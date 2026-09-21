Какво се случва с черния дроб, ако пиете кафе всеки ден

Ежедневната чаша кафе може да има по-голямо значение за здравето на черния дроб, отколкото предполагаме. Научни данни свързват редовната консумация на напитката с по-нисък риск от развитие и прогресиране на чернодробна фиброза, включително при хора с метаболитно обусловено мастно чернодробно заболяване.

Според нов анализ умереният прием – приблизително 3–4 чаши кафе дневно – се асоциира с около 35% по-нисък риск от прогресиране на фиброзата при засегнати пациенти. Фиброзата представлява натрупване на съединителна тъкан в черния дроб в резултат на продължително увреждане и при напредване може да доведе до сериозни усложнения.

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Едно от възможните обяснения за наблюдавания ефект се крие в богатия химичен състав на кафето. Напитката съдържа кофеин, полифеноли и други биоактивни вещества с антиоксидантно и потенциално противовъзпалително действие. Изследва се и ролята им за ограничаване на процесите, които водят до образуване на фиброзна тъкан.

Това обаче не означава, че кафето може да лекува мастния черен дроб или да замени медицинската терапия. Наблюдаваната връзка между консумацията му и по-добрите показатели за чернодробното здраве не доказва сама по себе си пряк лечебен ефект.

Значение има и начинът, по който се приема напитката. Черното кафе без големи количества захар, сметана и ароматизирани сиропи е по-разумен избор от висококалоричните кафе напитки, особено при хора с наднормено тегло, инсулинова резистентност или други метаболитни рискови фактори.

Експертите напомнят, че индивидуалната поносимост към кофеина е различна. Хората със сърдечни проблеми, нарушения на съня, бременните и приемащите определени медикаменти трябва да съобразят количеството кафе със съветите на своя лекар.