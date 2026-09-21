Лекар: Първите симптоми на деменция могат да се появят до 15 години преди диагнозата

Промени, свързани с повишен риск от деменция, могат да започнат години преди появата на характерните проблеми с паметта. Според специалиста по вътрешни болести д-р Анет Босуърт някои метаболитни нарушения могат да бъдат установени 10 до 15 години преди поставянето на клинична диагноза.

В подкаста The Diary of a CEO на Стивън Бартлет д-р Босуърт насочи вниманието към инсулиновата резистентност и продължително високите нива на инсулин. Според нея ранните промени не е задължително да започват със забравяне, а могат да бъдат свързани с начина, по който организмът регулира енергията и кръвната захар.

Научните данни действително свързват диабет тип 2 и инсулиновата резистентност с по-висок риск от когнитивен спад и деменция. Те обаче се разглеждат като рискови фактори, а не като самостоятелни ранни симптоми, които могат да предскажат със сигурност дали човек ще развие заболяването.

Кога проблемите с паметта стават тревожен сигнал

Според д-р Анет Босуърт по-сериозен повод за внимание е моментът, когато нарушенията на паметта започнат да пречат на ежедневните дейности. Като пример тя посочва човек, който се обърква или губи по познат маршрут с автомобила.

„Пациентите идват и вече започват да казват: „Онзи ден шофирах и се изгубих“. Когато чуя това, за мен сме закъснели с 15 години“, казва д-р Босуърт.

Тя смята, че подобни прояви могат да бъдат предшествани от дълъг период на неблагоприятни метаболитни промени. Изследванията на деменцията също показват, че биологичните процеси, свързани с някои невродегенеративни заболявания, могат да започнат много преди диагнозата и очевидните когнитивни симптоми.

Какво общо имат кръвната захар и деменцията

Продължително високата кръвна захар, диабетът тип 2 и свързаните с тях съдови и метаболитни нарушения се асоциират с повишен риск от развитие на деменция. Затова контролът на кръвната захар, физическата активност, балансираното хранене, нормалното кръвно налягане и поддържането на здравословно тегло са сред факторите, върху които човек може да влияе.

Д-р Анет Босуърт обръща внимание и на показатели като гликирания хемоглобин (HbA1c), нивата на витамин D и способността на организма да използва различни източници на енергия. Тя посочва HbA1c над 5,5%, продължителния дефицит на витамин D и липсата на сутрешни кетони като метаболитни сигнали, които следи при своите пациенти.

Тези конкретни показатели обаче не са утвърдени диагностични тестове за ранна деменция и сами по себе си не доказват започващо заболяване. HbA1c например се използва основно за оценка на средните нива на кръвната захар и диагностика и проследяване на предиабет и диабет.

Промени като често объркване, загубване на познати места, нарастващи затруднения с ежедневни задачи или прогресивни проблеми с паметта са причина за медицинска консултация. Ранната оценка е важна не само за откриване на възможно когнитивно нарушение, но и за изключване на други състояния, които могат да предизвикват подобни симптоми.