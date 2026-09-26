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Украински дрон уби семейна двойка в автомобил край Белгород
  Тема: Украйна

Украински дрон уби семейна двойка в автомобил край Белгород

26 Септември, 2026 05:50, обновена 26 Септември, 2026 05:55 453 3

  • шебекино-
  • атака с дрон-
  • курска област-
  • белгородска област

39-годишен руснак е ранен при атака с дрон в Шебекино

Украински дрон уби семейна двойка в автомобил край Белгород - 1
Снимка: Аргументы и факты
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В село Зозули, Борисовски район, Белгородска област, семейна двойка, намираща се в автомобил, загина в резултат на атака с украински дрон, съобщи пресслужбата на регионалната оперативна група.

„В село Зозули, Борисовски район, дрон с FPV контрол удари автомобил. Мъжът и жената починаха на място от нараняванията си. Изказваме искрените си съболезнования на техните семейства и приятели. Колата е повредена“, се казва в изявлението.

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В село Грузское частна къща се запали след атака с дрон. В село Дмитриевка, Ракитянски район, експлозия на дрон с FPV повреди ремарке на камион. В село Пролетарски атаката счупи прозорците на частна къща и повреди автомобил.

39-годишен жител на Курска област е ранен при атака с дрон срещу автомобил в Шебекино, Белгородска област. Това съобщи губернаторът на Курска област Александър Хинштейн.

„Дрон атакува автомобил в Шебекино, в който се намирал 39-годишен мъж. По-късно той сам се е обърнал към Курската областна болница“, посочи Хинштейн в публикация в платформата „Макс“.

Лекарите са установили слепи осколъчни рани по лицето. По данни, разпространени от руските медии, пострадалият не е приет в болница и ще бъде наблюдаван амбулаторно. За други ранени или за допълнителни щети при инцидента не са съобщени данни.

Източници: Взгляд, Московский комсомолец, Лента новостей Курска


Русия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доказателството че урките са

    4 3 Отговор
    Фашаги...

    06:02 26.09.2026

  • 2 Уффф

    5 2 Отговор
    Укро нацистите не могат да ударят военни обекти и затова удрят по мирните хора.

    06:02 26.09.2026

  • 3 Соломон

    2 2 Отговор
    Убити са не от украински дрон.А от движухата на Путин

    06:27 26.09.2026

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