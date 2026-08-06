Лекари посочиха три ключови фактора, които могат да отложат деменцията с близо 13 години

Поддържането на нормално кръвно налягане, предотвратяването или добрият контрол на диабета и отказът от тютюнопушене в средна възраст са свързани с близо 13 допълнителни години живот без деменция. Това показва мащабно американско изследване, публикувано в медицинското списание Neurology.

Учени от NYU Langone Health са анализирали данните на 12 409 души без деменция, чиято средна възраст в началото на наблюдението е била 56 години. Участниците са проследени средно в продължение на 26 години, като през този период 3008 от тях са развили деменция.

Хората без високо кръвно налягане, диабет и навик да пушат са живели средно 30,1 години след началото на проучването, без да получат диагноза деменция. При участниците и с трите рискови фактора този период е бил около 17,5 години. Разликата е приблизително 12,6 години.

Резултатите не доказват, че избягването на тези три фактора със сигурност ще предотврати заболяването. Проучването установява статистическа връзка, но не може да потвърди пряка причинно-следствена зависимост. Кръвното налягане, диабетът и тютюнопушенето са били оценени еднократно, което означава, че последващите промени в здравето и навиците на участниците не са отчетени изцяло.

Защо здравето на сърцето влияе върху мозъка

Високото кръвно налягане може постепенно да увреди малките кръвоносни съдове в мозъка и да увеличи риска от инсулт и съдова деменция. Продължително повишената кръвна захар също засяга съдовете, насърчава възпалителни процеси и може да наруши нормалната работа на мозъчните клетки.

Тютюнопушенето допълнително уврежда съдовата система, намалява снабдяването на тъканите с кислород и повишава опасността от образуване на кръвни съсиреци. Световната здравна организация посочва високото кръвно налягане, диабета и пушенето сред факторите, които увеличават риска от деменция.

„Резултатите показват, че хората трябва активно да ограничават тези фактори още в средна възраст като стратегия за запазване на мозъчното здраве“, заявява ръководителят на изследването д-р Джоузеф Кореш от NYU Langone Health.

Жените в проучването са живели по-дълго без деменция от мъжете при еднакъв брой рискови фактори. Сред участниците с хипертония, диабет и тютюнопушене периодът без деменция е бил средно 18,1 години при жените и 16,6 години при мъжете. Изследователите са установили и разлики между отделните групи от населението, които вероятно отразяват неравенства в достъпа до профилактика и лечение.

Данните подкрепят по-широкото научно заключение, че част от случаите на деменция могат да бъдат предотвратени или отложени. Комисията на медицинското списание The Lancet изчислява, че до 45% от случаите по света са свързани с потенциално повлияващи се фактори, сред които високо кръвно налягане, тютюнопушене, диабет, висок холестерол, физическа неактивност, загуба на слух и социална изолация.

Специалистите препоръчват редовно измерване на кръвното налягане, профилактични изследвания на кръвната захар, отказ от цигарите и обсъждане на установените отклонения с лекар. Нито една отделна мярка не гарантира защита от деменция, но доброто съдово здраве в средна възраст може да намали риска и да удължи годините, прекарани без когнитивно увреждане.