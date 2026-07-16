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Летните вируси през 2026 г.: Как да различим симптомите и да се предпазим бързо

Летните вируси през 2026 г.: Как да различим симптомите и да се предпазим бързо

16 Юли, 2026 14:26 515 5

  • летни вируси-
  • стомашни неразположения-
  • съвети-
  • как да се предпазим

Кои са най-честите ентеровируси на плажа и какви са съветите на Световната здравна организация (СЗО) за бързо възстановяване

Летните вируси през 2026 г.: Как да различим симптомите и да се предпазим бързо - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

През лятото заедно с вълните и слънцето идват и нежеланите стомашни неразположения. Противно на схващането, че боледуваме само през зимата, медицинските статистики показват сериозен пик на инфекциите през юли и август. Научете как да разпознаете опасностите и кои са най-ефективните методи за превенция.

Кои са основните виновници за стомашния дискомфорт?

През топлите месеци най-активни са ентеровирусите и ротавирусите. Според официалните данни на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, тези патогени се разпространяват изключително лесно чрез мръсни ръце, недопечена храна и замърсена морска или басейнова вода.

Основните симптоми включват:

  • Внезапно гадене и последващо повръщане
  • Остра диария, водеща до бързо обезводняване
  • Субфебрилна температура (между 37.2 и 38 градуса)
  • Обща отпадналост и силни болки в мускулите

Влиянието на климатичните промени през 2026 г.

Последните доклади на Световната метеорологична организация и проучвания в медицинското списание "The Lancet" алармират, че необичайно високите летни температури в Европа удължават живота на вирусите върху открити повърхности. Това прави градския транспорт, заведенията за бързо хранене и обществените плажове основни огнища на зараза.

Как да се предпазим: Насоки от здравните експерти

Министерството на здравеопазването и СЗО съветват да спазваме строга лична хигиена, за да спасим почивката си. Ето златните правила за безопасно лято:

  • Честа дезинфекция: Мийте ръцете със сапун за поне 20 секунди или използвайте антисептични гелове с над 60% алкохол.
  • Безопасна храна: Избягвайте консумацията на улична храна, която е стояла на слънце, особено морски дарове и сосове с майонеза.
  • Хидратация със сертифицирана вода: Пийте само бутилирана или пречистена вода. Избягвайте кубчета леб от съмнителни източници.

Кога трябва да потърсим лекар?

В повечето случаи симптомите преминават за 2 до 3 дни с прием на пробиотици, рехидратиращи разтвори и лека диета. Националният институт по здравеопазване обаче предупреждава, че ако симптомите продължат повече от 48 часа без подобрение, или ако се появят признаци на тежка дехидратация (сухота в устата, липса на уриниране), незабавно трябва да се потърси специализирана медицинска помощ. Особено уязвими са малките деца и възрастните хора.


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