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Изследване откри, че виаграта има неочаквани ползи за онкоболните

Изследване откри, че виаграта има неочаквани ползи за онкоболните

6 Август, 2026 18:01 1 692 6

  • виагра-
  • лекарство-
  • рак-
  • онкоболни-
  • тумор-
  • холестерол

Ново изследване установява, че силденафилът може да затруднява образуването на метастази чрез блокиране на достъпа на раковите клетки до холестерол

Изследване откри, че виаграта има неочаквани ползи за онкоболните - 1
Снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Силденафилът, активната съставка във Viagra, може да ограничава способността на раковите клетки да се разпространяват към други органи. Това показва ново изследване на учени от израелския Институт „Вайцман“, публикувано в научното списание Cancer Research.

Медикаментът е познат най-вече като лечение на еректилна дисфункция и белодробна артериална хипертония. Той блокира ензима фосфодиестераза тип 5, известен като PDE5, и повишава нивата на сигналната молекула cGMP, която подпомага разширяването на кръвоносните съдове.

Новото проучване открива и различен ефект. Повишените нива на cGMP се свързват с белтъка NPC1, който пренася холестерол в клетките. Така холестеролът остава задържан в клетъчни структури, наречени лизозоми, и става по-трудно достъпен за други функции.

Това е важно, защото раковите клетки използват холестерола за изграждане на клетъчните си мембрани, производство на енергия и придвижване извън първичния тумор. При ограничен достъп до него тяхната способност да мигрират и да образуват метастази намалява в лабораторни условия и при животински модели.

Учените са изследвали човешки и миши ракови клетки, генетични модели и здравни данни, събирани в продължение на около 20 години от приблизително пет милиона души в израелската система Clalit Health Services. Анализът на медицинските досиета е установил по-добра преживяемост сред онкологични пациенти, приемали силденафил, особено когато медикаментът е бил комбиниран със статини.

Статините намаляват производството на холестерол, а силденафилът ограничава придвижването му вътре в клетките. Според изследователите тази комбинация може да атакува едновременно два източника на холестерол, необходими на туморните клетки. Засега обаче това е научна хипотеза, която трябва да бъде проверена в контролирани клинични изпитвания.

Резултатите не означават, че Viagra лекува рак или че пациентите трябва да приемат силденафил самоволно. Част от експериментите са извършени върху клетки и животни, а данните при хора са наблюдателни. Те показват връзка, но не доказват, че медикаментът е причина за по-добрата преживяемост.

Не е установено също кои видове рак биха се повлияли най-добре, каква доза би била необходима и дали комбинацията със статини е безопасна при различните онкологични терапии. Силденафилът може да взаимодейства с други лекарства и е опасен при едновременен прием с нитрати за сърдечни заболявания заради риск от рязко спадане на кръвното налягане.

Изследването открива възможен нов подход за ограничаване на метастазите чрез промяна на обмяната на холестерола в раковите клетки. Необходими са клинични изпитвания, преди силденафилът или комбинацията му със статини да могат да бъдат разглеждани като част от противораково лечение.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Има

    11 0 Отговор
    И други ползи! Сега в жегата, пия по две виагри преди лягане! Така винаги чаршафа ми стои на една педя и седем пръста над тялото, и ми е хладно!

    18:05 06.08.2026

  • 2 Някоя си

    6 0 Отговор
    Да се придържаме към основните ползи!

    18:08 06.08.2026

  • 3 Анонимна

    5 0 Отговор
    Има и вреди. На позната тъпкача и умрял от виагра! Беше много зле, защото се е случило докато е бил върху нея.

    18:16 06.08.2026

  • 4 Мюмюн

    3 0 Отговор
    ковчегът не мое се затвори, черен хумор

    18:35 06.08.2026

  • 5 Дядо

    3 0 Отговор
    Много е вредно. Бабата на сека пенсия ми купува по две, и ме изнудва да я таковам. На мене ич не ми се ще, но не мога да се оправдая, че не ми става.

    18:45 06.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.