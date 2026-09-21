Дизелът удари 2 евро

Цената на дизела достигна рекордните 2 евро за литър на отделни бензиностанции в страната, съобщават от „Свободна точка“. Заради драстичния скок в понеделник новият председател на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова разпореди масови проверки за икономическата обоснованост на поскъпването.
Геополитика и ценови шок
Новината идва на фона на сериозно напрежение на международните пазари. Цената на петрола сорт „Брент“ трайно надхвърля 100 долара за барел. Ситуацията се усложнява допълнително от решението на Саудитска Арабия да намали доставките си за Европа. Същевременно войната в Близкия изток, с участието на Съединените щати и Израел, продължава да блокира стратегическия Ормузки проток, което създава дефицит на суровината.
Според актуални данни средната цена на дизела в България достига 1,96 евро за литър, докато бензинът се търгува за 1,69 евро. На част от обектите дизелът вече се продава за около 2 евро, а на други остава с минимална разлика надолу.
Мерки на правителството
В отговор на кризата кабинетът прие спешен пакет от финансови мерки. Той включва еднократна помощ от 50 евро за най-уязвимите групи от населението и пакет от 170 милиона евро за земеделските производители, които са най-тежко засегнати от скъпия газьол.
Мерките не предвиждат директно намаление на цените на колонките за всички потребители, но властите планират временно премахване на акциза върху пропан-бутана.
Табло на срама
Инспекторите на Комисията за защита на потребителите ще следят стриктно дали отпадането на акциза за пропан-бутана реално намалява крайните цени за шофьорите. При установени необосновани надценки ще бъдат налагани строги санкции.
Проверките на бензиностанциите са част от мащабната инициатива на Мая Манолова след избирането ѝ на поста. Тя предвижда засилен контрол над търговските вериги, електроразпределителните дружества, ВиК сектора и топлофикациите.
Планира се и създаването на публично „табло на срама“, в което ще бъдат изобличавани търговци, продаващи стоки над определена справедлива стойност.
„Задачата, с която съм натоварена, е действия и резултати за спиране на необоснованото повишаване на цените“, каза Манолова.
Подобни опити за държавен контрол са правени и преди. При предишен състав на комисията беше активиран специален сайт за сравнение на цените на основните храни, но инициативата не доведе до реално поевтиняване на продуктите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Просто човек
Коментиран от #5, #13
14:52 21.09.2026
2 клуб на богатите в свободна джи точка
14:53 21.09.2026
3 Гост
14:53 21.09.2026
4 Ас сам сас гоуф
14:54 21.09.2026
5 ВАЖНОТО Е ЧЕ СИ ОПТИМИСТ
До коментар #1 от "Просто човек":ВСЕ ПАК 2 (€) Е ЗА СЛАБАЦИТЕ.ВИЖ КАТО СТАНЕ 6 ЩЕ СТАНЕМ ОТЛИЧНИЦИ
14:59 21.09.2026
6 Пробит петроханец от ДБ/или
дизелът щеше да е 10 лв.
Коментиран от #8
15:03 21.09.2026
7 Боко
15:04 21.09.2026
8 Боко
До коментар #6 от "Пробит петроханец от ДБ/или":Също , ако не те пореха в ауспуха от ранна възраст нямаше да 💩ереш на всякъде 👌
15:06 21.09.2026
9 ДрайвингПлежър
От най-големия износител на дизел и топ 3 износител на течни горива, Русия дръпна шалтера и не изнася! ПЛАЩАЙТЕ СЕГА! За глупост се плаща!!
Плащате милиони на украинците да лежат по плажа!
Плащате на Зеленски, милиарди за оръжия!
Сега плащайте на Зеленски глупостите да срине производството на горива!
15:06 21.09.2026
10 Искахме ойро
На печелившите честито!
Коментиран от #16, #18
15:06 21.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 2 евро
15:07 21.09.2026
13 Боко
До коментар #1 от "Просто човек":“Не ми става”
Радев е виновен🥳👌
15:08 21.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Тва е новото нормално свиквайте
15:08 21.09.2026
16 Нали
До коментар #10 от "Искахме ойро":щеше да е само 5 лева!
15:08 21.09.2026
17 Баба от посоль, МyнчоBallsФанала
Важното е да опазим kirilicata, да опазим от ЕС санкции националните ни светини - оня в роклята - поп Киро Гундяев, собственика на Лукойл и полковник от КГБ, който правил далавера с бойко, като доставял мотрисите за метрото.
15:09 21.09.2026
18 Еврото
До коментар #10 от "Искахме ойро":даже САЩ и Русия удари!
15:09 21.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 СЗО
Коментиран от #25, #33
15:10 21.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 111111
До коментар #21 от "СЗО":Ама край нефтения кладенец на тръбата!
15:12 21.09.2026
26 000
15:12 21.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Хм...
15:12 21.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Снощи се върнах от гърция
15:14 21.09.2026
33 Ти са радвай нафтата да не иде скоро
До коментар #21 от "СЗО":На 5 евро та ше плачеш за 2 евро нафта 😅😅😅
15:15 21.09.2026