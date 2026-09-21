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Взеха шофьорската книжка на Мохамед Салах за половин година

Взеха шофьорската книжка на Мохамед Салах за половин година

21 Септември, 2026 15:00 1 399 5

  • мохамед салах-
  • футбол-
  • ливърпул-
  • шофьорска книжка

Карал с превишена скорост

Взеха шофьорската книжка на Мохамед Салах за половин година - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мохамед Салах е с отнета шофьорска книжка за половин година заради каране с превишена скорост.

Инцидентът станал два дни, след като египтянинът обяви, че напуска Ливърпул. В момента той е футболист на турския Трабзонспор.

В добавка към отнетата книжка, 34-годишният нападател беше глобен и с 660 паунда.

Това не е първият случай, в който Салах има подобен проблем. През 2022 година той беше засечен да кара с 63 км/ч при ограничение до 50 км/ч в Стокпорт. Четири години по-рано пък Салах беше заснет да използва мобилния си телефон зад волана близо до "Анфийлд".


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    6 5 Отговор
    ми то циганин с книжка нема ма

    15:01 21.09.2026

  • 2 Гледай какво правят в нормалните държави

    5 2 Отговор
    Там не правят компромиси на техните Константиновци, Емрахци и други боклуци. Няма прошка за мазни мангалисти.

    15:18 21.09.2026

  • 3 Цвете

    1 1 Отговор
    ТОВА Е, КОГАТО ИМА ЗАКОНИ. ДА ПРОЧЕТАТ СТАТИЯТА НА ВСИЧКИ ЧЕНГЕТА В БЪЛГАРИЯ. НЕМА ЛАБАВО ,КАКВО КАТО Е ЕДИ КОЙ СИ? 🚔👍👏

    15:30 21.09.2026

  • 4 Цвете

    1 0 Отговор
    ТОВА Е, КОГАТО ИМА ЗАКОНИ. ДА ПРОЧЕТАТ СТАТИЯТА НА ВСИЧКИ ЧЕНГЕТА В БЪЛГАРИЯ. НЕМА ЛАБАВО ,КАКВО КАТО Е ЕДИ КОЙ СИ? 🚔👍👏

    15:31 21.09.2026

  • 5 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Павелчо!!!!! Салах е в Турция и като пишеш уточнявай ,забраните в Англия важит ли и за Турция ,освен ако не вярваш че и тя им е колония

    15:37 21.09.2026

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