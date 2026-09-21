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Дизелът удари 2 евро

Дизелът удари 2 евро

21 Септември, 2026 14:49 604 33

  • дизел-
  • 2 евро-
  • цени-
  • поскъпване

Рекордни цени на дизела провокираха масови проверки

Дизелът удари 2 евро - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цената на дизела достигна рекордните 2 евро за литър на отделни бензиностанции в страната, съобщават от „Свободна точка“. Заради драстичния скок в понеделник новият председател на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова разпореди масови проверки за икономическата обоснованост на поскъпването.

Геополитика и ценови шок

Новината идва на фона на сериозно напрежение на международните пазари. Цената на петрола сорт „Брент“ трайно надхвърля 100 долара за барел. Ситуацията се усложнява допълнително от решението на Саудитска Арабия да намали доставките си за Европа. Същевременно войната в Близкия изток, с участието на Съединените щати и Израел, продължава да блокира стратегическия Ормузки проток, което създава дефицит на суровината.

Според актуални данни средната цена на дизела в България достига 1,96 евро за литър, докато бензинът се търгува за 1,69 евро. На част от обектите дизелът вече се продава за около 2 евро, а на други остава с минимална разлика надолу.

Мерки на правителството

В отговор на кризата кабинетът прие спешен пакет от финансови мерки. Той включва еднократна помощ от 50 евро за най-уязвимите групи от населението и пакет от 170 милиона евро за земеделските производители, които са най-тежко засегнати от скъпия газьол.

Мерките не предвиждат директно намаление на цените на колонките за всички потребители, но властите планират временно премахване на акциза върху пропан-бутана.

Табло на срама

Инспекторите на Комисията за защита на потребителите ще следят стриктно дали отпадането на акциза за пропан-бутана реално намалява крайните цени за шофьорите. При установени необосновани надценки ще бъдат налагани строги санкции.

Проверките на бензиностанциите са част от мащабната инициатива на Мая Манолова след избирането ѝ на поста. Тя предвижда засилен контрол над търговските вериги, електроразпределителните дружества, ВиК сектора и топлофикациите.

Планира се и създаването на публично „табло на срама“, в което ще бъдат изобличавани търговци, продаващи стоки над определена справедлива стойност.

„Задачата, с която съм натоварена, е действия и резултати за спиране на необоснованото повишаване на цените“, каза Манолова.

Подобни опити за държавен контрол са правени и преди. При предишен състав на комисията беше активиран специален сайт за сравнение на цените на основните храни, но инициативата не доведе до реално поевтиняване на продуктите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Просто човек

    9 7 Отговор
    Прогресивно ми е…

    Коментиран от #5, #13

    14:52 21.09.2026

  • 2 клуб на богатите в свободна джи точка

    20 1 Отговор
    Точките да не мърморят, те нали са глас на евроманите, които ни натресоха еврото като валута, освен това са войнолюбци и в услуга на Урсуля и Тръмпата...

    14:53 21.09.2026

  • 3 Гост

    18 2 Отговор
    Можем да си го позволим, ние сме в клуба на богатите...

    14:53 21.09.2026

  • 4 Ас сам сас гоуф

    6 1 Отговор
    двойка на гас и не ми дреме...

    14:54 21.09.2026

  • 5 ВАЖНОТО Е ЧЕ СИ ОПТИМИСТ

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Просто човек":

    ВСЕ ПАК 2 (€) Е ЗА СЛАБАЦИТЕ.ВИЖ КАТО СТАНЕ 6 ЩЕ СТАНЕМ ОТЛИЧНИЦИ

    14:59 21.09.2026

  • 6 Пробит петроханец от ДБ/или

    1 7 Отговор
    Ако не бяхме приели еврото,
    дизелът щеше да е 10 лв.

    Коментиран от #8

    15:03 21.09.2026

  • 7 Боко

    4 0 Отговор
    Viva la еСеС 🥳🤪

    15:04 21.09.2026

  • 8 Боко

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пробит петроханец от ДБ/или":

    Също , ако не те пореха в ауспуха от ранна възраст нямаше да 💩ереш на всякъде 👌

    15:06 21.09.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    7 0 Отговор
    Благодарете на вашто момче Зеленски!
    От най-големия износител на дизел и топ 3 износител на течни горива, Русия дръпна шалтера и не изнася! ПЛАЩАЙТЕ СЕГА! За глупост се плаща!!

    Плащате милиони на украинците да лежат по плажа!
    Плащате на Зеленски, милиарди за оръжия!
    Сега плащайте на Зеленски глупостите да срине производството на горива!

    15:06 21.09.2026

  • 10 Искахме ойро

    7 2 Отговор
    получихме си го!
    На печелившите честито!

    Коментиран от #16, #18

    15:06 21.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 2 евро

    4 0 Отговор
    удариха дизела !

    15:07 21.09.2026

  • 13 Боко

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Просто човек":

    “Не ми става”
    Радев е виновен🥳👌

    15:08 21.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тва е новото нормално свиквайте

    6 1 Отговор
    Вайната в иран беше нарочно за да скочи цената на петрола щото саш е във фалит и европата също и със по високата цена на петрола ще се печатат повече петродолари и тези новонапечатани долари ще захранват сашовската икономика ще скачат индекси и цени и чрез инфлация ще обезценят дълга си от 100 трилиона долара а политиците пудели врякат да успокояват народа като ного добре знаят че ефтино никога няма да има ама тва им е работата да цирикат 🤣🤣🤣🤣

    15:08 21.09.2026

  • 16 Нали

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Искахме ойро":

    щеше да е само 5 лева!

    15:08 21.09.2026

  • 17 Баба от посоль, МyнчоBallsФанала

    3 4 Отговор
    Няма никакво значение цената на бензина и нафтата !
    Важното е да опазим kirilicata, да опазим от ЕС санкции националните ни светини - оня в роклята - поп Киро Гундяев, собственика на Лукойл и полковник от КГБ, който правил далавера с бойко, като доставял мотрисите за метрото.

    15:09 21.09.2026

  • 18 Еврото

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Искахме ойро":

    даже САЩ и Русия удари!

    15:09 21.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 СЗО

    2 0 Отговор
    А суровия петрол падна до 102 $

    Коментиран от #25, #33

    15:10 21.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 111111

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "СЗО":

    Ама край нефтения кладенец на тръбата!

    15:12 21.09.2026

  • 26 000

    0 1 Отговор
    Брюксел води война с империята на злото. Войната е много скъпо удоволствие. И последната риза ще нш вземат от въшливите гърбове.

    15:12 21.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Хм...

    2 0 Отговор
    Нали пада в момента цената на петрола, от няколко дена. Нашите търгаши вдигат? А понижение след няколко месеца?

    15:12 21.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Снощи се върнах от гърция

    1 0 Отговор
    Бенз и нафта там са 2,20 евро а гаста е 97 цента...храната в местните вериги е по скъпа от 6г или на същата цена

    15:14 21.09.2026

  • 33 Ти са радвай нафтата да не иде скоро

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "СЗО":

    На 5 евро та ше плачеш за 2 евро нафта 😅😅😅

    15:15 21.09.2026

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