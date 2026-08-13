Лекар обясни колко време се възстановяват белите дробове след отказване от цигарите

Белите дробове започват да се възстановяват почти веднага след отказването от тютюнопушенето, но няма един конкретен срок, след който организмът може да се смята за напълно „изчистен“. Скоростта на възстановяване зависи от продължителността и интензивността на пушенето, възрастта и наличието на хронични белодробни заболявания.

Според актуалните данни на Американската белодробна асоциация още между втората седмица и третия месец след спирането на цигарите белодробната функция започва да се подобрява.

Какво се случва през първите дни?

Промените започват много по-рано, отколкото повечето пушачи предполагат. Около 12–24 часа след последната цигара нивото на въглероден оксид в кръвта се връща към нормалното, което позволява на организма да пренася кислород по-ефективно.

Британската Национална здравна служба посочва, че след около 72 часа бронхите започват да се отпускат, поради което дишането при някои хора става по-леко.

В първите седмици е възможно кашлицата временно да се усили. Това не означава непременно, че състоянието на белите дробове се влошава. Американската белодробна асоциация обяснява, че при някои хора са необходими седмици, докато белите дробове постепенно изчистват натрупаната слуз.

Между 2 седмици и 3 месеца

Това е периодът, в който подобрението започва да става по-осезаемо. Кръвообращението се подобрява, а белодробната функция започва постепенно да се възстановява.

Физическото натоварване може да се усеща по-лесно, а задъхването при ходене или изкачване на стълби постепенно да намалее.

След 3 до 9 месеца

Именно през този период обикновено настъпва едно от най-забележимите подобрения.

Според NHS кашлицата, хриповете и проблемите с дишането намаляват, а белодробната функция може да се подобри с до около 10%.

Американските центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC) дават сходна времева рамка: в периода между 1 и 12 месеца след отказването кашлицата и задухът постепенно намаляват.

А кога белите дробове се възстановяват напълно?

На този въпрос няма универсален отговор.

При човек без сериозно хронично белодробно увреждане значително функционално подобрение може да настъпи още през първите месеци. Част от измененията, причинени от продължително пушене обаче, могат да бъдат необратими – особено ако вече са се развили заболявания като хронична обструктивна белодробна болест или емфизем.

Затова отказването от цигарите не означава, че след определен брой месеци белите дробове задължително стават идентични с тези на човек, който никога не е пушил. Въпреки това прекратяването на тютюнопушенето спира постоянната експозиция на токсичните вещества в цигарения дим и постепенно намалява риска от редица заболявания.

Рискът от рак намалява години наред

Възстановяването не приключва, когато кашлицата и задухът изчезнат.

По данни на CDC около 10–15 години след отказването допълнителният риск от рак на белия дроб спада приблизително наполовина в сравнение с този при човек, който продължава да пуши.

Това показва, че организмът продължава да печели от отказването от тютюна години след последната цигара.

Най-важният извод на специалистите е, че няма момент, в който да е „твърде късно“ човек да спре да пуши. Отказването от цигарите на всяка възраст подобрява здравето и намалява риска от свързани с тютюнопушенето заболявания.