Кристина Агилера приковава погледите с дълбоко деколте (СНИМКИ)

Кристина Агилера се превърна в една от най-забележителните звезди на бляскавата галавечер в Монако, посветена на 20-годишнината на Фондация „Княз Албер II“. Носителката на „Грами“ привлече вниманието още с появата си на зеления килим пред Операта на Монте Карло на 18 септември, пише Hola!.
45-годишната изпълнителка заложи на дълга черна рокля, съчетаваща класическа елегантност с характерната за нея провокативност. Моделът беше с дълбоко деколте и висока цепка до бедрото, която разкриваше черните ѝ обувки с остър връх.
Най-впечатляващият акцент във визията обаче беше масивната украса около врата. Инкрустираният с кристали елемент придаваше блясък на иначе изчистената рокля и създаваше ефект на пищно бижу. Агилера допълни тоалета с висящи обеци, ефектни пръстени и маникюр с металически детайли.
Christina Aguilera looks absolutely divine tonight at a gala fundraiser in Monaco. pic.twitter.com/SpBSXNN5rL— MR. POP (@MrPopOfficial) September 18, 2026
Певицата остана вярна и на една от своите запазени марки – платиненорусата коса. Тя беше оформена с впечатляващ обем и едри къдрици, спускащи се върху едното рамо.
Агилера не присъства на престижната вечер единствено като гост. Тя беше сред изпълнителите в музикалната програма заедно с Пласидо Доминго и групата Sister Sledge. По време на събитието певицата позира и за обща снимка с княз Албер II и принцеса Шарлийн.
Звездният списък с гости включваше още Моника Белучи, Ричард Гиър, Ева Херцигова и Изабел Юпер. Белучи и Гиър бяха сред почетните гости на вечерта.
Галата отбеляза две десетилетия от създаването на Фондация „Княз Албер II“ през 2006 г. Организацията развива международни инициативи, свързани с борбата срещу климатичните промени, опазването на биоразнообразието и водните ресурси, като дейността ѝ обхваща повече от 100 държави.
Сред множеството известни лица именно Кристина Агилера се открои с една от най-драматичните визии на вечерта, съчетавайки класическия холивудски блясък с характерния си смел стил.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #2
15:17 21.09.2026
2 Маша и Медведья
До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":Ние отдавна го ползваме . Има ефект
15:20 21.09.2026
3 Гост№4442
15:30 21.09.2026
4 само питам
Коментиран от #5
15:34 21.09.2026
5 Например ,
До коментар #4 от "само питам":Ти ? Или - не ?!
15:49 21.09.2026