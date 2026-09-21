Взеха шофьорската книжка на Мохамед Салах за половин година

Мохамед Салах е с отнета шофьорска книжка за половин година заради каране с превишена скорост.

Инцидентът станал два дни, след като египтянинът обяви, че напуска Ливърпул. В момента той е футболист на турския Трабзонспор.

В добавка към отнетата книжка, 34-годишният нападател беше глобен и с 660 паунда.

Това не е първият случай, в който Салах има подобен проблем. През 2022 година той беше засечен да кара с 63 км/ч при ограничение до 50 км/ч в Стокпорт. Четири години по-рано пък Салах беше заснет да използва мобилния си телефон зад волана близо до "Анфийлд".