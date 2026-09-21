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Кристина Агилера приковава погледите с дълбоко деколте (СНИМКИ)

Кристина Агилера приковава погледите с дълбоко деколте (СНИМКИ)

21 Септември, 2026 15:15 741 5

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Поп звездата беше сред големите имена на юбилейната гала на Фондация „Княз Албер II“

Кристина Агилера приковава погледите с дълбоко деколте (СНИМКИ) - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кристина Агилера се превърна в една от най-забележителните звезди на бляскавата галавечер в Монако, посветена на 20-годишнината на Фондация „Княз Албер II“. Носителката на „Грами“ привлече вниманието още с появата си на зеления килим пред Операта на Монте Карло на 18 септември, пише Hola!.

45-годишната изпълнителка заложи на дълга черна рокля, съчетаваща класическа елегантност с характерната за нея провокативност. Моделът беше с дълбоко деколте и висока цепка до бедрото, която разкриваше черните ѝ обувки с остър връх.

Най-впечатляващият акцент във визията обаче беше масивната украса около врата. Инкрустираният с кристали елемент придаваше блясък на иначе изчистената рокля и създаваше ефект на пищно бижу. Агилера допълни тоалета с висящи обеци, ефектни пръстени и маникюр с металически детайли.

Певицата остана вярна и на една от своите запазени марки – платиненорусата коса. Тя беше оформена с впечатляващ обем и едри къдрици, спускащи се върху едното рамо.

Агилера не присъства на престижната вечер единствено като гост. Тя беше сред изпълнителите в музикалната програма заедно с Пласидо Доминго и групата Sister Sledge. По време на събитието певицата позира и за обща снимка с княз Албер II и принцеса Шарлийн.

Звездният списък с гости включваше още Моника Белучи, Ричард Гиър, Ева Херцигова и Изабел Юпер. Белучи и Гиър бяха сред почетните гости на вечерта.

Галата отбеляза две десетилетия от създаването на Фондация „Княз Албер II“ през 2006 г. Организацията развива международни инициативи, свързани с борбата срещу климатичните промени, опазването на биоразнообразието и водните ресурси, като дейността ѝ обхваща повече от 100 държави.

Сред множеството известни лица именно Кристина Агилера се открои с една от най-драматичните визии на вечерта, съчетавайки класическия холивудски блясък с характерния си смел стил.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    1 1 Отговор
    Вдовицата на нейната възраст вече си купуваше "Вагизан".

    Коментиран от #2

    15:17 21.09.2026

  • 2 Маша и Медведья

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Ние отдавна го ползваме . Има ефект

    15:20 21.09.2026

  • 3 Гост№4442

    4 0 Отговор
    Разтворената пазва акъла и показва

    15:30 21.09.2026

  • 4 само питам

    1 1 Отговор
    някой чете ли ги тия бози? или са за пълнеж?

    Коментиран от #5

    15:34 21.09.2026

  • 5 Например ,

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "само питам":

    Ти ? Или - не ?!

    15:49 21.09.2026