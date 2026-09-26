12 жертви на тайфуна Дужуан в Япония, четирима са в неизвестност

Броят на жертвите от тайфуна Дужуан, който премина покрай централното тихоокеанско крайбрежие на Япония на 20 септември, нарасна до 12, съобщи NHK.

Повечето от жертвите са загинали при свлачища, докато други са се удавили в потопените си автомобили, заклещени в ниско разположени райони. Още четирима души все още са в неизвестност.

Според последните данни над 360 образователни институции, включително държавни и частни училища, в седем японски префектури, включително Токио, са били повредени от тайфуна.

В префектура Чиба, съседна на Токио, наводненията продължиха няколко дни в много райони, причинявайки значителни щети на земеделските земи и повреждайки приблизително 1000 домове. В град Нарита, където се намира едноименното международно летище на Токио, наводнение унищожи уникална ферма за отглеждане на декоративни многоцветни шарани, като над 100 000 риби бяха отнесени от наводненията от езерата.

Нов тайфун наближава страната

Тайфунът „Суриге“ се движи към южната част на японската префектура Окинава, като според прогнозата постепенно ще се усилва. Към сутринта центърът му е южно от островите Рюкю, движи се на север-северозапад с около 15 км/ч, а атмосферното налягане в центъра е 996 хектопаскала. Максималната постоянна скорост на вятъра е 25 м/с, а поривите достигат 35 м/с.

Японската метеорологична агенция прогнозира системата да се развива над топлите води южно от Окинава. Очаква се „Суриге“ да достигне тайфунна сила около 27 септември, а най-голямата му интензивност да бъде между 28 и 29 септември. След преминаването край Рюкю прогнозираният курс е на североизток над морето южно от Япония. Хонконгската обсерватория предупреди: „Суриге постепенно ще се усилва и ще се насочи към района на островите Рюкю днес и утре, след което ще завие на североизток.“

Окинава може да остане под влияние няколко дни

Заради бавното движение на циклона въздействието върху Окинава може да продължи няколко дни. Очакват се силен вятър, проливни валежи и опасно вълнение по южните японски острови. Към този момент няма потвърждение, че „Суриге“ ще премине директно над Токио или ще навлезе на сушата на Хонсю. Прогнозните карти показват движение на системата над морето южно от Япония, като точният маршрут и силата ѝ могат да се променят.

Източници: Уедърнюз, Джапан Таймс