Пиете вода редовно и пак се чувствате непрекъснато жадни? 7 възможни причини

Ако изпитвате силна жажда независимо колко вода пиете, причината невинаги е горещото време, физическото натоварване или недостатъчният прием на течности. Постоянната и прекомерна жажда, известна като полидипсия, може да е свързана с редица състояния и заслужава внимание, особено ако се появява без ясна причина.

Нефрологът д-р Аян Кумар Дей от PD Hinduja Hospital and Medical Research Centre посочва, че при продължителна прекомерна жажда обикновено има конкретен фактор, дори той да не е очевиден в началото.

Най-честата причина остава недостатъчният прием на течности спрямо загубите на организма. Хората, които работят на открито, спортуват редовно или прекарват продължително време в сухи климатизирани помещения, могат да губят повече течности, отколкото предполагат.

Някои лекарства също могат да увеличат усещането за жажда. Сред тях са диуретиците, определени медикаменти за кръвно налягане, антихистамини и някои лекарства, използвани при психиатрични състояния. Те могат да увеличат отделянето на течности или да причинят сухота в устата.

Хормоналните промени също имат значение. Според сертифицирания специалист по менопауза Тамана Сингх колебанията в нивата на естрогена могат да повлияят начина, по който организмът регулира течностите и електролитите. Това може да засили жаждата дори при привидно достатъчен прием на вода.

Една от по-важните причини е повишената кръвна захар. Когато нивата на глюкоза са високи, организмът се опитва да изхвърли излишъка чрез урината. Това води до по-често уриниране и по-голяма загуба на течности, което от своя страна предизвиква силна жажда.

Лошият сън и нощното изпотяване също могат да допринесат. Загубата на течности през нощта невинаги се забелязва, но на следващия ден организмът може да реагира с по-силно усещане за жажда.

Хранителните навици също имат значение. Солените храни могат да засилят жаждата, а високият прием на кофеинови напитки при някои хора може допълнително да повлияе на баланса на течностите. Ефектът обикновено е резултат от комбинация между няколко фактора, а не от една конкретна причина.

Проблеми с бъбреците също могат да стоят зад симптома. При хронично бъбречно заболяване бъбреците понякога губят способността си ефективно да концентрират урината, което може да доведе до по-често уриниране и повишена нужда от течности.

Високите нива на калций в кръвта, синдромът на Сьогрен и други автоимунни заболявания, които причиняват сухота в устата, също могат да създадат усещане за постоянна жажда. Понякога причината е по-безобидна, например дишане през устата или хронично запушване на носа.

Сигнали, при които е добре да се обърне повече внимание, са:

постоянна жажда, съчетана с често уриниране;

необяснима умора;

сухота в устата, която не изчезва след прием на течности;

нощно изпотяване и по-голяма загуба на течности;

жажда, която е значително по-силна от обичайното;

рязка промяна в количеството вода, което изпивате ежедневно.

При комбинация от силна жажда, често уриниране и умора е разумно да се провери нивото на кръвната захар. Ако човек се поти обилно, особено при спорт или през нощта, понякога може да е необходимо възстановяване не само на вода, но и на електролити.

Полезно е и реалното количество изпити течности да се проследи за няколко дни. Много хора надценяват дневния си прием на вода.

Леката жажда след тренировка, при горещо време или след по-солена храна е нормална физиологична реакция. Продължителната, необяснима и необичайно силна жажда обаче може да е сигнал за проблем с кръвната захар, бъбречната функция, хормоналния баланс или друго състояние и не бива да се пренебрегва.