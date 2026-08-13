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Можете ли да ядете банани всеки ден? Диетолозите дадоха отговор

Можете ли да ядете банани всеки ден? Диетолозите дадоха отговор

13 Август, 2026 13:44 1 521 15

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  • калий

Един банан дневно може спокойно да бъде част от балансираното хранене

Можете ли да ядете банани всеки ден? Диетолозите дадоха отговор - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бананите са сред най-популярните плодове и за повечето здрави хора няма причина да бъдат изключвани от ежедневното меню. Диетолозите посочват, че един банан дневно може спокойно да бъде част от балансираното хранене, стига общият хранителен режим да е разнообразен.

Средно голям банан съдържа около 110 калории, 28 грама въглехидрати, 3 грама фибри и приблизително 450 милиграма калий. Плодът осигурява още витамин B6, витамин C, магнезий и манган.

Какво се случва, ако ядете банан всеки ден

Едно от основните предимства на бананите е съдържанието на калий – минерал, който участва в регулирането на кръвното налягане, мускулните съкращения и работата на нервната система. Хранителен режим, богат на калий и беден на натрий, се свързва с по-добър контрол на кръвното налягане.

Фибрите в бананите подпомагат нормалното храносмилане и чувството за ситост. Един средно голям плод осигурява около 3 грама фибри, което е полезен принос към препоръчителния дневен прием.

Бананите могат да бъдат подходящ избор и преди или след физическо натоварване, тъй като доставят лесно усвоими въглехидрати и калий. Изследвания показват, че те могат да бъдат ефективен източник на енергия при продължителни упражнения.

Един банан на ден достатъчен ли е?

Специалистите подчертават, че няма „магическо“ количество. Един банан дневно е разумна порция за повечето хора, но плодът не трябва да измества останалите плодове и зеленчуци.

Разнообразието е важно, защото различните растителни храни осигуряват различни витамини, минерали и биоактивни вещества. Данни, цитирани от Harvard Health, сочат, че приемът на общо около пет порции плодове и зеленчуци дневно е свързан с най-големи ползи за здравето.

Кога трябва да внимавате с бананите

Въпреки ползите им, ежедневната консумация не е еднакво подходяща за всички.

Хората с хронично бъбречно заболяване или с медицински състояния, при които организмът трудно регулира нивата на калий, трябва да обсъдят количеството богати на калий храни с лекар или диетолог.

Внимание е необходимо и при прием на някои лекарства, които могат да повишават нивата на калий в кръвта.

При диабет бананите не са забранени, но количеството и зрелостта им трябва да се съобразят с общия прием на въглехидрати. Зрелият банан съдържа около 15 грама естествено срещащи се захари, затова комбинирането му с източник на белтъчини или мазнини – например кисело мляко или ядки – може да направи храненето по-балансирано.

По-зелени или по-зрели банани?

Степента на узряване също има значение. При по-зелените банани по-голяма част от въглехидратите са под формата на устойчиво нишесте. С узряването значителна част от него постепенно се превръща в захари, което прави плода по-сладък и по-мек.

Затова хората, които следят внимателно кръвната си захар, могат да предпочитат по-слабо узрели банани.

Изводът на специалистите

За здрав човек ежедневното хапване на един банан обикновено е безопасно и може да бъде полезно. Плодът осигурява калий, фибри и редица витамини и минерали, но най-добрият подход остава разнообразното хранене.

Диетолозите съветват бананите да бъдат част от меню, в което присъстват и други плодове, зеленчуци, пълнозърнести продукти, източници на белтъчини и полезни мазнини, вместо да се разчита на един конкретен плод за осигуряване на необходимите хранителни вещества.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ама как така?

    13 6 Отговор
    Нали за това скачахме 89та, да има банани всеки ден

    Коментиран от #3, #10

    13:45 13.08.2026

  • 2 Мюмюн

    10 4 Отговор
    да ви приличам на маймуна?

    13:49 13.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Трол

    5 3 Отговор
    Аз обича яде банана.

    13:51 13.08.2026

  • 5 демоКРАДец

    10 6 Отговор
    можем и вече 36 години ги ядем всеки ден, само дето бананите са кожени.

    Коментиран от #8

    13:53 13.08.2026

  • 6 това са статии за идиоти

    15 0 Отговор
    не ми трябва някой да ми казва мога ли или немога да ям банани всеки ден!!!

    13:56 13.08.2026

  • 7 Чико от Порто Роко

    7 2 Отговор
    Банана е много полезен, и щедро черпя жените всеки ден! Казват, че много го обичали...

    Коментиран от #9

    13:56 13.08.2026

  • 8 за тебе

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "демоКРАДец":

    и кожени патлиджани

    14:08 13.08.2026

  • 9 Надява се,че черпиш само

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Чико от Порто Роко":

    пълнолетни

    14:13 13.08.2026

  • 10 Ко речи?

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ама как така?":

    Смешник! Имаше много по-важни неща от бананите. А те просто си дойдоха от самосебеси.

    14:20 13.08.2026

  • 11 Тираджия

    3 4 Отговор
    Ето това е демокрация - плодове ( банани) всеки ден!! Другите ( кожените) ги имахме и преди 1989, при това почти безплатно.....

    14:21 13.08.2026

  • 12 Частна Република България

    7 1 Отговор
    Ох,банана,ах,банана. Нали затова скачахме. Всеки ден да има банани. Яжте сега .37 години вече има банани всеки,ден,всеки,час.

    14:22 13.08.2026

  • 13 Всеядна

    3 0 Отговор
    Ама всичко ядем ма Венелинче.
    И веничката ще ти изпапкам 😀

    14:32 13.08.2026

  • 14 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Нали затова ни наричат “бананова” държава.

    14:45 13.08.2026

  • 15 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Бананите са много важни ,от как ги има свободно 🤔🤔🤔🤔колко ни стана външния дълг ????!!!

    15:39 13.08.2026