Лавров проведе серия от срещи в Ню Йорк

Руският външен министър Сергей Лавров проведе поредица от двустранни срещи в Ню Йорк в рамките на седмицата на високо равнище на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН. През последните часове той разговаря с външните министри на Индия, Казахстан и Иран, като на дневен ред са били двустранните отношения, войната в Украйна и кризите в Близкия изток.

На 25 септември Лавров се срещна с индийския си колега Субраманьям Джайшанкар. Според руското външно министерство двамата са обсъдили ключови въпроси от руско-индийското сътрудничество, графика на предстоящите контакти, украинския конфликт и ситуацията в Близкия изток. Те са потвърдили намерението си да продължат координацията между Москва и Ню Делхи в ООН, Г-20 и БРИКС.

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Срещата започна с кратък обмен пред журналисти, след което разговорът продължи при закрити врата. „Отдавна не сме се виждали“, каза Лавров на Арагчи в началото на отделната им среща, проведена в Ню Йорк в нощта срещу 25 септември.

Разговори за Иран и Ормузкия проток

На разговорите между Лавров и иранския външен министър Абас Арагчи са били обсъдени последните развития около Иран, напрежението в Близкия изток и руско-иранските двустранни договорености. Иранското външно министерство съобщи, че двамата са обменили мнения и за преговорите за Ормузкия проток, както и за уреждането на конфликта между Иран и САЩ. Руската страна е подчертала, че дипломатическото решение остава единственият път за преодоляване на кризата.

Акцент върху отношенията с Казахстан

На 25 септември Лавров разговаря и с казахстанския външен министър Мухтар Тлеуберди. Срещата е била посветена на състоянието и перспективите пред казахстанско-руското сътрудничество, изпълнението на договорености, постигнати на високо равнище, и актуални регионални и международни въпроси. Двете страни са потвърдили интереса си към по-нататъшното укрепване на отношенията на стратегическо партньорство и съюзничество.

В рамките на посещението си в Ню Йорк Лавров се срещна още с генералния директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси, с президента на Сърбия Александър Вучич и с външния министър на Обединените арабски емирства Абдула бин Заид ал Нахаян. С Гроси са обсъдени Запорожката атомна електроцентрала и иранската ядрена програма, а с представителите на Сърбия и ОАЕ – регионални и двустранни въпроси.

По-рано, на 23 септември, Лавров разговаря и с държавния секретар на САЩ Марко Рубио в кулоарите на Общото събрание на ООН. На 26 септември руският външен министър трябва да представи позицията на Москва в общия дебат на форума.

Източници: Интерфакс, РБК, Анадолска агенция