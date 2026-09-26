Ню Йорк обяви извънредно положение заради буря

Губернаторът на щата Ню Йорк Кати Хокул обяви извънредно положение в Ню Йорк и окръзите Насау, Съфолк и Уестчестър заради приближаваща мощна крайбрежна буря. Предупреждението е свързано с очаквани силни ветрове, наводнения по крайбрежието и възможни прекъсвания на електрозахранването.

Според Националната метеорологична служба устойчивият вятър ще бъде със скорост между 20 и 25 мили в час, а поривите ще достигат 40-50 мили в час. На места, особено в източната част на Лонг Айлънд, са възможни пориви до 55 мили в час. Предупреждението за вятър е в сила до 6:00 часа в неделя местно време.

Риск от наводнения по време на приливите

В Ню Йорк се очакват между 2 и 3 инча дъжд, като на места количеството може да достигне 4-5 инча, ако бурята се придвижи по-далеч на запад. Най-силните валежи се очакват в събота.

Националната метеорологична служба издаде предупреждение за крайбрежни наводнения в Бруклин и южните части на Куинс. В уязвимите райони водата може да се повиши с 1-2 фута над земното равнище. Най-сериозни последици се очакват около Рокауейс и залива Джамайка, както и по бреговете на Стейтън Айлънд и Бруклин.

Прогнозата предвижда наводнения при няколко последователни прилива от петък вечерта до неделя. Най-тежка се очаква да бъде ситуацията при прилива в събота сутринта. Възможни са затваряния на ниско разположени улици, наводняване на паркирани автомобили и проникване на вода в сутеренни помещения.

Властите предупредиха за затруднен транспорт

Кметството на Ню Йорк издаде предупреждение за пътуване от петък следобед до неделя сутринта. Градските служби активираха план за реакция при внезапни наводнения и подготвиха ресурси в районите с повишен риск.

„Траекторията на бурята се измести по-близо до града и тя носи повече дъжд и по-силни ветрове“, заяви кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани.

Градската управа предупреди, че наситената с вода почва и дърветата с листа увеличават риска от паднали дървета, клони и електропроводи. Това може да доведе до блокирани пътища и прекъсвания на електрозахранването. Жителите на ниско разположени райони са призовани да избягват крайбрежните пътища по време на приливите.

Източници: РБК