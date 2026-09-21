Дизелът удари 2 евро

Цената на дизела достигна рекордните 2 евро за литър на отделни бензиностанции в страната, съобщават от „Свободна точка“. Заради драстичния скок в понеделник новият председател на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова разпореди масови проверки за икономическата обоснованост на поскъпването.

Геополитика и ценови шок

Новината идва на фона на сериозно напрежение на международните пазари. Цената на петрола сорт „Брент“ трайно надхвърля 100 долара за барел. Ситуацията се усложнява допълнително от решението на Саудитска Арабия да намали доставките си за Европа. Същевременно войната в Близкия изток, с участието на Съединените щати и Израел, продължава да блокира стратегическия Ормузки проток, което създава дефицит на суровината.

Според актуални данни средната цена на дизела в България достига 1,96 евро за литър, докато бензинът се търгува за 1,69 евро. На част от обектите дизелът вече се продава за около 2 евро, а на други остава с минимална разлика надолу.

Мерки на правителството

В отговор на кризата кабинетът прие спешен пакет от финансови мерки. Той включва еднократна помощ от 50 евро за най-уязвимите групи от населението и пакет от 170 милиона евро за земеделските производители, които са най-тежко засегнати от скъпия газьол.

Мерките не предвиждат директно намаление на цените на колонките за всички потребители, но властите планират временно премахване на акциза върху пропан-бутана.

Табло на срама

Инспекторите на Комисията за защита на потребителите ще следят стриктно дали отпадането на акциза за пропан-бутана реално намалява крайните цени за шофьорите. При установени необосновани надценки ще бъдат налагани строги санкции.

Проверките на бензиностанциите са част от мащабната инициатива на Мая Манолова след избирането ѝ на поста. Тя предвижда засилен контрол над търговските вериги, електроразпределителните дружества, ВиК сектора и топлофикациите.

Планира се и създаването на публично „табло на срама“, в което ще бъдат изобличавани търговци, продаващи стоки над определена справедлива стойност.

„Задачата, с която съм натоварена, е действия и резултати за спиране на необоснованото повишаване на цените“, каза Манолова.

Подобни опити за държавен контрол са правени и преди. При предишен състав на комисията беше активиран специален сайт за сравнение на цените на основните храни, но инициативата не доведе до реално поевтиняване на продуктите.