка между консумацията на кафе и по-добрите показатели за здравето на черния дроб, но не може да докаже категорично, че именно кафето предотвратява заболяванията.

Учените не препоръчват хора, които не пият кафе, да започват да го правят единствено с цел защита на черния дроб. За хората, които харесват напитката и я понасят добре, умерената консумация – особено без големи количества захар и други добавки – може да бъде част от здравословния начин на живот.

Основните мерки за предпазване на черния дроб остават поддържането на здравословно тегло, редовната физическа активност, ограничаването на алкохола и контролът върху кръвната захар, кръвното налягане и холестерола.