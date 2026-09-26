Новини
Свят »
Япония »
12 жертви на тайфуна Дужуан в Япония, четирима са в неизвестност

12 жертви на тайфуна Дужуан в Япония, четирима са в неизвестност

26 Септември, 2026 05:43, обновена 26 Септември, 2026 05:48 399 0

  • тайфун суриге-
  • окинава-
  • япония-
  • тайфун дудзюан

Стихията „Суриге“ се насочва към Окинава

12 жертви на тайфуна Дужуан в Япония, четирима са в неизвестност - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на жертвите от тайфуна Дужуан, който премина покрай централното тихоокеанско крайбрежие на Япония на 20 септември, нарасна до 12, съобщи NHK.

Повечето от жертвите са загинали при свлачища, докато други са се удавили в потопените си автомобили, заклещени в ниско разположени райони. Още четирима души все още са в неизвестност.

Според последните данни над 360 образователни институции, включително държавни и частни училища, в седем японски префектури, включително Токио, са били повредени от тайфуна.

В префектура Чиба, съседна на Токио, наводненията продължиха няколко дни в много райони, причинявайки значителни щети на земеделските земи и повреждайки приблизително 1000 домове. В град Нарита, където се намира едноименното международно летище на Токио, наводнение унищожи уникална ферма за отглеждане на декоративни многоцветни шарани, като над 100 000 риби бяха отнесени от наводненията от езерата.

Нов тайфун наближава страната

Тайфунът „Суриге“ се движи към южната част на японската префектура Окинава, като според прогнозата постепенно ще се усилва. Към сутринта центърът му е южно от островите Рюкю, движи се на север-северозапад с около 15 км/ч, а атмосферното налягане в центъра е 996 хектопаскала. Максималната постоянна скорост на вятъра е 25 м/с, а поривите достигат 35 м/с.

Японската метеорологична агенция прогнозира системата да се развива над топлите води южно от Окинава. Очаква се „Суриге“ да достигне тайфунна сила около 27 септември, а най-голямата му интензивност да бъде между 28 и 29 септември. След преминаването край Рюкю прогнозираният курс е на североизток над морето южно от Япония. Хонконгската обсерватория предупреди: „Суриге постепенно ще се усилва и ще се насочи към района на островите Рюкю днес и утре, след което ще завие на североизток.“

Окинава може да остане под влияние няколко дни

Заради бавното движение на циклона въздействието върху Окинава може да продължи няколко дни. Очакват се силен вятър, проливни валежи и опасно вълнение по южните японски острови. Към този момент няма потвърждение, че „Суриге“ ще премине директно над Токио или ще навлезе на сушата на Хонсю. Прогнозните карти показват движение на системата над морето южно от Япония, като точният маршрут и силата ѝ могат да се променят.

Източници: Уедърнюз, Джапан Таймс


Япония
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания